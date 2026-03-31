โผสุดจึ้ง! 'KCL AWARDS 2026' นับถอยหลังงานแห่งเกียรติยศคนบันเทิงแห่งปี

ทำการบ้านลุ้นไปพร้อมกันทั่วโลกกับรายชื่อผู้เข้าชิง "คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22"(KCL AWARDS 2026) ทุกประเภท กับงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เปิดลิสต์แล้วใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลจับตามองบทสรุปเร็วๆ นี้
เปิดโผสุดจึ้งตา "คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22"(KCL AWARDS 2026)งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ ทรูไอคอนฮอลล์, ไอคอนสยาม สะพานแห่งดวงดาว เวทีที่แจ้งเกิดของคนวงการบันเทิงไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบไม่แบ่งค่ายกำลังจะส่องสว่างรันวงการอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนอุตสากรรมบันเทิงไทย มอบกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่คับคั่งไปด้วยคุณภาพผ่านรางวัลยอดเยี่ยม 3 ประเภทหลักแบบครอบคลุม "เพลงไทยสากลยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ ละคร-ซีรีส์ยอดเยี่ยม" พร้อมด้วยสะท้อนกระแสตอบรับจาก
แฟนๆ ทั่วโลกที่ร่วมผลักดันผ่านรางวัลประเภทยอดนิยม หรือ Popular Vote ที่ในปีนี้มีทั้งหมด 9 สาขา สามารถโหวตได้แล้ววันนี้ - 18 พฤษภาคม 2569 ผ่าน 5 ช่องทางเว็บไซต์, Facebook คมชัดลึก และ คมชัดลึก อวอร์ด, Tiktok : @komchadluekofficial, SMS และ Line Shop @KomChadLuek
นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูแก่ผลงาน นักแสดง ที่คงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย เผยแพร่วัฒนธรรมแห่งมาตุภูมิสุดภาคภูมิใจสู่สายตาชาวไทยและระดับสากล
ล่าสุดผู้จัดงาน "คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22"(KCL AWARDS 2026) ได้เปิดโฉมหน้าคนบันเทิงผู้เข้าชิงรางวัลในทุกประเภทรางวัลให้ทราบกันแล้ว โดยรายชื่อผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้
รางวัลประเภท"เพลงไทยสากลยอดเยี่ยม" 7 สาขา
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาศิลปินกลุ่ม ยอดเยี่ยม
1.Little John - ที่ผ่านมาขอบใจจริงๆ
2.The Darkest Romance - ไม่เห็นจะต้องอายเลย ถ้าอยากจะร้องไห้
3.Tilly Birds x POLYCAT- ล้มแชมป์
4.Yes'sir Days – ฝากให้เขารัก
5.ไททศมิตร - ว่าไงคนเก่ง
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
1.DEXX - Clang Clang
2.FELIZZ - Abracadabra จงรัก จงหลง
3.Foon - Dialogue
4.ILY - ลูกคุณป้า Dear Auntie
5.Keng Harit - มนตรา OST เขมจิรา ต้องรอด
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม
1.Bowkylion - ที่คั่นหนังสือ
2.GALCHANIE - Baby Tee
3.MILLI - MENACE
4.Violette Wautier - wanna be yours (อยากให้เธอรัก)
5.ปราง ปรางทิพย์ - ดวงใจ
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม
1.PUN - Living Death
2.BlVCKHEART - อยากจะกอดเธอนานๆ
3.guncharlie- เติบโตโดยไม่มีฉัน
4.YOUNGOHM- ใจฉันตามเธอไป
5.เล็ก รัชเมศฐ์ - โลกทั้งใบ
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาศิลปิน T-POP ชายยอดเยี่ยม
1.ATLAS - เป๊ะ
2.JAS.PER - Take It Off ถอด
3.LYKN - ทัก First Sight
4.PERSES - 'ห้ามขยับจับนะ (FREEZE)'
5.PROXIE - Bad Shawty
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาศิลปิน T-POP หญิงยอดเยี่ยม
1.4EVE - Snooze
2.ALALA - Sweet Lies
3.JustmineNika - เพื่อนแบบใด
4.Sugar 'N Spice - CRUNCHY
5.VIIS - เจ็บนิด...นิด
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาเพลง ยอดเยี่ยม
1.Snooze - 4EVE
2.ใจฉันตามเธอไป-YOUNGOHM
3.ดวงใจ-ปราง ปรางทิพย์
4.มนตรา-Keng Harit
5.ล้มแชมป์-Tilly Birds x POLYCAT
