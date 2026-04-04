“บี้-กุ๊บกิ๊บ” ควงลูกสาว “เป่าเปา-เป่าเป้ย์” รับรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” ในงาน FAM FESTIVAL 2026 ตอกย้ำภาพลักษณ์ครอบครัวตัวอย่างสุดอบอุ่น

กลายเป็นภาพความประทับใจที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น สำหรับครอบครัวบันเทิงสุดฮอต “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” และภรรยาคนสวย “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” พร้อมลูกสาวสุดน่ารักทั้งสองคน “น้องเป่าเปา พอลลีน่า” และ “น้องเป่าเป้ย์ ลาลีน่า” ปรากฏตัวพร้อมกันเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติ “ครอบครัวสร้างสุข” ในงาน FAM FESTIVAL 2026 (มหกรรมครอบครัว 2026) ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
งาน FAM FESTIVAL 2026 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “COSMIC FAMILY - Always Together : ใกล้ใจ ไม่ไกลกัน” โดยการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทยเห็นความสำคัญของการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันซึ่งครอบครัว “ชี” ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของนิยามคำว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบที่คอยสนับสนุนและเติมเต็มพลังใจให้กันเสมอ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อคุณพ่อสุดหล่อ “บี้ ธรรศภาคย์” ขึ้นร้องเพลง After The Rain สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงไฮไลต์สำคัญในการประกาศรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” ซึ่งถือเป็นโมเมนต์สุดประทับใจที่ทั้ง 4 คนพ่อแม่ลูกขึ้นรับรางวัลพร้อมกันบนเวที กับ นายกองตรี ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล ท่ามกลางสายตาชื่นชมในความน่ารักและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
บี้ และ กุ๊บกิ๊บ เผยถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก และเชื่อเสมอว่าครอบครัวคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม การได้ใช้เวลาเรียนรู้และสร้างความทรงจำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกงานหรือกิจกรรมในวันว่าง คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูก ๆ และตัวเราเอง”
สำหรับงาน FAM FESTIVAL 2026 มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ชวนทุกครอบครัวกลับมา “ใกล้กันอีกครั้ง” ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเริ่มต้นจากความรักความเข้าใจภายในบ้าน เช่นเดียวกับครอบครัวของบี้และกุ๊บกิ๊บที่เป็นต้นแบบของการสร้างความสุขในทุกจังหวะของชีวิต