“แคนดี้-แม่บานเย็น รากแก่น” จัดบวงสรวงทำบุญบ้านครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวน้ำพริก “บ้านรากแก่น“ ตำหรับแท้แซ่บถึงเครื่อง

เรียกว่า เป็นหนึ่งครอบครัว ที่มีกการจัดพิธีบวงสรวงและทำบุญบ้านในทุกๆปี จนเป็นธรรมเนียม ให้เหล่าคนสนิทเดินทางมาร่วมบุญอย่างต่อเนื่อง
สำหรับครอบครัวของ แคนดี้ รากแก่น และ คุณแม่บานเย็น รากแก่น ซึ่งบ้านหลังนี้ สาวแคน เคยบอกว่า เป็นบ้านที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนๆ ที่สร้างให้กับคุณแม่
โดยเมื่อ 1 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา สาวแคนดี้ และแม่บานเย็น และครอบครัว ได้จัดพิธีทำบุญบ้าน และพิธีไหว้ครู แบบชุดใหญ่ จัดเต็ม และ แคนดี้ ยังได้รดน้ำดำหัว ขอพรจากคุณแม่บานเย็นอีกด้วย
ซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสรวงใหญ่และต่อด้วยพิธีสงฆ์ ทางด้าน แคนดี้ก็ได้เปิดใจกับทีมสื่อมวลชนถึงงานว่า
”เป็นการบวงสรวงใหญ่แบบทุกปี แต่ปีนี้พิเศษขึ้นอีกนิดด้วยการเปิดตัวน้ำพริก “บ้านรากแก่น” ที่เป็นสูตรจากทางคุณแม่บานเย็น ที่คัดสรรวัตถุดิบ ทุกอย่างด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกมาหลายรอบจนเป็นที่พอใจ และพิเศษมาก ๆ เพราะผลิตต่อครั้งแบบจำกัดจำนวน ไม่เกิน 200 กระปุกต่อครั้ง ที่ทำแบบนี้ เพื่อควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชให้ได้มาตราฐาน และในเรื่องรสชาติ บอกเลยว่าแซ่บถูกปาก ถูกใจทุกคนแน่นอน เพราะเป็นสูตรที่ทุกคนในบ้านทานกันเป็นประจำ“
พร้อมกันนี้ ทางคุณแม่บานเย็นและสาวแคนดี้ ยังได้เผยถึงโปรเจ็กต์พิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคือเปิดค่ายหมอลำ
ในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในการจัดเตรียมงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด และถูกใจคอเพลงหมอลำที่สุด และอยากเปิดโอกาสและสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่ชอบเพลงแนวหมอลำได้มีโอกาสสานฝันในวงการอีกด้วย
ทั้งนี้ก่อนจะจบกิจกรรม แม่บานเย็นยังได้จัดมินิคอนเสิร์ตเล็ก ๆ ให้บรรดาญาติและแขกที่มาร่วมงานได้รับชมรับฟัง หลังจากหายจากการร้องเพลงไปหลายปี