รางวัลประเภทประเภท"ละครซีรีส์ยอดเยี่ยม" 8 สาขา
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาบทละครซีรีส์ยอดเยี่ยม
1.กรกวิน เชษฐพยัคฆ์ , นฤกร นทกุล , พนิช พงษ์พานิช - TASTE เด็กเจนแซ่บ
2.กฤษดา วิทยาขจรเดช , นฤทธิ์ ปาเฉย , ปริดา มโนมัยพิบูลย์ , พันพัสสา ธูปเทียน , ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ - Shine
3.จันนิภา เจตสมมา - กรงการเวก
4.ณฐพล บุญประกอบ , ทศพล ทิพย์ทินกร , ธนีดา หาญทวีวัฒนา , ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์ , วสุธร ปิยารมณ์ - สงครามส่งด่วน
5.บอส กูโน , แตง ภัทรนาถ , จูเนียร์ ณรณ , เอส ปริญวัฒน์ - GELBOYS สถานะกั๊กใจ
ชื่อผู้เข้าชิงสาขากำกับละครซีรีส์ยอดเยี่ยม
1.ณฐพล บุญประกอบ - สงครามส่งด่วน
2.นฤกร นทกุล และ พนิช พงษ์พานิช - TASTE เด็กเจนแซ่บ
3.ปรีดาภรณ์ บัวตูม - โนราโหงโรง
4.ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ - คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
5.วรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ - สาธุ 2
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1.ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวัน - จิตสะกดแค้น
2.พาเมล่า เบาว์เด้นท์ - สายรักสายเลือด
3.มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล - สาธุ2
4.รฐา โพธิ์งาม - เรือนโชนแสง
5.รินลณี ศรีเพ็ญ - คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1.ดร.พลัง โลกศิลป์ - สงครามส่งด่วน
2.ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน - TASTE เด็กเจนแซ่บ
3.ยุกต์ ส่งไพศาล - Shine
4.สัญญา คุณากร - ทายาทหมายเลข1
5.อัมรินทร์ นิติพน - สายรัก สายเลือด
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1.มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล - ฆ่าฉันในฝันของนาย
2.เมธิกา จีรนรภัทร - สงครามส่งด่วน
3.เมลดา สุศรี - คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
4.วรรณรท สนธิไชย - จิตสะกดแค้น
5.สาวิกา ไชยเดช – โนราโหงโรง
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
1.ณเดชน์ คูกิมิยะ - ใจขังเจ้า
2.ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ - สงครามส่งด่วน
3.ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ - Shine
4.ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ - สงครามส่งด่วน
5.ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ – คมเดือน
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาละครซีรีส์ยอดเยี่ยม
1.คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
2.TASTE เด็กเจนแซ่บ
3.กรงการเวก
4.โนราโหงโรง
5.สงครามส่งด่วน
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาคู่จิ้นดาวรุ่งยอดเยี่ยม
1.เก่ง - น้ำปิง - เขมจิราต้องรอด
2.เก้า - เจนเย่ - รับ(รัก)ออกแบบ Love Design
3.จินนี่ - เจน่า - POISONOUS LOVE พิษรัก
4.เติ้ล - เฟิร์สวัน - เขมจิราต้องรอด
5.ยูโร - สนยุกต์ - Shine
รางวัลประเภท"ภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม" 7 สาขา
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.จิรัฏฐ์ สมภักดี - Timeless Reactions
2.จิรัศยา วงษ์สุทิน - แฟลตเกิร์ล
3.นิธิวัฒน์ ธราธร ,สภณา เชาว์วิวัฒน์กุล - ลักกันวันตาย
4.รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค - ผีใช้ได้ค่ะ
5.อารักษ์ อมรศุภศิริ,วุฒิพงษ์ สุขะนินทร์, ปวีณ ภูริจิตปัญญา, กิตติคุณ ชาติทองคำ- เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊
ชื่อผู้เข้าชิงสาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.จิรัฏฐ์ สมภักดี - Timeless Reactions
2.จิรัศยา วงศ์สุทิน - แฟลตเกิร์ล
3.นิธิวัฒน์ ธราธร - ลักกันวันตาย
4.รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค - ผีใช้ได้ค่ะ
