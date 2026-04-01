“ลาล่า” แกงหม้อใหญ่ โพสต์ภาพคู่ “แม็ก” หวานเจี๊ยบ หลังเพิ่งไลฟ์สดตัดพ้อน้ำตาคลอ ชาวเน็ตงงตกลงใครปั่น? (คลิป)

เป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ต “หอน” กันเลยทีเดียว หลังจาก “ลาล่า อาร์สยาม” ขวัญนภา เรืองศรี ไลฟ์สดให้ข้อมูลว่า หวานใจดาราหนุ่มชาวฝรั่งเศสนามว่า “แม็ก” ไปควงสาวอื่น จนเจ้าตัวตบะแตกน้ำตาคลอ ประชดกลางไลฟ์ว่า “พวกเธอชนะแล้ว ยอมแล้ว เอาไปเลย” ประกาศขอโฟกัสแค่งานและเงิน ไม่ขอเอาใจไปเจ็บกับความรักอีก ทำแฟนๆ ส่งกำลังใจให้รัวๆ เพราะคิดว่ารักครั้งนี้ปิดฉากลงแล้วแน่นอน อีกทั้งลาล่าเคยออกมาเผยเองว่า ฝ่ายชายไม่ลงลึกสถานะกับตน
แต่ล่าสุดทำเอาโซเชียลเงิบเบาๆ หลังเจ้าตัวออกมาโพสต์เบรกหัวทิ่ม โดยโพสต์ภาพหวานคู่หนุ่มแม็ก พร้อมแคปชั่นระบุว่า “ห๊า เห็นข่าวเต็มเลย เกิดอะไรขึ้น เรา 2 คนยังคุยกันปกตินะ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ” ย้ำอีกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีทุกอย่าง งานนี้ชาวเน็ตถึงกับมึน แสดงความคิดเห็นดุเดือดทำนอง ตกลงใครปั่นข่าว? จะบ้า!