กระบะชนแล้วหนี ลากมอ’ไซค์ 3 กิโลจนไฟลุก เยาวชนขาขาด คนขับอ้างวูบ แต่ครอบครัวเชื่อเมา พยานลาออกจากงานมาช่วยเต็มที่ ฉะยับผู้ก่อเหตุ

สะเทือนใจ กระบะชนแล้วหนีเยาวชนวัย 15 ปีขาขาด ลากจักรยานยนต์ 3 กม.จนไฟลุกท่วม ก่อนทิ้งรถหนีหน้าตาเฉย คนขับอ้างวูบ ครอบครัวคาใจตำรวจไม่ตรวจเลือดพิสูจน์เมาแล้วขับ เผยเศร้าลูกชายขาขาดกลายเป็นซึมเศร้าอารมณ์รุนแรง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล ด้านพยานทุ่มสุดตัวช่วยเหลือจนลาออกจากงาน รับไม่ได้ผู้ก่อเหตุไม่มีสามัญสำนึก
กรณีอุบัติเหตุสะเทือนใจ รถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของเยาวชนอายุ 14-15 ปีสองราย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส รายหนึ่งถึงขั้นขาขาด ขณะที่คู่กรณีลากรถไปไกลกว่า 3 กิโลเมตรจนไฟลุกท่วม ก่อนทิ้งรถลงคูน้ำ แล้วมีรถหรูมารับตัวหนีไปหน้าตาเฉย มอบตัวเช้าอีกวัน อ้างวูบและไม่รู้ว่าชนคน ครอบครัวข้องใจทำไมตร.ไม่ส่งผู้ก่อเหตุไปตรวจเลือดพิสูจน์เมาแล้วขับ จึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแส (31 มี.ค.69)
สัมภาษณ์ แม่เป้ แม่ของปอโต้, แม่น้องดีเจ , เบส พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด , ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความเป็นธรรมในสังคม
ถามแม่เป้ก่อน มีลูกกี่คน?
แม่เป้ : สองคนค่ะ น้องปอโต้เป็นคนเล็กค่ะ อายุจะ 15 แล้วค่ะ น้องเรียนที่หัวหินค่ะ จริงๆ วันที่ 30 น้องต้องไปเรียนปรับพื้นฐานเรียนซัมเมอร์ แต่น้องได้รับบาดเจ็บ ยังไม่ได้ไป
แม่มีลูกกี่คน?
แม่น้องดีเจ : มีลูกคนเดียว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ น้องดีเจอายุเท่ากัน แต่มากกว่าน้องปอโต้ 5 เดือน น้องเรียนอยู่ปวช. ปี 1 ขึ้นปี 2 เทคนิคพิษณุโลก น้องอยากรับราชการเป็นทหาร ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ บอกว่ากลับไปลูกจะตั้งใจเรียน จะสมัครทหารในอนาคต ญาติพี่น้องทุกคนตั้งความหวังว่าจะให้ลูกรับราชการ แต่ตอนนี้เป็นไม่ได้แล้วค่ะ น้องเป็นความหวังเพราะครอบครัวคุณแม่รับราชการ เป็นทหารอากาศกันหมดค่ะ น้องก็อยากเป็นทหารค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้น?
แม่น้องดีเจ : น้องปอโต้มาขอให้น้องดีเจไปนอนที่บ้านด้วย คุณแม่ก็อนุญาต เพราะเด็กไม่ได้ไปแว้นอะไรกันเลย แค่ขอไปนอนบ้านน้องปอโต้ เพราะวันรุ่งขึ้น น้องดีเจจะเดินทางกลับพิษณุโลก น้องปอโต้กำลังจะไปหัวหิน เด็กไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว ก็อนุญาตให้เขาไป ออกจากบ้านประมาณ 10 นาทีเท่านั้นเองค่ะ เกิดอุบัติเหตุ ตอนเกิดอุบัติเหตุ น้องปอโต้โทรหาแม่คีม แม่คีมก็มารับที่บ้าน ซึ่งออกจากหมู่บ้านไม่นานค่ะ ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ปกติน้องดีเจขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว?
แม่น้องดีเจ : ขี่อยู่แล้วค่ะ และเป็นเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ระวัง และเก่งมากค่ะ
น้องไม่ได้ดื่มอะไรเลย?
แม่น้องดีเจ : เป็นเด็กไม่ดื่มเหล้าค่ะ
แม่เป้ : ลูกชายไม่ยุ่งแอลกอฮอล์ค่ะ ลูกชายเขาจะไปเรียนที่หัวหิน เขาบอกว่าขออนุญาตให้พี่ดีเจมานอนได้มั้ย แม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไม่ได้เจอกันแล้ว
ออกจากบ้านกี่โมง?
แม่น้องดีเจ : ประมาณเที่ยงคืนวันที่ 25 มี.ค. ต่อเนื่องวันที่ 26 มี.ค. ค่ะ ออกไปแป๊บเดียวก็เกิดอุบัติเหตุค่ะ แล้วเป็นถนนในซอย น้องเคยพักที่นี่ และอยู่ที่นี่ประจำ ก่อนไปเรียนพิษณุโลก น้องรู้เส้นทางและขับชินค่ะ ตอนรถมาชน น้องชิดซ้ายอยู่แล้ว น้องไม่ได้ขับไปกลางถนนเลย น้องชิดซ้ายเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้ายออกถนน จุดนี้เป็นโค้งหักศอกอยู่ค่ะ แต่มันสวนกันไปได้ค่ะ
ทนายรณณรงค์ : อยู่หน้าบ้านผมเองที่เกิดเหตุ ตอนเขาเกิดเรื่อง เขาติดต่อมา เราก็อ้าว อยู่ตรงนี้นี่หว่า มุมตรงนี้เห็นเหมือนโค้งแต่ไม่ได้โค้ง แค่เลี้ยวนิดเดียวแล้วทางตรง แต่ไม่มีใครขับไวเส้นนี้เพราะเป็นเส้นที่มีหมู่บ้านเยอะมาก มีเด็กๆ อยู่
เบส : ตรงบริเวณนั้นถ้าคนที่มาจากถนนใหญ่ ต้องหักเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอย มันเป็นทางต่างระดับ ซึ่งต่างระดับมากพอที่รถลงมาต้องเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนไป ซึ่งน้องอยู่ฝั่งซ้ายที่จะสวนขึ้นไปขึ้นทางต่างระดับออกถนนใหญ่
น้องเบสเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด?