5.อารักษ์ อมรศุภศิริ, วุฒิพงษ์ สุขะนินทร์ - เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
1.กิรณา พิพิธยากร - แฟลตเกิร์ล
2.นรินทร ณ บางช้าง - แม่ซื้อ
3.ฟาติมา เดชะวลีกุล - ลักกันจนวันตาย
4.สวนีย์ อุทุมมา - ท่าแร่
5.อาภาศิริ นิติพน – ผีใช้ได้ค่ะ
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
1.จุลจักร จักรพงษ์ - ลักกันวันตาย
2.ฉัตรชัย เปล่งพานิช - มือปืน
3.นพพล โกมารชุน - เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊
4.วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล - ลักกันวันตาย
5.อรุณ ภาวิไล – มือปืน
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1.กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ - เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊
2.ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ - ฮาลาบาลา ป่าจิตหลุด
3.ดาวิกา โฮร์เน่ - ผีใช้ได้ค่ะ
4.ธิติยา จิระพรศิลป์ – แม่ซื้อ
5.ฟาติมา เดชะวลีกุล - แฟลตเกิร์ล
ชื่อผู้เข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
1.ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ - ลักกันวันตาย
2.ฉันทวิชช์ ธนะเสวี - ฮาลาบาลา ป่าจิตหลุด
3.ภูมิภัทร ถาวรศิริ - Timeless Reactions
4.ศุกลวัฒน์ คณารศ - เสือ
5.สมพล รุ่งพาณิชย์ – มือปืน
ชื่อผู้เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
1.Timeless Reactions
2.ผีใช้ได้ค่ะ
3.เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊
4.แฟลตเกิร์ล
5.ลักกันวันตาย
ชื่อผู้เข้าชิง 9 สาขายอดนิยม
KA1. ลูกทุ่ง ยอดนิยม
1.KA11 KT KRATAE
2.KA12 ก้านตอง ทุ่งเงิน
3.KA13 ต่าย อรทัย
4.KA14 นุ๊ก ธนดล
5.KA15 ฟอร์ม ชลพิพรรธน์
KA2. หมอลำ ยอดนิยม
1.KA21 คอปเตอร์ ณัฐกร
2.KA22 ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์
3.KA23 นกน้อย อุไรพร
4.KA24 ยูริ โตเกียวมิวสิค
5.KA25 อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง
6.KA26 แอน อรดี
KA3. T-POP ยอดนิยม
1.KA31 4EVE
2.KA32 ATLAS
3.KA33 bamm
4.KA34 BNK48
5.KA35 BUS because of you i shine
6.KA36 DEXX
KA4. นักร้องเพลงไทยสากล ยอดนิยม
1.KA41 BOWKYLION
2.KA42 เก่ง หฤษฎ์
3.KA43 แก้ม วิชญาณี
4.KA44 ซี พฤกษ์
5.KA45 นุนิว ชวรินทร์
6.KA46 เฟิร์สวัน วรรณกร
KA5. นักแสดงหญิง ยอดนิยม
1.KA51 เก้า สุภัสสรา
2.KA52 จินนี่ ณัฐณิชา
3.KA53 แตงกวา พิญญาเนศวร์
4.KA54 แป้งจี่ ปภาวรินท์
5.KA55 เมเบิ้ล สิริวลี
6.KA56 ลีน่า ลลินา
KA6. นักแสดงชาย ยอดนิยม
1.KA61 เก้า นพเก้า
2.KA62 ซี พฤกษ์
3.KA63 น้ำปิง นภัสกร
4.KA64 บิลลี่ ภัทรชนน
5.KA65 โบ๊ท ยงค์ยุทธ
6.KA66 พาเวล นเรศ
KA7. คู่จิ้น วาย ยอดนิยม
1.KA71 เก่ง - น้ำปิง
2.KA72 ซี - นุนิว
3.KA73 บิลลี่ - เบ้บ
4.KA74 โบ๊ท - โอ๊ต
5.KA75 พูห์ - พาเวล
6.KA76 สายลับ - ภณ
KA8. คู่จิ้น ยูริ ยอดนิยม
1.KA81 เก้า - เจนเย่
2.KA82 จินนี่-เจน่า
3.KA83 แตงกวา-เหนือ
4.KA84 เมเบิ้ล - แป้งจี่
5.KA85 หมิว - ลีน่า
6.KA86 หลิง - ออม
KA9. ละคร - ซีรีส์ ยอดนิยม
1.KA91 เขมจิราต้องรอด KHEMJIRA THE SERIES
2.KA92 คนโปรดของควีน DANGEROUS QUEEN
3.KA93 คลั่งรักนักโทษ CLAIREBELL
4.KA94 พิษรัก POISONOUS LOVE
5.KA95 รับ(รัก)ออกแบบ LOVE DESIGN
6.KA96 ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก MY STUBBORN
โดยรางวัลทั้งหมดจะประกาศผลพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ ทรูไอคอนฮอลล์, ไอคอนสยาม และสามารถติดตามความคืบหน้างานประกาศรางวัล "คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22"(KCL AWARDS 2026) ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์คมชัดลึก เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบโมเมนต์แห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่าพร้อมกัน