'MINTTY' คัมแบคร้อนแรง เสิร์ฟ'HOT TEA'ซิงเกิลสุดซี๊ดรันวงการ T-POP

ชาร้อนแก้วนี้ฉันเสิร์ฟให้คุณนะ!! 'MINTTY' ทีป็อปเกิร์ล!! รันวงการอีกครั้ง comeback รอบนี้ มาพร้อม 'HOT TEA' แถมได้ทีมเกาหลีคุมงานโปรดิวซ์!!
"MINTTY (มินท์ตี้)" หรือ "มิ้นท์ - วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล"ศิลปินหญิงเดี่ยวมากความสามารถ ครั้งหนึ่งเธอเคยเดบิวต์เป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ชื่อ “TINY-G (ไทนี่-จี)”เธอคือเลือดศิลปินโดยแท้ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีใต้แม้จะห่างหายจากงานเพลงไปช่วงหนึ่ง เพราะเลื่อนขั้นมานั่งเก้าอี้ CEO ของค่าย "MFlow Music"ภายใต้ "MFlow Entertainment"ดูแลงานเบื้องหลังซีรีส์วาย(Y-Series) และยังเดินหน้าอีก Chapter ลุยเล่นซีรีส์หลายบทบาทด้วยตัวเอง
แต่ "MINTTY(มินท์ตี้)"ไม่เคยหยุดความฝัน หรือหยุดพัฒนาตัวเองเลยสักครั้ง เพราะเส้นทางศิลปินคือความฝันตั้งต้นของเธอ “MINTTY (มินท์ตี้)” Comeback อีกครั้ง พร้อมเปิดตัวซิงเกิล ล่าสุดในชื่อ "HOT TEA" แรงบันดาลใจจากพลัง และความมั่นใจของผู้หญิงสมัยใหม่ ที่นิยามเอาไว้ว่า "ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไล่ล่าตามใคร หรือพยายามจะเป็นเหมือนใคร แค่เป็นตัวเองในทุกย่างก้าว ก็สามารถดึงดูด และสะกดทุกสายตาได้ทันทีเหมือนกัน"
เรื่องราวของ "HOT TEA"เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเสน่ห์ และตัวตนที่ชัดเจน ให้รสสัมผัสเหมือนกำลังจิบชาร้อน ที่ทั้งอบอุ่น และเข้มข้นในเวลาเดียวกัน เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลืมเลือน
เพลงนี้ได้ทีมงานคุณภาพจาก เกาหลีใต้ มาร่วมรังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น Goldash - Geumjae Yoon คุมงานโปรดิวซ์ให้งานออกมาละเอียดโดนใจ “MINTTY” สุดๆ ตามด้วย Heggy - Hyejin Shin ทำหน้าที่แต่งเนื้อร้อง ปิดท้ายด้วย Yeni - Sehyeon Hwang แต่งท่วงทำนองให้เพลงมีมิติชวนฟัง
"HOT TEA" จะทำให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของผู้หญิงผ่านแฟชั่น ที่สะท้อนถึงพลังความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างถึงที่สุด บนพื้นที่ของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ และความเป็นตัวเองนี่แหละ คือเสน่ห์ของ "MINTTY" ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัส เพราะเธอตั้งใจว่า "ชาร้อนแก้วนี้ฉันเสิร์ฟให้คุณนะ"
ฟังเพลง “HOT TEA” คลิกลิงก์