เบส : ผมเห็นเหตุการณ์ที่รถกระบะลากรถมอเตอร์ไซค์มาแล้ว หลังจากชนไปแล้ว ผมนั่งรถกับแฟน แฟนขับรถยนต์สวนกับกระบะคันที่ก่อเหตุ จังหวะที่สวนกันเป็นจังหวะอยู่บริเวณแถวร้านซักรีดที่น้องออกมา มันเป็นลักษณะโค้งนิดนึงแล้วเป็นทางตรง จังหวะออกโค้งมาเราเห็นประกายไฟแล้ว ผมคิดว่าไม่เป็นอุบัติเหตุก็ชิ้นส่วนรถคันใหญ่ พอขับสวนกันเสร็จ เขาขับมาลักษณะส่ายๆ จะซ้ายทีขวาที เราไม่รู้ และใช้ความเร็ว เพราะเราขับรถบิ๊กไบก์ มันใช้ความเร็ว มันใช้ความเร็วชนิดที่ว่าไม่ใช่คนปกติขับแน่นอน เขาอ้างว่าเขาวูบ ผมคิดว่าเป็นไปได้ยาก เพราะถ้าเขาวูบจริงๆ ต้องไม่มีสติในการควบคุมรถ จังหวะเขาชนแล้ว เขาขับรถกลับเข้าเลนเขาปกติ แสดงว่าเขาต้องมีสติในการควบคุมพวงมาลัยอยู่บ้าง ถ้าวูบต้องลงข้างทางแน่นอน
ทนายรณณรงค์ : จากตรงนั้นไปเป็นทางโค้งยางๆ ตรงตำแหน่งรถมเตอร์ไซค์ลงไประเบิดแล้วลุกไหม้นั่นแหละ
เบส : เผลอๆ ลงตั้งแต่ตอนชนแล้ว จังหวะที่เขาชนแล้วลากรถมอเตอร์ไซค์ ฝั่งซ้ายเป็นนา ต้นกล้วย มุมนั้นต้องหักซ้าย ถ้าเขาวูบแล้วหักซ้าย พวงมาลัยต้องค้างอยู่ทางซ้ายและพุ่งลงคลองไป ไม่มีทางที่เขาขับผ่านไปแบบนั้นได้ เราขับสวนเขา ยังต้องหักหลบเขาเลย ถ้าวูบจริง พวงมาลัยไม่มีทางอยู่แบบนั้นหรอก สำหรับรถยนต์นะ บริเวณนี้ พื้นถนนเป็นฝาท่อที่เป็นสโคป ถ้าขับมอเตอร์ไซค์จะไม่ชิดด้านซ้าย เพราะเจอฝาท่อ แล้วฝาท่อไม่เสมอกัน ถ้าคนขับมอเตอร์ไซค์ด้านซ้าย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่า ส่วนในคลิปน้องก็อยู่ในเลนของน้อง เวลาขับรถต้องชะลอความเร็วและชิดซ้าย ถ้าลงถูกท่าจะอยู่ในเลนพอดี ถ้ามีความเร็วเกินกว่าที่ควรจะใช้ จะข้ามไปอีกเลนทันที และจะเจอมอเตอร์ไซค์น้อง ผมใช้เส้นทางนี้ในการกลับบ้านประจำ
ดูจากคลิปน้องขับไม่เร็ว?
เบส : ไม่เร็วครับ ได้มีโอกาสคุยกับน้อง น้องแจ้งว่าจังหวะที่เห็นรถเขาเบรกแล้ว เชื่อว่ายังไงน้องต้องชะลออยู่แล้ว
แต่รถที่ไม่ชะลอคือกระบะ เพราะชนแล้วเขาไม่มีทีท่าจะหยุดเลย?
ทนายรณณรงค์ : ตำแหน่งตรงนั้นกับรถมอเตอร์ไซค์ไปตก ห่างกันเป็นกิโลนะ
เบส : เกือบๆ 3 กิโลได้ครับ ถ้าเทียบจากจีพีเอส ก็เกือบๆ 3 กิโลได้ ตำแหน่งที่ตัวน้องหลุดไปประมาณกิโล ถ้าเขาว่าเขาวูบไม่มีทางควบคุมรถ 3 กิโลให้ลงคลองไปได้หรอก น่าจะลงตั้งแต่ที่ชนแล้ว เขาชนแล้วเข้าเลนแบบนั้น ยังไงก็ต้องหักซ้าย ยังไงก็ต้องลงคลองสิ ถ้าวูบ นี่สันนิษฐานในมุมผมนะ
ลากมาแล้วตกลงไปในคลอง?
