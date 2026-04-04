ต้นสังกัดเผยอาการ “โอม ภวัต” หลังประสบอุบัติเหตุรถล้ม ล่าสุดปลอดภัยดี

ทำเอาแฟนๆ แห่เป็นห่วง สำหรับนักแสดงหนุ่ม “โอม ภวัต จิตต์สว่างดี” หลังเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดทางด้านต้นสังกัด อย่าง “GMMTV” ได้ออกมาอัปเดตอาการหนุ่มโอม ยืนยันว่าปลอดภัยดีแล้ว
“บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 22:45 น. นักแสดงในสังกัด “โอม ภวัต จิตต์สว่างดี” ได้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ ถนนบางนา กม. 12 ได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกาย โดยได้ถูกนำเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทางแพทย์ให้แอดมิตรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ 1 คืน แต่โดยรวมแจ้งว่าปลอดภัยดี ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความห่วงใยจากทุกคน”