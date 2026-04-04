ทีวีในเครือดิสนีย์ซวยหนัก สูญเงินหลักร้อยล้านบาท เซ่นยกเลิก The Bachelorette หลังคลิปตบแฟนเก่าหลุด

ABC จำใจพับโปรเจกต์เรียลลิตี้หาคู่ทั้งซีซัน ทั้งที่ถ่ายทำเสร็จและเตรียมออกอากาศ หลังคลิปความรุนแรงในครอบครัวของนางเอก “เทย์เลอร์ แฟรงกี พอล” ถูกเผยแพร่ กระทบภาพลักษณ์รุนแรงจนต้องหยุดฉายทันที
สถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ สำหรับรายการเรียลลิตี้ชื่อดังของสหรัฐฯ อย่าง The Bachelorette หลังสถานี ABC ตัดสินใจ “ยกเลิกการออกอากาศ” ซีซันที่ 22 ซึ่งมี “เทย์เลอร์ แฟรงกี พอล” เป็นนางเอกของรายการ ก่อนวันฉายจริงเพียงไม่กี่วัน ท่ามกลางกระแสดราม่ารุนแรงเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง
เดิมที The Bachelorette ซีซันใหม่มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 22 มีนาคม 2026 แต่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ทาง Disney Entertainment Television ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ABC ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า จะ “ไม่เดินหน้าฉายซีซันดังกล่าวในเวลานี้” หลังมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
“จากคลิปวิดีโอที่เพิ่งปรากฏขึ้นในวันนี้ เราได้ตัดสินใจไม่เดินหน้ากับซีซันใหม่ของ The Bachelorette ในขณะนี้ และขอให้ความสำคัญกับการสนับสนุนครอบครัวเป็นอันดับแรก” โฆษกของบริษัทระบุ
กระแสกดดันต่อ ABC เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ หลังมีรายงานว่าพอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 และส่งผลกระทบต่อการถ่ายทำรายการ The Secret Lives of Mormon Wives ซีซัน 5 จนต้องหยุดชะงัก
แม้พอลจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าว “ถูกยกเลิกทั้งหมดแล้ว” แต่สถานการณ์กลับร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อเว็บไซต์ TMZ เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งบันทึกโดย “ดาโกตา มอร์เทนเซน” อดีตคนรักของเธอ ส่งผลให้เสียงวิจารณ์ยิ่งทวีความรุนแรง และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ABC ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่
ด้านตัวแทนของพอลออกแถลงการณ์โต้กลับ โดยระบุว่า การเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็น “ความพยายามทำลายชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง” ของฝ่ายอดีตคู่รัก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า คลิปดังกล่าวเป็นวิดีโอเก่าที่ถูกนำมาเผยแพร่โดย “ตัดบริบทสำคัญออกไป” และยังถูกปล่อยในวันเกิดของลูกชายของทั้งคู่ ซึ่งถือว่า “ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง”
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรายการ The Secret Lives of Mormon Wives ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแฟนรายการ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจในคืนที่เกิดเหตุ โดยพอลเคยอ้างว่า เธอเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลับมาคืนดีกันภายหลัง และมีบุตรร่วมกันในปี 2024 ก่อนที่ความสัมพันธ์จะยังคงเต็มไปด้วยปัญหา ทั้งเรื่องการนอกใจและความขัดแย้งต่อเนื่อง
ในช่วงก่อนการตัดสินใจของ ABC อดีตผู้เข้าร่วมรายการในแฟรนไชส์ รวมถึงบุคคลในวงการ ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อ “มาตรฐานและคุณค่าทางศีลธรรม” ของรายการ ขณะที่ Reality Steve นักปล่อยสปอยล์ชื่อดัง เรียกร้องให้พอลเข้ารับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ แฟนรายการจำนวนมากยังเรียกร้องให้ ABC “ยกเลิกซีซัน” และยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้น มากกว่าปล่อยให้ออกอากาศท่ามกลางข้อถกเถียงรุนแรง
บทวิเคราะห์จากสื่อระบุว่า ปัญหาของซีซันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากข่าวฉาวล่าสุด แต่มีรากลึกตั้งแต่การตัดสินใจคัดเลือกพอลให้เป็นนางเอกของรายการ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเลือกเพื่อ “สร้างกระแส” มากกว่าความเหมาะสม
ตลอดหลายซีซันที่ผ่านมา แฟรนไชส์ Bachelor ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีประวัติปัญหา การดำเนินรายการที่ขาดความรอบคอบ และการสร้างดราม่าเพื่อเรตติ้ง จนทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ชมลดลง
ABC คาดว่าสูญเงินราว 10 ล้านเหรียญฯ จากการตัดสินใจยกเลิกออกอากาศ The Bachelorette ซีซัน 22 หลังถ่ายทำเสร็จและเตรียมฉายแล้ว ต้นทุนหลักของรายการถูกใช้ไปเกือบทั้งหมด ทั้งค่าถ่ายทำ โลเคชัน ทีมงาน และการโปรโมต ขณะที่รายได้จากโฆษณาซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญกลับไม่เกิดขึ้น ทำให้การ “ทิ้งทั้งซีซัน” กลายเป็นความเสียหายทางธุรกิจโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และความเชื่อมั่นของผู้ชมในระยะยาว
สำหรับ The Bachelorette เป็นรายการเรียลลิตี้หาคู่ชื่อดังของสหรัฐฯ ที่ให้ผู้หญิงหนึ่งคนเลือกคู่ชีวิตจากผู้เข้าแข่งขันชายหลายคน ผ่านกิจกรรมเดตและการแข่งขันเชิงอารมณ์ โดยใช้รูปแบบ “แจกดอกกุหลาบ” เพื่อคัดออกในแต่ละสัปดาห์ จนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในตอนจบ จุดเด่นของรายการคือดราม่าความสัมพันธ์ โปรดักชันหรู และการเล่าเรื่องโรแมนติกที่ผสมความขัดแย้ง ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์เรียลลิตี้ที่ประสบความสำเร็จมายาวนาน