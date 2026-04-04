บันเทิงรอบโลก “ควอน อึนบี” แยกทาง Woollim ไม่ต่อสัญญา เปิดบทใหม่เส้นทางอาชีพครั้งใหญ่

นักร้องสาว “ควอน อึนบี” เตรียมเปิดฉากบทใหม่ในเส้นทางอาชีพ หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิม Woollim Entertainment อย่างเป็นทางการ โดยมีรายงานว่าเธอกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาเซ็นสัญญากับ Galaxy Corporation บริษัทบันเทิงสายเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ซึ่งมีศิลปินดังอย่าง “จีดราก้อน”, “แทมิน”, “คิมจงกุก” และ “ซงคังโฮ” อยู่ในสังกัด การย้ายครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายจับตาอนาคตของเธออย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันกระแสก็หันไปโฟกัสสถานการณ์ของ Woollim ที่ถูกมองว่ากำลังถดถอย หลังศิลปินหลักทยอยออกจากค่ายเกือบหมด ทั้ง INFINITE และ Lovelyz รวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่ของ Rocket Punch และ Golden Child ส่งผลให้ปัจจุบันแทบไม่เหลือศิลปินที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้แฟน ๆ เริ่มกังวลถึงอนาคตของค่ายและลุ้นให้ศิลปินที่เหลือได้โอกาสใหม่ในเร็ววัน
นางแบบและนักแสดงชื่อดัง “หลินจื้อหลิง” ออกมาสยบข่าวลือเรื่องสุขภาพ หลังปรากฏตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสในงานแบรนด์ Valentino ที่ฮ่องกง ท่ามกลางกระแสก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นหลังมีภาพเธอเข้าโรงพยาบาลในไต้หวัน ซึ่งผู้จัดการยืนยันว่าเป็นเพียงการตรวจสุขภาพตามปกติ โดยการออกงานครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันว่าเธอยังแข็งแรงดี เจ้าตัวยังเล่าแบบอารมณ์ดีว่ามาฮ่องกงทีไรอดใจไม่ไหวกับของอร่อยอย่างพุดดิ้งนม ซุปจีน และขนมปังสับปะรด จนต้องระวังเรื่องชุดราตรี นอกจากนี้ “หลินจื้อหลิง” ยังเผยถึงการกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ 8 ปี พร้อมบทบาทใหม่ที่ท้าทาย รวมถึงการใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ควบคู่กับงานในวงการ โดยเธอเน้นวิธีโฟกัสทีละบทบาท และยังตั้งใจผลักดันเรื่องสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน เพราะมองว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมในอนาคต
ตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์ “Supergirl” ในจักรวาล DC กลายเป็นกระแสร้อนทันที หลังเผยให้เห็นการเชื่อมโยงกับ “ซูเปอร์แมน” เวอร์ชันใหม่ที่มาปรากฏตัวสร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ พร้อมฉากเด่นของ “เจสัน โมโมอา” ที่พลิกบทบาทมาในลุคดุดันคล้ายมนุษย์หมาป่า เพิ่มสีสันให้เรื่องอย่างมาก โดยหนังเรื่องนี้ได้ “มิลลี่ อี. โค้ก” มารับบทนำ และเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางใหม่ที่ “เจมส์ กันน์” กำลังปั้นจักรวาล DC ให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น ไฮไลต์สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่าง Supergirl กับสุนัขคริปโตที่ถูกเล่าในมุมอบอุ่นและซึ้งใจ พร้อมประโยคกินใจเกี่ยวกับ “บ้าน” ที่ทำให้แฟน ๆ พูดถึงอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ตัวอย่างนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตามองที่สุดของ DC ในช่วงนี้
นักแสดงเกาหลีใต้ “อีแทรี” เตรียมเข้าสู่ชีวิตคู่ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยต้นสังกัดยืนยันว่าเขาจะจัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่าย มีเพียงครอบครัวและคนสนิทเข้าร่วมเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือไม่เปิดเผยรายละเอียดเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของคู่รักซึ่งเป็นคนนอกวงการ “อีแทรี” เริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเป็นนักแสดงเด็ก ก่อนจะเติบโตมาเป็นนักแสดงมากฝีมือจากผลงานซีรีส์หลายเรื่อง โดยเจ้าตัวเคยเล่าว่าในวัยเด็กยังอ่านบทไม่คล่อง ต้องอาศัยการฟังและท่องจำจากพ่อแม่ ปัจจุบันเขากลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานต่อเนื่อง และแฟน ๆ ต่างร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญในชีวิต พร้อมตั้งตารอดูผลงานใหม่ของเขาหลังแต่งงาน