เบส : เห็นลากมาปุ๊บ สะเก็ดที่เขาลากไป กระเด็นมาฝั่งผมก่อน ซึ่งฝั่งที่กระเด็นมันกระเด็นมาโดนฝั่งคนนั่ง มันดังปั้งเราคิดในใจว่าต้องเป็นเศษอะไรสักอย่าง ก็บอกแฟนว่าจอดรถดูก่อน ถ้ามีกล้องจะเห็นว่าผมจอดรถไปดูกัน แต่ดูเศษซากรถไม่ทันไร เสียงระเบิดเกิดขึ้น จุดที่รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้า มีไฟคลอกขึ้นมา ผมอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ผมพยายามหาถังดับเพลิงไปดับแล้ว แต่ด้วยความที่มันดึกแล้วเราไม่ทราบว่ามีบ้านหลังไหนที่มีถังดับเพลิง ก็พยายามติดต่อนิติทางหมู่บ้านเพื่อขอยืมถังดับเพลิงไปใช้ก่อน ถ้าดูวิดีโอ ข้างทางเป็นคูคลองก็จริง แต่บริเวณที่เกิดถนนเป็นกอหญ้าแห้ง มันอยู่หน้ามิเตอร์ไฟด้วย มีโอกาสทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นคือไฟฟ้าดับ แล้วละแวกนั้นทางถนนเองก็มืดอยู่แล้ว ไฟจราจรเองก็มืดอยู่แล้ว ถ้าไฟดับอุบัติเหตุจะไม่เกิดแค่นั้น มันจะลามไป
ทนายรณณรงค์ : ตอนนั้นเห็นน้องยัง
เบส : ตอนนั้นยังไม่เห็นน้อง ตอนแรกที่เห็นไฟระเบิด จังหวะที่เห็นไฟขึ้น คิดว่าไม่น่าจะใช่โช้กหรืออุปกรณ์ตกแต่งอะไรแล้ว ต้องเป็นอะไรที่ติดไฟได้ สิ่งที่ติดไฟได้คือน้ำมัน แล้วน้ำมันมาจากไหน น้ำมันไม่มาจากรถจักรยานยนต์ก็ต้องรถยนต์ แต่รถกระบะลากมาได้ขนาดนั้น ต้องเป็นรถจักรยานยนต์แน่นอน
จากคลิปน้องมาในเลนน้อง ความเร็วปกติเลย จุดที่ชน ถ้ากระบะไม่ชินทาง มันหลุดโค้งแน่นอน?
เบส : พอจังหวะโผล่มาตรงบริเวณรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง ถ้าสังเกตพื้นถนนตรงนั้นมีความเป็นโค้งอยู่ อันนี้ไม่ได้กล่าวหา ถ้าเขาบอกว่าวูบเขาต้องพุ่งไปชนรถกระบะคันที่อยู่ข้างๆ สิ จังหวะหักซ้ายลงสโลปมาพอดี วูบปุ๊บเข้าซ้ายแน่นอน ไม่มีทางไปถึงคูคลองได้แน่นอน พอผ่านบ้านทนายรณณรงค์ไปหน่อยจะเป็นโค้งเล็กๆ ไม่ได้เป็นโค้งหักซอกขนาดนั้น
ถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าชนมอเตอร์ไซค์เป็นไปไม่ได้?
เบส : ถ้ามองในมุมพยานที่เห็นเหตุการณ์
ทนายรณณรงค์ : นี่คือประจักษ์พยาน ถ้าเขาบอกว่าเขาวูบ คุณควรฟังเขา เพราะเขาเห็นคุณขับ เขาเป็นคนกลาง ไม่ได้มีส่วนได้เสียด้วย นี่จะตกงานด้วยนะ
เบส : เสียสละตัวเองลางานมา เรายอมไม่ได้ที่อนาคตเด็กคนนึงต้องเสียไป ผมอายุ 26 ปี มีเวลาอีก 34 ปีในการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 34 ปีของผม กับเด็กอายุ 15 ปีที่สูญเสียอวัยวะไป มันไม่เท่ากัน คู่กรณีเองผมไม่ทราบนะว่าพักอยู่ที่ไหน มีธุรกิจมั้ย แต่รถกระบะที่ชนก็เป็นฟอร์ด ราคาคันนึงไม่ใช่ถูกๆ เป็นล้าน คนมารับก็ขับซีอาร์วีอีก ไม่ต่ำกว่าล้าน ฉะนั้นทรัพย์สินที่คุณมี คุณมีหน้าที่การงานดีอยู่แล้ว แต่คุณเลือกขับรถชนแล้วหนี จริงๆ ในมุมมองผม เหมือนแทบเจตนาฆ่าให้ตายด้วยซ้ำ ถ้าเขาชนแล้วหยุดมันคือเจตนาที่ดี แต่นี่ชนแล้วไม่หยุด มีการเพิ่มความเร็วเข้าไปอีก ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกัน คิดว่าเพิ่มความเร็วเพื่อจะหนีด้วย
รถตกคลอง พอเขาขึ้นมาจากคลองได้ มีภาพคนวิ่งมาช่วย?
เบส : ลองสังเกตคนขับรถดีๆ ว่าเขาวูบจริงหรือเปล่า คนเสื้อขาวที่กำลังปีนขึ้นมา ถ้าเขาวูบเขาต้องติดอยู่ในรถ แต่อันนี้พอเขายืนขึ้นมา ก็ยืนได้ปกติ
เสียงต้องดังมาก?
ทนายรณณรงค์ : ไปหล่นหน้าวัด มีงานศพอยู่พอดี เขาจัดพิธีศพอยู่ ญาติเขาเฝ้าศพ
พอลงไปมีคนวิ่งออกไปช่วยออกมา ตอนออกมาก็ไม่ได้บอกอะไรคนมาช่วย?
เบส : ที่ผมลงพื้นที่ไปสอบถามมาเอง คนในพื้นที่แจ้งว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์นะ พอเขาเห็นลักษณะการเกิดเหตุแบบนี้ ทางพลเมืองดีก็ลงไปช่วย คิดว่าเมาแล้วขับตกคลองหรือเปล่า เขาเลยไม่มีการกักตัวไว้ให้ พอผ่านไปสักระยะ ช่วงนึงมีรถซีอาร์วีมารับ มีพลเมืองดีขับไปที่เกิดเหตุและแจ้งว่าเมื่อกี้มีคนขับรถชนแล้วหนี ไม่รู้ไปไหนแล้ว ระยะเวลาจากชนเสร็จแล้วถึงจุดเกิดเหตุ ประมาณ 10 นาทีเอง แต่ในวิดีโอที่ผมไปไล่ดูเอง จากที่รถลงคลองไปจนซีอาร์วีมารับแค่ 2-3 นาทีเอง อย่างผมมีเพื่อน ผมโทรหาเพื่อนก็ต้องครึ่งชม.ถึงติดต่อได้ เที่ยงคืนทุกคนนอนหมดแล้ว แต่นี่ไม่ทันถึง 3 นาทีเพื่อนขับมารับแล้ว
เขาบอกว่าเพื่อนเขาขับมาพอดี?
