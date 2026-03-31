150 ชีวิต ไลน์อัพศิลปิน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ฉ่ำรับสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น GlobalDestination จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  ผนึกกำลัง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขรับซัมเมอร์อย่างยิ่งใหญ่กับงาน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ปลุกเอ็นเนอร์จี้ให้มีชีวิตชีวาพร้อมสาดความสนุกแบบชุ่มฉ่ำ เนรมิตพื้นที่ด้วยงานคราฟต์สไตล์ไทยเข้ากับดีไซน์ล้ำสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสีสันสดใส ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์กเช็คอินที่ทุกคนต้องแชร์! เตรียมสนุกไปกับ มิวสิคเฟสติวัลจากทัพศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคกว่า 150 ชีวิต ที่จะมาสร้างประสบการณ์ทางดนตรีแบบจัดเต็ม ผสานแสง สี เสียง และโปรดักชั่นระดับเวิลด์คลาส เสริมทัพด้วยกิจกรรมความสนุกแบบครบทุกมิติ และมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชนแบรนด์ วิชี่ เดอคอส ภายใต้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ สมูทอี ภายใต้บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป ร่วมจัดงาน 
 
สัมผัสประสบการณ์ความมันส์ตลอดเทศกาล
 
ซัมเมอร์ปีนี้ สยามพารากอน เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีครั้งใหม่ที่จะเนรมิต พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตระดับโลกพร้อมยกระดับความมันส์ให้พุ่งทะลุปรอทกับการรวมตัวของ  "กลุ่มศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค" กว่า 150 ชีวิต!!
➢ 10 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. เตรียมพบกับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่กับ ระนาด EDM Battle"
(Fino the Ranad) มาปะทะบีทกับ STGZ x 1Saran "Molamtronica" นี่คือการพบกัน
ครั้งสำคัญของเครื่องดนตรีไทยดั้งเดิมและแนวดนตรีสมัยใหม่ที่จะปลุกพลังความตื่นเต้นทั่วพาร์ค พารากอน และต่อด้วยความสนุกจาก DJ BESTBOI ก่อนจะส่งต่อความมันส์ให้กับ “พูห์-พาเวล” คู่จิ้นยอดเอ็นเกจเมนต์ถล่มทลาย และปิดท้ายด้วย“PROXIE” บอยแบนด์สุดฮอต ณ เวลานี้  
➢ 11 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. เปิดเวทีด้วยบีทสุดมันส์จาก DJ Crossthy สองพี่น้อง เคน
ภูภูมิ และ ทิมมี่ เตรียมพบกับ “DICE” ไอดอลขวัญใจชาวไทยและเตรียมรับแรงกระแทกจาก “JOEY BOY” ศิลปินระดับตำนาน และ “Purpeech” วงอินดี้รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุด
➢ 12 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. "Queen of Dance & King of Beat" เมื่อ “KT KRATAE” เจ้าของของปรากฏการณ์ Bangkok City ชวนทุกคนห่มสใบใส่ยีนส์ พร้อมร่วมขยับจังหวะไปกับ “DJ CHIN CHINAWUT” และปิดท้ายความมันส์สไตล์ไทยที่ดังไกลระดับอินเตอร์กับ “Khana bierbood”
➢ 13 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. ห้ามพลาด! กับศิลปินแถวหน้าเจ้าของเพลงฮิตติดหูมากมาย “Tilly Birds” มาคู่กับ “Paradise Bangkok” วงดนตรีสไตล์ไทยประยุกต์ที่ไปสร้างชื่อมาแล้วทั่วโลก นี่คือส่วนผสมของดนตรีที่เท่ที่สุดของซัมเมอร์นี้
➢ 14 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. วันรวมพล "เจ้าของเพลงฮิตนับล้านวิว" ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของ “Tattoo Colour” เสริมทัพด้วยศิลปินรุ่นใหม่อย่าง “ALTERS” และ “SONS”
➢ 15 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. ปิดท้ายกับ "T-Pop Global Sensation" ส่งท้ายความยิ่งใหญ่ด้วย “4MIX” วง T-Pop ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นทั้งในและต่างประเทศ และ “Shine Boys” และวงไวรัลมาแรง อย่าง พีจัง กฤษณะ เป็นการปิดฉากเทศกาลด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ยังมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมสร้างสีสันภายในงานอย่างคับคั่ง อาทิ LE7EL, มาสุ-ตี๋ , บิลลี่-เบ้บ, เอนจอย-จูน และ กฤษฎิ์-ภพ เป็นต้น
 
