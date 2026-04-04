ช้อปชวนชิม! ”เท่ง เถิดเทิง“ เปิดตลาด ”เท่ง เถิดเทิง ออนทัวร์“ ขนร้านดังกว่า 60 ร้าน ตั้งแต่วันนี้-10 เมย. ที่อิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง

ชวนมาช้อปก่อนเล่นน้ำสงกรานต์ กับปรากฎการณ์ยกตลาดนัดมาขึ้นห้าง เดินช้อปในบรรยากาศแอร์เย็นฉ่ำกับ 60 กว่าร้านค้า ใน ”เท่ง เถิดเทิง ออนทัวร์“ โดยโต้โผใหญ่อย่าง “เท่ง เถิดเทิง” พร้อมลูกชาย ”โหงวเฮ้ง“ กับทีมงานคุณภาพ ได้คัดสรรร้านค้า เจ้าดัง รสชาติดี แถมราคาจับต้องได้!! มาเสิร์ฟให้พี่น้องประชาชนย่าน อิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง ได้ลิ้มลองกันถึงที่ พร้อมร้านของดังอาทิ ปลาร้า ปลาส้ม ของ จั๊ก กะบุ๋มบุ๋ม, คุณชายหมูกรอบ ของอาร์ต พศุตม์, ข้าวคลุกกะปิ ของ ดิวเดอะสตาร์ หรือ
ขนมจีนแม่มาลาชื่อดัง!! ที่ไม่ต้องนั่งรถไปกินถึงนครนายกแล้ว โดยจัดตั้งแต่วันนี้-10 เมย. เป็นต้นไป พร้อมพบปะคนดังที่จะมาสร้างความสุขแบบเป็นกันเองตลอดทุกวัน
ซึ่ง “เท่ง เถิดเทิง” ได้เล่าถึงที่มาของโปรเจคนี้ว่า “มันเป็นแนวคิดของโหงวเฮ้ง เพราะว่าก่อนหน้านี้ เราเคยเปิดที่นครนายก ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ทำแล้ว เค้าก็เลยบอกว่าพ่อมาเปิดในห้างไหม มาออนทัวร์กันไหม ซึ่งเราจัดมาแล้ว 3-4 ครั้ง กระแสตอบรับดีมาก ซึ่งก็มีมากกว่า 60 ร้านค้า คือเราก็อยากให้มาหาของอร่อยกินกันก่อนที่จะไปเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งร้านที่เราเลือกมา ก็คือเป็นร้านประจำที่ไปกับเราทุกที่ เป็นร้านที่มีกระแส เราก็จะเลือกมา ซึ่งความพิเศษของตลาดเรา ผมว่าทุกตลาดเค้าก็นำความอร่อยมามอบให้กับผู้บริโภค แต่ตลาดของเรามีทั้งความอร่อย มีทั้งความบันเทิง และความสนุกบนเวที มีการเล่นเกมส์ มีการพบปะระหว่างคนที่ไปเดินตลาดกับคนดังที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนมา ซึ่งสินค้าที่เรานำมา เราไม่ได้เน้นแค่ว่าเค้าชื่อดัง แต่เราเน้นว่าต้องอร่อย ทำสะอาด“
ด้าน “โหงวเฮ้ง” ลูกชายก็ได้เผยว่าการเข้าห้างครั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค ที่จะได้ชิมของอร่อย “คือเราเคยมีประสบการณ์จัดตลาดที่นครนายกมาแล้ว และเราก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ช่วยคัดพ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงการจัดการทุกอย่าง ซึ่งในทุกที่มันก็ต้องทำการบ้าน เพราะขึ้นอยู่กับสถานที่ในแต่ละเดือน เพราะทุกวันนี้เราก็ทำเดือนละครั้ง เพราะว่านอกนอกจากจะจัดตลาดแล้ว เราก็ต้องจัดคิวของศิลปิน ดารา สับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนมาขึ้นเวที”
“ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือพี่น้องตลก เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ เราต้องช่วยเหลือกัน เพราะยังไงคนก็ต้องอยากทานของอร่อย”
ตลาดนัด ”เท่ง เถิดเทิง ออนทัวร์“ by “เท่ง เถิดเทิง” กว่า 60 ร้านชั้นนำ รสชาติอร่อย จัดตั้งแต่วันนี้-10 เมย. ที่แกรนด์ฮอล์ลชั้น 1 อิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง ส่วนในเดือนหน้าเตรียมพบกันที่เซ็นทรัลชลบุรี ในวันที่ 11-17 พค. เป็นต้นไป