เบส : ถ้าบอกว่าเพื่อน ผมขอแย้งอย่างนึง มันมีลักษณะผู้หญิงเดินจากซีอาร์วีเข้ามาโอบกอดและลูบหลัง มีการแตะเนื้อต้องตัวกัน
ทนายรณณรงค์ : บางทีก็อดคิดไม่ได้ ทรัพย์สินตัวเองตกอยู่ในคูน้ำ ตัวเองจะรีบไปไหนจากจุดเกิดเหตุ ปกติเกิดเหตุเราต้องยืนรอเรียกกู้ภัย รถอยู่ในคูน้ำ ถ้าไม่รีบยกขึ้นเดี๋ยวเครื่องพัง ซ่อมเครื่องเป็นแสน แต่อันนี้ไปเลย
เป็นจังหวะพลเมืองดีหันหลังกลับมาด้วย?
เบส : ใช่ครับ ถ้าเขาอ้างว่าเป็นเพื่อนเขาจริงๆ เขาออกข่าวว่าเพื่อนขับตามมา งั้นเพื่อนต้องเห็นเหตุการณ์ เพราะต้องขับผ่านน้องที่บาดเจ็บอยู่ ถ้าบอกว่าเพื่อนขับตามมาแสดงว่าคุณต้องเห็นเหตุการณ์เหมือนกัน คุณต้องผ่านเหตุการณ์มาเหมือนกัน แต่คุณก็ผ่านเลยเพื่อไปหาเพื่อนของคุณ และไม่ได้ลงมาช่วย แต่พาเพื่อนคุณกลับ อีกคำถามที่สงสัยคู่กรณีคือคุณบอกคุณกลับบ้านไปทานยาแล้วหลับได้ แต่ทำไมคุณจอดรถแล้วช่วยเหลือเด็กไม่ได้
ตอนที่คนขับกระบะขึ้นรถซีอาร์วีออกไป จุดไฟไหม้ดับหรือยัง?
เบส : ยังลุกอยู่ มาดับอีกทีตอนกู้ภัยกับตร.มาถึงแล้ว ที่ผมจำได้คือผมมาที่เกิดเหตุที่รถเขาลงคลอง มันประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เด็กสองคนตอนนั้นเป็นไง?
เบส : จากที่เห็นน้องดีเจโดนพันแผลอยู่ กู้ภัยน่าจะมาหลังจากรถกระเด็นตกคลองไป และคิดว่ามาอีกทีหลัง.. ด้วยความเราเป็นห่วงน้อง เรารีบหาหลักฐานเหมือนกัน แต่คิดว่าถึงไม่มีกู้ภัยมา คุณก็ต้องเห็นน้องตกอยู่ข้างทางสิ เพราะไฟบริเวณนั้นไม่มืด มันค่อนข้างสว่างมากๆ ด้วย ตรงนั้นเป็นตลาดนัดด้วยและมีขายของย่อมๆ ตรงนั้นด้วย มันอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านพฤกษา ไฟค่อนข้างสว่าง
ระหว่างไฟลุกอยู่ มีกู้ภัยทำแผลให้น้องดีเจและน้องปอโต้?
เบส : จังหวะที่ผมคิดว่าจะเอาถังดับเพลิงไปดับก็เป็นช่วงเวลาที่พลเมืองดี เขาขับไปเห็นเหตุการณ์ ถึงรู้ว่าชนแล้วหนี รอบแรกดูรถตัวเองเสร็จ ไม่ถึงหนึ่งนาที ผมเดินเลยไปไม่กี่เมตร สิ่งที่เจอก็ใจสลายเหมือนกัน มันคือเศษซากไฟหน้ารถจักรยานยนต์ เราภาวนาในใจว่าเป็นอะไรก็ได้ แต่อย่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ พอเราเห็นก็ใจไปตกตาตุ่ม มันต้องหนักแน่ๆ เพราะลากมาขนาดนั้น ในใจผมมีสองอย่าง โดนลากขนาดนั้น ไม่ตายก็พิการ
เบสได้คุยกับปอโต้มั้ย ณ เวลานั้น?
เบส : ตอนนั้นผมโฟกัสอยู่จุดที่ไฟไหม้ ถ้าไฟลามมันจะลามยาวแล้วดับไม่ได้ ตรงนั้นเป็นที่พักอาศัยของพลเมืองคนอื่นๆ ถ้าเราควบคุมไฟได้คนอื่นจะไม่เดือดร้อน แต่รปภ.หมู่บ้านก็ไม่กล้ายกถังดับเพลิงให้เรา เขากลัวนิติว่าเขาเหมือนกัน แต่ถ้าคนอยู่ตรงนันจะได้ยินผมตะโกนว่าถังดับเพลิงแค่ 2 พันเอง เอามาเลย เดี๋ยวผมจ่ายเอง
หลังกระบะมามอบตัว ตร.บอกไม่เจอแอลกอฮอล์ ตร.บอกว่าไม่เจาะเลือดเพราะค่าเท่ากัน?
แม่น้องดีเจ : มันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะมีค่าเท่ากัน
พลเมืองดีไม่รู้ มารู้ตอนหลังว่ารถกระบะชนแล้วหนี ถ้าเขารู้เขาคงไม่ปล่อยตัวไป?
