“จั๊กกะบุ๋ม” เลิกแบด! เป็นพ่อค้าเต็มตัว ซึ้งช่วยฉุดออกจากความสิ้นหวัง เข็ดไม่มีงาน เพราะสันดานล้วนๆ

”จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม“ เลิกแบด! เดินหน้าทำมาหากิน เข็ดเมื่อก่อนไม่มีงาน เพราะสันดานล้วนๆ ขอบคุณอาชีพพ่อค้า ช่วยฉุดออกมาจากความสิ้นหวัง ใกล้ปลดหนี้สำเร็จ เหลือแค่ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
หลังขยันตั้งใจทำมาหากิน เดินสายออกบูธขายของแทบทุกอีเวนต์ ในที่สุดตลกดัง “จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม” นรเศรษฐ์ ทรงกลด ก็ใกล้ปลดหนี้ได้สำเร็จแล้ว โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (2 เม.ย.) เจ้าตัวได้เผยในงานเปิดตลาด “เท่ง เถิดเทิง ออนทัวร์” ว่าตอนนี้ยอดหนี้ที่ต้องใช้คืน เหลืออีกเพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และกำลังเร่งเปิดขายในช่องทางออนไลน์อยู่ มีเมนูออกใหม่เพียบ
“เมนูใหม่เพิ่มมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับ เรื่องของข้าวขยำปลาร้า ข้าวขยำปลาส้ม ก็นั่งคิดเอง นั่งแกะสูตรเอง นั่งทำเอง ลองทำเอง ทำทานเองก่อน แล้วก็เอามาให้พี่ๆ เขาได้ลองทาน พอเขาบอกว่า เอ้ย มันโอเค มันสามารถต่อยอดได้ เราก็ลุยขายเลยครับ ก็พัฒนาจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ ให้มันต่อยอดได้ แล้วต่อไปก็จะมีโปรดักส์ที่มันเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในโครงสร้างเดิม ปลาร้าทอด ปลาส้มทอด อะไรพวกนี้ครับผม”
การขายของเป็นรายได้หลักในชีวิตตอนนี้
“เป็นรายได้หลักมากๆ เลยครับ ตอนนี้ก็ไปตามงานออกบูธเลยครับ งานตลาดเท่งเถิดเทิง เท่งออนทัวร์ งานเชิญยิ้มเชิญอร่อย แล้วก็งานอีเวนต์อีกหลายๆ งาน งานสาระแนแฟร์ฟู้ด อะไรพวกนี้ ถ้ามีเราก็จะไปแทบจะแบบทุกเดือนครับ งานเรามีเต็มตารางทั้งเดือนเลยครับ ตามต่างจังหวัด ส่วนมากจะอยู่ในห้าง แต่ออนไลน์นี่ผมขอไม่เกินอาทิตย์หน้า อาจจะมีในช่องทางในตะกร้า มีช่องทางในเฟซบุ๊ก ทุกอย่างมีหมดเลยครับผม”
เป็นอาชีพที่ช่วยฉุดตัวเองออกมาจากห้วงแห่งความสิ้นหวัง
“ผมถือว่าเป็นอาชีพที่ฉุดผมออกมาจากห้วงเหวแห่งความสิ้นหวัง ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เราตั้งหลักได้ในช่วงนี้ครับ ก่อนหน้านี้ไม่มีงาน ไม่มีใครสนใจ ไม่มีอะไรเลยครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุด แต่ตอนนี้ถือว่าลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะจากพี่ๆ ที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ได้ จนตอนนี้ปลาร้าทอดผมก็จดเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้ว”
เตรียมจดลิขสิทธิ์ในอนาคต
“ในอนาคตครับ เพราะตอนนี้เป็นเรื่องของบริษัทก่อน เราก็อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง มันมีรายรับรายจ่ายเข้ามา”
ก่อนหน้านี้ไม่มีงาน เพราะด้วยนิสัยสันดานของตัวเอง
“ด้วยข่าวคราว ด้วยนิสัย สันดานของเรา ที่ก่อนหน้านี้เราแบดมากๆ เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ตอนนี้เราได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่เขายังเห็นจุดเล็กๆ ที่เราสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวได้ เราก็รับจุดเล็กๆ นั้นมาแก้ไข มาพัฒนา และก็ทำให้ผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเรา ให้เขาภูมิใจในตัวเรา ส่วนเรื่องที่มันผ่านมาผมก็คิดว่ามันผ่านไปแล้ว มันเป็นบทเรียนสำหรับผม ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความผิดจริงๆ นะครับ แต่ในอนาคตผมก็กล้าบอกว่าผมจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้ว จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว มันจะมีแต่เรื่องดีๆ มีแต่การทำมาหากิน มีแต่การทำให้ผู้ใหญ่เขาภาคภูมิใจในตัวเรา”
ตอนนี้เลิกแบด มาเป็นพ่อค้าเต็มตัว
“โอ้ เลิกแล้วครับ เป็นพ่อค้าเต็มตัวครับ ตอนนั้นมันวัยรุ่น มันก็นิดนึง มันเข็ดแล้วครับ ต่อไปนี้สัญญาครับว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน และก็จะเป็นเด็กดีให้ผู้ใหญ่ได้เห็นครับ”
หนี้ลดฮวบ เหลืออีกแค่ 5 เปอร์เซ็นต์
“หนี้ตอนนี้เหลือประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ครับ น้อยมากๆ แล้ว เพราะว่ามันติดขัดช่วงรอยต่อที่ผมทำบริษัทด้วย มันมีอะไรหลายๆ อย่างที่ผมจะต้องทำ และก็มีอะไรหลายๆ อย่างที่ต้องซัปพอร์ต บางอย่างต้องดึงตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นก่อนครับผม”