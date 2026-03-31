HUAWEI เปิดตัว Experience Store ดีไซน์ใหม่ล่าสุด ณ สยามพารากอน ยกระดับประสบการณ์ค้าปลีกสู่ One-Stop Service พร้อมการตอบรับอย่างคึกคัก

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จัดงานเปิดตัว HUAWEI Experience Store สาขาสยามพารากอน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และแฟนคลับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สะท้อนความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และนวัตกรรมของหัวเว่ยอย่างต่อเนื่อง
การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของหัวเว่ยในการยกระดับประสบการณ์ค้าปลีก ด้วยการนำเสนอ Experience Store ภายใต้แนวคิดการออกแบบใหม่ล่าสุด เวอร์ชัน 4.0 ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศไทย และเป็นเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ที่ใช้ดีไซน์ดังกล่าว พร้อมนำเสนอรูปแบบ One-Stop Service ที่ผสานทั้งการจำหน่ายสินค้า พื้นที่ทดลองใช้งานจริง และบริการหลังการขายไว้ในจุดเดียวอย่างครบวงจร
ภายในงานเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ ได้แก่
• คุณ Martin sun HUAWEI Global Retail Business Vice President
• คุณ Gary Wang HUAWEI Contry General Manager Thailand
• คุณ Shawn Jin HUAWEI South East Asia Retail Director
• คุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
• คุณรัตนาภรณ์ ธนานันต์สิริกุล ผู้อํานวยการฝ่ายค้าปลีก บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
• คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• คุณมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
ร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเปิดร้านและเยี่ยมชมพื้นที่ภายในร้าน ซึ่งออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านประสบการณ์และการบริการ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการพาเยี่ยมชมร้าน การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ในโซน Experience รวมถึงกิจกรรม Huawei Super Fan Challenge ที่สร้างความสนุกสนานตลอดช่วงงาน ขณะที่บริเวณด้านหน้าร้านได้รับความสนใจจากแฟนคลับและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากที่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศและกิจกรรมบนเวที
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการปรากฏตัวของศิลปินวง PERSES และนักแสดงจิมมี่ จิตรพล ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดช่วงกำหนดการของงาน พร้อมมีแฟนคลับของฌวเลบริตี้ทั้งสองท่านร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศความคึกคักให้กับงานเปิดตัวในครั้งนี้
การเปิดตัว HUAWEI Experience Store สาขาสยามพารากอนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการพัฒนา Retail Experience รูปแบบใหม่ ที่ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับพรีเมียมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ผู้สนใจสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของ HUAWEI Experience Store รูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดจากหัวเว่ยได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Huawei Mobile TH หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า คอมมูนิตี้ และบริการต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน My HUAWEI ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน AppGallery