เบส : จุดเกิดเหตุจริงๆ มันคือจุดแรก จากจุดแรกไปถึงรถตกคลองมันค่อนข้างไกล ถนนบางเส้นถ้าเป็นทางตรง เรามองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่นี่โค้งแล้วโค้งอีก ไม่มีใครรู้
ตามรายงานข่าว คนขับรถกระบะบอกว่าไม่รู้เลยว่าเขาชนมอเตอร์ไซค์ คิดว่าชนกองดิน ชนหินแล้วลากไป จากนั้นกลับบ้านกินยาแล้วหลับ เหตุการณ์คือวูบ พอรู้ก็ไปมอบตัวตอนเช้า เขาบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นเด็กเขาลงไปดูแน่นอน เพราะในชีวิตมด ยุงสักตัวยังไม่เคยฆ่าเลย พร้อมเยียวยาในส่วนที่ไหว แต่ทุกอย่างอยู่ที่ศาล ขอให้การในชั้นศาล?
ทนายรณณรงค์ : รถเขาไม่มีประกันครับ แล้วหนีด้วย ตอนมายังไม่เจอนะ หนีด้วย
แล้วบอกตัวเองไม่ใช่สายด่วน แต่พลเมืองดีบอกว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์ เรื่องตรวจแอลกอฮอล์แม่สงสัย?
แม่น้องดีเจ : หลังไปแจ้งความ เขามอบตัวแล้ว เราตามเข้าไปภายในวันนั้นเลย เขาก็หลบหนีไปแล้ว แอบมามอบตัว ตามไปวันที่ 26 ค่ะ เราถามตร.ว่าทำไมไม่โทรตามญาติมาคุยกัน ทำไมไม่พาไปเจาะเลือดเพื่อรวจแอลกอฮอล์ ตร.บอกว่าไม่เป็นไร มันมีผลเหมือนกัน แต่เมื่อวานนี้ตอนที่เขาส่งตัวผู้ต้องหาไปศาลแล้ว ตร.บอกว่าเจาะเลือดเรียบร้อย ทำอะไรเรียบร้อย
เบส : ผมอยู่ในทุกช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนเมื่อวานที่มีการฝากขังจนวันนี้ที่มาโหนกระแส ตร.แจ้งว่าเขาพบหลักฐานเพิ่มเติม จากตอนแรกไม่ได้แจ้ง เขาแจ้งว่าพบแก้วเยติอยู่ในรถผู้ก่อเหตุ มีของเหลวสีเหลืองๆ คล้ายของมึนเมา เขาเลยส่งให้พิสูจน์หลักฐาน รวมถึงได้พาผู้ก่อเหตุไปตรวจดีเอ็นเอแล้ว หลังวันถัดไปที่มอบตัว ซึ่งวันที่เขามอบตัว ตร.แจ้งว่าเป่าแอลกอฮอล์แล้วไม่ขึ้น ทางญาติเอง ทางผมเอง ก็แย้งไปว่า ท่านไม่พาไปตรวจเลือดเหรอ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก ตรวจไปก็มีผลเท่ากัน เพราะมันสร่างแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าหลักความเป็นจริง มันควรทำอะไรให้เป็นปกติ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเป่าไม่เจอคุณก็ต้องตรวจเลือดพิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเขาไม่ยินยอมแสดงว่าเขาต้องปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ เราไม่ได้อยากว่าในส่วนการทำงานของตร. เราก็เชื่อมั่นในการทำงานของตร. ไม่อยากเข้าไปแทรกแซง แต่คุณแม่กับน้องเองตอนนี้ยังไม่ได้รับความยุติธรรม
ทนายรณณรงค์ : ไม่คิดบ้างเหรอ ขับรถมาวูบลงข้างทาง มันต้องไปรพ.ที่ใกล้ที่สุดมั้ย ทำไมถึงไม่พาคนตกคูน้ำไปหาหมอ หรือกลัวคุณหมอจะเก็บผลเลือดตอนเกิดเหตุไว้เพื่อให้ตร.มาตรวจย้อนหลังมั้ย อันนี้น่าคิดมาก ตร.ใช้กฎหมายอีกฉบับในการตรวจผลสักอย่างว่ามีสารอะไรหรือไม่
อยู่ในสายกับ “พ.ต.ท.ขจร ฉัตรแก้วมณี” รองผู้กำกับการสภ.เมือง ปทุมธานี คนขับรับสารภาพ?
พ.ต.ท.ขจร : คนขับได้เข้ามอบตัวและแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ และเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส มีทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และหลบหนี ไม่หยุดให้การช่วยเหลือ ซึ่งแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแล้ว แต่ผู้ก่อเหตุให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนเลยนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องขอผลัดฟ้องผลัดขังครั้งที่หนึ่ง ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งศาลได้อนุญาตให้ผลัดฟ้องไว้ 6 วัน
สรุปเขาปฏิเสธไม่ได้สารภาพ?
พ.ต.ท.ขจร : ใช่ครับ หลังจากรับทราบข้อกล่าวหาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แต่ทางพนักงานสอบสวนมีการรวบรวมกล้องวงจรปิด พยานหลักฐานจากบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ พลเมืองดีนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้รวบรวมไว้ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ขับขี่ซีอาร์วีที่มารับ ก็ทราบชื่อเรียบร้อยแล้ว และมีการสอบถามไว้เบื้องต้นแล้วครับ
เขาขับผ่านมาจุดเกิดเหตุหรือมีการโทรตาม?
พ.ต.ท.ขจร : เขาบอกขับตามกันมา หลังจากสอบถามเบื้องต้นครับ ต้องให้ฝ่ายสืบสวนไล่กล้องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ แล้วตรวจสอบความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์ว่ามีการโทรติดต่อกันหรือเปล่า ติดต่อกันลักษณะอย่างไร
ตอนที่คนขับกระบะมามอบตัว เป็นเวลากี่โมง?
พ.ต.ท.ขจร : ประมาณ 12.36 น.
เขามอบตัวเที่ยงอีกวันนึง ประเด็นที่ผู้เสียหายสงสัยคือเรื่องแอลกอฮอล์ วันนั้นตร.ดำเนินการอะไรบ้าง?
