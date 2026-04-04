“อั้ม พัชราภา” ขอพักงาน 2 เดือนดูแล “ถั่ว” น้องหมาที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างเต็มที่ ยังทำใจไม่ได้

“อั้ม พัชราภา” ขอพักงาน 2 เดือนดูแล “ถั่ว” น้องหมาที่ป่วยเป็นมะเร็ง โอดทุกวันนี้ยุ่งมาก ไม่มีจิตใจจะทำอะไร ขอเอาเวลาที่มีดูแลน้องอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ยังทำใจไม่ได้ไม่อยากเชื่อ ขอคิดว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีก่อน
ทำเอาหลายคนเป็นห่วงซุปตาร์สาว “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” เพราะสูญเสียน้องหมาที่เลี้ยงอยู่เรื่อยๆ ล่าสุด ก็ได้ทราบข่าวว่า “ถั่ว” น้องหมาของอั้ม ป่วยเป็นมะเร็ง Mast Cell Tumor ซึ่งน้องเคยผ่าตัดไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ผลเป็น High grade ผ่านไป 3 เดือน กลับมีตุ่มขึ้นมาอีก ทำเอาเครียด ต้องคอยดูแลน้องและหมาอีก 10 ตัวด้วยตัวเอง
“น้องไม่สบายเป็นมะเร็ง ซึ่งผ่าตัดออกไปแล้ว แต่ก็กลับมาอีก มันก็ไม่ควรกลับเร็วขนาดนี้ คือ 3 เดือนเอง ก็ทำคีโม ตอนนี้ก็ต้องดูแลสภาพร่างกายน้อง ตอนนี้ยังดีอยู่ ก็ต้องดูต่อไป มีนัดหมอทุกอาทิตย์ คุณหมอประเมินไว้ว่าเป็นเดือน แต่เราจะทำสุดความสามารถที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ตอนนี้หาคุณหมอ 2 โรงพยาบาล เอาให้ได้ที่สุด
ปีที่แล้วหนัก ช่วงที่ผ่านมาหนักมาก ตอนนี้ยังไม่อยากเชื่อ ขอคิดว่าเราทำได้ เราจะดูแลน้องไดั ทุกวันนี้ 7 โมงครึ่งให้คนไปซื้อปลา นั่งแกะปลาให้น้องๆ กับอกไก่ต้ม ทำมาสักพักแล้ว ก็เหนื่อย ถึงบอกว่าไม่ว่างเลยแม้แต่คุยโทรศัพท์ก็ยังไม่ว่าง ก็ให้กำลังใจอั้มและถั่วด้วยนะคะ พวกเราจะสู้ให้ถึงที่สุด”
ดูแลน้องเองทุกอย่าง
“เวลาว่างของอั้มคือการอ่านข้อมูลกับมะเร็งตัวนี้ ทั้งเพราะรูัว่ามันรุนแรงและอันตรายมาก แต่เราก็ปลอบใจตัวเองว่าถั่วจะแข็งแรง เราจะทำไปด้วยดี อาจจะยืดเวลาออกไปได้อีก ที่หมอกำหนดว่าเป็นเดือนอาจจะยืดออกไปเป็นปีได้ไหม สองปีได้ไหม ก็เป็นสิ่งที่พยายามอยู่ เครียดค่ะ แล้วหมาแต่ละตัวของเราก็ไม่สบาย 11 ตัวที่เลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก อั้มเก็บมาเลี้ยงบ้างไปรับอุปการะมาบ้างแต่ละคนกินอาหารอะไรมาเราไม่รู้ การใช้ชีวิตของน้องทึ่ผ่านมาก็จะมีเป็นโรคไตบ้าง
ทุกวันนี้เราไม่ได้ให้อาหารเหมือนกัน พร้อมกัน 11 ตัวเหมือนก้น ตัวไม่สบายก็จะกินอาหารอีกแบบ อาหารทึ่บ้านมีเยอะมาก อั้มจะต้องกะกรัมเอง ก็เหนื่อยมากแต่เลี้ยงแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุด”
พร้อมสนับสนุนร่วมมือกับ “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” และ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ช่วยชาวบ้านซื้อมะพร้าว ขอพัก 2 เดือนไปดูแลน้องถั่ว
“อั้มพร้อมสนับสนุน ทุกวันนี้ก็สนับสนุนของตลาดอั้มอั้มอยู่นะคะ พยายามใช้เงินเราซื้อของในงาน รู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ปัญหามันมีเยอะ ตลาดอั้มไม่เคยเงียบแต่ครั้งนี้น้อยลงแต่เราเข้าใจในสถานการณ์ทุกอย่าง ก็พร้อมที่จะซัปพอร์ตร้านค้า ทำให้เต็มที่ ทำให้ได้มากที่สุด ตลาดยังมีอยู่เรื่อยๆ แต่อั้มขอพัก 2 เดือนให้อั้มได้หายใจได้ ก็ไปขออยู่กับน้องหมา ไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้ แค่ตลาดก็เหนื่อยแล้ว พอแล้ว ละครก็พักไปเลยปีหน้า”