พ.ต.ท.ขจร : จากการสอบถามเจ้าของเรื่องรับแจ้งว่าได้มีการเป่าแอลกอฮอล์ โดยมีบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้ ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์ แต่ไม่เป็นไร เรายังมีกฎหมายซึ่งประกาศโดยกรมควบคุมโรค เพิ่งประกาศใช้วันที่ 2 มี.ค. กำหนดไว้ว่าหากผู้ขับขี่มีอาการตาแดงก่ำ หรือมีอาการตากระตุก การควบคุมการเคลื่อนไหวบกพร่อง หรือเดินเซ กฎหมายสันนิษฐานว่าเมา ต้องสอบพยานแวดล้อมประกอบ หากพบว่ามีอาการตามประกาศดังกล่าว พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มครับ
วันนั้นเขาตาแดง ตากระตุกมั้ย?
พ.ต.ท.ขจร : ต้องสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ จะได้สอบปากคำอีกครั้ง ถ้ามีอาการตามประกาศจะได้พิจารณาข้อกฎหมายอีกครั้ง
แม่น้องดีเจที่ถูกตัดขาไป แม่บอกว่าวันนั้นตร.บอกว่าเป่าแล้วแต่ไม่มี แม่ถามว่าทำไมตร.ไม่ส่งไปเจาะเลือด ตร.บอกว่าตรวจไปก็ค่าเท่ากัน?
พ.ต.ท.ขจร : ผมกราบขอโทษฝั่งผู้ปกครองด้วย นอกจากเป่ายังไม่พอ ต้องเจาะเลือดด้วย กรณีนี้พนักงานสอบสวนได้ตรวจเก็บดีเอ็นเอและนำเครื่องดื่มที่ตรวจเจอที่แก้วเยติ ไปตรวจว่ามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่หรือไม่ จะเร่งรัดตรวจเพื่อพิจารณาอีกทีครับ
แม่น้องดีเจ : แก้วนั้นตากแดด แดดเผาไปแล้วค่ะ เชื้อแอลกอฮอล์จะหายไป
ต้องใช้เวลานานมั้ยกว่าสพฐ.จะรายงานมา?
พ.ต.ท.ขจร : กรณีนี้จะเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนทำหนังสือเร่งรัดเลยครับ
รถไม่มีประกันใช่มั้ย?
พ.ต.ท.ขจร : ไม่มีประกันครับ
ทนายรณณรงค์ : แล้วจะชดใช้ยังไง ได้คุยกันมั้ยครับ
พ.ต.ท.ขจร : จากการสอบสวน เดี๋ยวให้ผู้ปกครองประเมินค่าเสียหายมาให้หมดเลย ทราบว่าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัว จะนัดเจรจาค่าสินไหมอีกครั้งนึง ซึ่งผลการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ให้พนักงานสอบสวนทำคำร้องให้พนักงานฟ้องแพ่งให้อีกส่วนนึงครับ
ครอบครัวน้องติดใจเรื่องคนขับกระบะมามอบตัว ตร.ไม่ได้ติดต่อครอบครัวน้องผู้เสียหายเลย ครอบครัวรู้เองว่าเขามามอบตัว?
พ.ต.ท.ขจร : การสอบถามพนักงานสอบสวนขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเพื่อพิสูจน์ทราบว่าบุคคลที่มามอบตัว ใช่บุคคลที่ขับรถในวันเกิดเหตุจริงหรือเปล่าครับ
ทนายรณณรงค์ : นี่สาระสำคัญเลยของตร.
แม่น้องดีเจ : ดูจากกล้อง รูปร่างลักษณะเหมือนเป๊ะเลยค่ะ
พ.ต.ท.ขจร : เชื่อว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้ขับขี่ที่แท้จริง ก็ได้ดำเนินการเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันรุ่งขึ้นครับ
ล่าสุดส่งไปตรวจเลือดด้วย?
แม่น้องดีเจ : ใช่ค่ะ เมื่อวานนี้ ตอนสารวัตรกลับมาจากศาลแล้ว ท่านบอกว่าไปส่งผลเจาะเลือดด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีผลเจาะเลือด ก็ไม่ทราบมาได้ยังไงว่ามีผลเจาะเลือด
พ.ต.ท.ขจร : จากการสอบถามสารวัตรซึ่งอยู่กับผม อาจคลาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสาร สารวัตรอาจพูดแค่เรื่องส่งตรวจดีเอ็นเอ ก็ต้องกราบขอโทษด้วยครับ
ทนายรณณรงค์ : สรุปไม่ได้ตรวจเลือดใช่มั้ย
พ.ต.ท.ขจร : ใช่ครับ
ทนายรณณรงค์ : แม่ได้ยินชัด สรุปว่าไม่ได้ตรวจเลือด
ส่งตรวจดีเอ็นเอ สามารถเชื่อมโยงไปถึงว่า ณ ช่วงเกิดอุบัติเหตุ เขามีการดื่มแอลกอฮอล์ มันเชื่อมโยงถึงกันมั้ย?
พ.ต.ท.ขจร : ต้องดูว่าดีเอ็นเอที่แก้วเยติตรงกับของเขามั้ย ถ้าตรงก็สันนิษฐานว่าเขาดื่มครับ
ถ้าแม่ยังข้องใจเรื่องแอลกอฮอล์ ส่งตรวจเลือดวันนี้มันสายไปมั้ย?
พ.ต.ท.ขจร : เดี๋ยวจะประสานให้สารวัตรเจ้าของเรื่องเรียกผู้ขับขี่มาตรวจวันนี้ได้ครับ ไม่มีปัญหา
เบส : เรียกมาตรวจแสดงว่าผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในเรือนจำเหรอครับ
พ.ต.ท.ขจร : ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวที่ศาลครับ หลังนำตัวไปฝากขังครับ
เบส : ปล่อยตอนไหนครับ ไม่เห็นมีใครแจ้ง
พ.ต.ท.ขจร : น่าจะช่วงเย็นหลังจากนำตัวไปฝากขังแล้ว
เบส : แต่สารวัตรยืนยันว่าคัดค้านประกันตัวนะครับ
ทนายรณณรงค์ : เป็นดุลยพินิจศาล
พ.ต.ท.ขจร : ถ้าเป็นคดีสำคัญก็จะสั่งไว้ในคำร้อง ส่วนอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามดุลยพินิจศาล ผมได้ประสานกับยุติธรรมจังหวัด หากผู้เสียหายออกจากรายการแล้ว เดินทางมาโรงพัก เขาจะดูแลค่าเสียหายเบื้องต้นครับ ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาครับ
ทนายรณณรงค์ : เงินจากกองทุนยุติธรรม ไม่ใช่เงินจากคู่กรณี แล้วคู่กรณีเขาไม่คิดจะจ่ายเลยเหรอครับ
พ.ต.ท.ขจร : เดี๋ยวจะกำชับให้พนักงานสอบสวนเรียกคู่กรณีมาเจรจาครับ ถ้าเจรจาไม่ได้จะเขียนไว้ในท้ายคำร้องให้พนักงานฟ้องแพ่งอีกส่วนนึงครับ
คู่กรณีบอกจะเยียวยาในส่วนที่เขาไหว ถ้าไหวแบบดูแล้วไม่เหมาะสม จะทำอะไรได้บ้าง?
พ.ต.ท.ขจร : อยากให้ผู้ปกครองมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน ว่าเราจะใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีเท่าใด รายละเอียดจะปรากฏท้ายคำร้องของกระบวนการสอบสวนที่จะให้อัยการฟ้องแพ่งครับ
เรียกวันนี้เลยได้มั้ย?
พ.ต.ท.ขจร : ได้ครับ ยินดีครับ ทางยุติธรรมก็จะมารอด้วยเลยครับ พร้อมดูแลเต็มที่ ให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ
อุบัติเหตุวันนั้น ตร.ลงพื้นที่ถึงจุดเกิดเหตุกี่โมง?
พ.ต.ท.ขจร : หลังได้รับแจ้งก็ไปทันทีครับ
แม่น้องดีเจ : ตร.ไปเร็วค่ะ รถปอเต็กตึ๊งก็ไปเร็วมากค่ะ
เบส : เขาจะไม่เลื่อนใช่มั้ย เมื่อวานนัดไกล่เกลี่ยกันบ่ายสอง แต่คู่กรณีมามอบตัวก่อนตอนเที่ยงครึ่ง เวลานั้นเราไปหาหลักฐานเพิ่มเติม อยู่ที่จุดเกิดเหตุ เขาให้ข้ออ้างว่าเห็นนักข่าวเลยไม่อยากให้สัมภาษณ์ ไม่อยากเจอ
แม่น้องดีเจ : ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ตอนนั้นไม่มีนักข่าวเลย เขาไปมอบตัวแล้ว ประมาณบ่ายโมงห้านาที เดินสวนไปโรงพัก สารวัตรถือเอกสารกองเรียบร้อย พร้อมผู้ต้องหาเดินตามกันมาตอนนั้นไม่มีนักข่าว
เบส : ช่วงเวลาเขาเดินออกมาจากสน. คุณพ่อคุณแม่น้องดีเจ ปอโต้พยายามถามเขาว่าคุณใช่มั้ยที่ขับรถชน คุณชนทำไม เขาบอกเขาไม่รู้ ไม่ใช่เขา
ทนายรณณรงค์ : อ้าว
เบส : คุณแม่น้องเขาไม่โอเค ทำไมไม่ยอมไกล่เกลี่ย เขาเลยเดินไปประกบเจ้าหน้าที่ขอคุยกับคู่กรณีหน่อย ทำไมกลับคำแบบนี้ บอกจะมาไกล่เกลี่ย ทำไมมามอบตัว
คุณแม่น้องดีเจ : ตร.กันคุณแม่ออกเต็มที่ค่ะ ไม่ให้คุยด้วยค่ะ
เบส : ถ้าพูดหยาบๆ มีปัญญาจ่ายค่าศาล ทำไมไม่มีปัญญาเยียวยาคู่กรณี
ทำไมตร.กันคุณแม่ออกไม่ให้คุยกับผู้ต้องหา?
พ.ต.ท.ขจร : เมื่อวานอยู่ในขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหา ก็เลยอยากทำให้เสร็จสิ้นกระบวนการ และการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังก่อนครับ
แต่เป็นภาพแม่เดินตามไปที่รถเลยนะคะ?
พ.ต.ท.ขจร : ต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วย พนักงานสอบสวนอาจเร่งรัดเอาตัวไปฝากขังให้ทันครับ
แม่น้องดีเจ : จริงๆ ต้องบอกขั้นตอนกันก่อนทุกอย่าง ก่อนทำแบบนี้
พ.ต.ท.ขจร : ผมกราบขอโทษ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
แม่น้องดีเจ : เข้าใจท่านรองค่ะ แต่ไม่เข้าใจสารวัตรค่ะ
ทนายรณณรงค์ : ถ้าเขาไม่มาล่ะท่าน
พ.ต.ท.ขจร : ให้พนักงานสอบสวนติดต่อนัดหมายก่อนดีกว่าครับ
จะได้เจอหน้ากันครั้งแรก?
แม่น้องดีเจ : เขาฝากขอโทษมา แต่ไม่เคยขอโทษตรงๆ ด้วยความจริงใจของเขา
ทนายรณณรงค์ : ถือว่าไว ถ้าเทียบกับคดีอื่นๆ ไปฝากขังเรียบร้อย เสร็จสิ้นกระบวนการ ต้องชมตร.ว่าทำงานไว เหลือแค่คู่กรณี
เบส : เรื่องการทำสำนวน ผมอยู่ฟังเหตุการณ์ด้วย เพราะเราเองก็เป็นผู้เสียหาย ด้วยความคู่กรณีไม่มีประกัน แต่รถแฟนผมเสียหายโชคดีมีประกันชั้น 1 เราไม่ได้กังวล เพราะประกันชั้น 1 เราเบิกจ่ายได้อยู่แล้ว แต่ที่สงสัยคือที่ตร.แจ้งว่ามันต้องใช้เวลาส่งสำนวนไม่เกิน 25 วัน โอเคทางคุณแม่ ผม ทุกคนที่เป็นพยาน สามารถให้การต่อหน้าอัยการได้ แต่น้องดีเจ ตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
แม่น้องดีเจ : นอนเป็นผักเลยค่ะ
เบส : ถ้าพูดไม่เกรงใจเลยคือตอนนี้ข้างล่างอัมพาตไปแล้ว เพราะแผลไม่ได้อยู่แค่ที่ขา บาดแผลอยู่ที่ก้น ที่หลังด้วย ตอนนี้น้องไม่สามารถให้การอัยการที่ศาลได้ เมื่อวานได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้ว ถ้าน้องให้การต่อหน้าอัยการที่ศาลไม่ได้ เขาต้องทำเป็นในส่วนการสอบปากคำชั่วคราว
ทนายรณณรงค์ : ตรงนั้นไม่ยาก เดี๋ยวเขามาสอบปากคำที่รพ. ถ้าน้องพูดได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็ให้คุณแม่พูดแทน
เบส : เห็นว่าอัยการไม่สะดวกมาสอบน้องที่รพ.
ทนายรณณรงค์ : เดี๋ยวตร. ไปสอบเอง
แม่น้องดีเจ : เมื่อวานสารวัตรบอกว่าอัยการไม่สามารถมาสอบปากคำที่รพ.ได้ เพราะระยะเวลามันใกล้เกินไป น้องยังฟื้นตัวไม่ได้ เราหอบลูกไปไม่ได้
ทนายรณณรงค์ : กฎหมายบังคับไว้ กรณีสอบปากคำเด็กเยาวชน ต้องมีพนักงานอัยการร่วมด้วย ตร.เลยยังสอบไม่ได้ น่าจะมีทางออกไม่ยาก เหตุแบบนี้มีเกิดขึ้นทุกพื้นที่
หน้าบ้านพี่รณเลย ถ้าตั้งแต่ชนครั้งแรก แล้วจอด เขาพาน้องส่งรพ.?
เบส : ผมคิดว่าไม่ถึงขั้นรพ.หรอก ทำแผลกันก็ได้
ถ้าชนแล้วจอด ดีเจจะไม่ถูกลากมาขนาดนี้?
แม่น้องดีเจ : ดีเจจะไม่เจ็บมาก
ทนายรณณรงค์ : ถ้าเขารู้แล้วหยุด มันจะไม่ลากยาวไปขนาดนั้น
เบส : ทางครอบครัวเลยสงสัยว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า คนปกติยังไงก็ต้องเห็นยังไงก็ต้องจอด เป็นสามัญสำนึกเนอะ เราชนแล้วต้องจอด นิดๆ หน่อยๆ เราก็ต้องจอด แต่นี่ชน มีไฟ แล้วเลือกลากไป เด็กมีการร้องขอความช่วยเหลือ
แม่น้องดีเจ : เด็กร้องตลอด ร้องตั้งแต่โดนชนแล้ว ดีเจบอกว่าเขาร้องตลอดเลย เสียงดังมาก ร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังมาก
ถ้าหยุดตั้งแต่ตรงนี้ เด็กสองคนจะไม่หนักขนาดนี้?
เบส : ตอนนี้ห่วงสภาพจิตใจของเด็กทั้งสองคน อีกคนก็โทษว่าเป็นเพราะตัวเองชวนพี่มานอนด้วย ถ้าไม่ออกไป ณ วันนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น
แม่น้องดีเจ : ส่วนดีเจนอนสั่นอยู่ตลอด เขากลัว สั่น
เบส : ตอนนี้เหมือนเป็นแพนิก เป็นซึมเศร้าไปแล้ว เครียด ทำลายข้าวของ
แม่น้องดีเจ : ฉีกแพมเพิสกระจายรอบเตียงค่ะ และจะถามตลอดเวลาว่าตัดขาไปหรือยัง ทั้งที่บอกไปแล้วว่าตัดไปแล้วนะ
เบส : น้องเจ็บมากเพื่อขอมอร์ฟีนเพื่อเยียวยาตัวเอง อาการหนักจริงๆ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการเยียวยาใดๆ จากคู่กรณี
ค่ารักษาตอนนี้?
แม่น้องดีเจ : ใช้สิทธิ์ 30 บาทค่ะ คู่กรณีบอกจะส่งเอกสารมาให้ เอกสารก็ไม่ครบสักที เขาเหมือนดึงเรื่องไว้ค่ะ
ทนายรณณรงค์ : เท่าที่ดูภาษากาย เหมือนเขาไม่อยากคุย ไม่อยากเจรจา
เบส : สีหน้ากิริยาไม่มีความสำนึก ปฏิเสธทุกอย่าง ว่าไม่ใช่เขา ผมไม่ได้ทำ
แม่เป้ : จนรู้สึกไม่ไหว ถามจะรีบไปไหน ขอคุยหน่อย
มีจังหวะยกมือไหว้ขอโทษได้แต่ไม่ทำเลย เบสเกาะติดเรื่องนี้?
ทนายรณณรงค์ : จะโดนไล่ออกจากงานเพราะมาช่วยเด็กแล้วเนี่ย
แม่น้องดีเจ : โดนพักงานแล้วค่ะ
เบส : เราช่วยคนอื่นแต่ละทิ้งการงานของเรา ก็เลยไม่เป็นไร เรารับผิดชอบด้วยการแจ้งลาออกด้วยตัวเอง เพื่อมาช่วยคุณแม่ อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรก ผมอายุ 26 ผมยังมีเวลาอีก 34 ปีในการใช้อนาคตของตัวเอง แต่น้องอายุ 15 เขาต้องเสียขาไป ไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้ เรายังรับผิดชอบหน้าที่ของเรา เราเลือกลาออกเอง เพื่อไม่ให้กระทบต่อบริษัท จริงๆ วันนี้ต้องไปเคลียร์งานเพื่อส่งต่องานให้คนอื่น แต่มาช่วยทางนี้ก่อน