• เติมความสดชื่นกับเมนูสุดฮิตอย่างแตงโมปั่น จากหนุ่มสุดฮอต “กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์”
มาพร้อมกับแก๊งหนุ่มสุดคิวท์ อาทิ ไม้เอก, ภีม, เอิร์ธ  ที่หมุนเวียนมาเสิร์ฟความเฟรชให้ได้ฟินกันแบบ
เต็มอิ่ม นอกจากนี้ยังมีความเย็นชื่นใจจาก “SUMMER ICE BAR” ที่ขนทัพทั้งไอติมหลอดสุดคลาสสิก และน้ำแข็งไสหวานเย็นหลากรสชาติ มาเติมความสดชื่นท่ามกลางไวบ์ซัมเมอร์ได้อย่างลง
• จัดเต็มความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นทั้งศูนย์ฯและห้างสยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น กับแคมเปญ “Ultimate Summer Deals” ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.69 โดยช็อปครบตามเงื่อนไข รับ SIAM GIFT CARD และCASH COUPON จากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ มูลค่ารวมสูงสุด 1,600 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM รับเพิ่ม ONESIAM Coin 4 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD  
*บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ย0% เมื่อลูกค้า ชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25%ต่อปี
• นอกจากนี้ พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “SUMMER CATION” ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 69 – 28 เม.ย.69 ห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์  รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 7,000 บาท จาก M CARD, และ บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA , บัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต กสิกรไทย เมื่อช้อปสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับ M CARD รับฟรี PUFF BAG COLLECTION รับ PUFFY BAG มูลค่า 490 บาท ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ( เริ่ม 6 มี.ค.69 – 26 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน (ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market) และ รับ PUFFER BAG มูลค่า 890 บาท ทุกวันจันทร์-พฤหัส ( เริ่ม 23 มี.ค.69 – 28 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall และ Gourmet Market) และ รับคืนรวมสูงสุด 62%  จาก M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของรายการ
 
NEXTOPIA ชวนสัมผัสสงกรานต์มิติใหม่ “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” ผสานเสน่ห์ไทยร่วมสมัย สู่เทศกาลรักษ์โลกแห่งความสุข
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ชวนฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดล้ำ กับงาน “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีไทยที่ถูกตีความใหม่ผ่านนวัตกรรมร่วมสมัยที่ทวิสต์ความสนุกให้ทวีคูณ พร้อมยกระดับสู่การเป็นเทศกาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในแบบฉบับ Future Culture อย่างลงตัว
สำหรับสายดนตรี งานนี้ยังยกขบวนความบันเทิงมาเติมความสนุกตลอดทั้งงาน ผ่านการแสดงของดีเจและวงดนตรีที่นำเอกลักษณ์ของเสียงดนตรีไทยมาผสมผสานในรูปแบบใหม่ ทั้งกลิ่นอาย Thai Funk, หมอลำและดนตรีไทยร่วมสมัย รวมถึงโชว์จากศิลปินและนักแสดงที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักและแตกต่างในแต่ละวัน ตั้งแต่ 18.30-19.30 น.  เริ่มต้นในวันที่ 10 เม.ย. 69กับ RATTANAKOSIN BREAKIN CREW ที่จะมาจุดประกายความมันส์ด้วยพลังแห่งสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ ต่อเนื่องในวันที่ 11 เม.ย. 69 กับ KHANA BIERBOOD พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์ทางดนตรีในแบบเฉพาะตัว ก่อนจะส่งต่อความสนุกในวันที่ 12 เม.ย.69 ให้กับ SUN DER (ซันเด้อ) ที่จะมาสร้างบรรยากาศสดใสและเปี่ยมชีวิตชีวา จากนั้น วันที่ 13 เม.ย.69 พบกับ NIXSA JINGLE ที่จะมาเพิ่มจังหวะแห่งความสนุกให้เทศกาลยิ่งครึกครื้น ตามด้วยวันที่ 14 เม.ย. 69 กับ KHONTAN AND THE HYMMAPAN EXPRESS ที่พร้อมนำเสนอการแสดงอันโดดเด่นและเปี่ยมเอกลักษณ์ ก่อนปิดท้ายอย่างงดงามในวันที่ 15 เม.ย. 69 กับ MAKARA ที่จะมาร่วมสร้างช่วงเวลาประทับใจ ส่งท้ายเทศกาลนี้อย่างสมบูรณ์แบบ
ร่วมขยับบีทความมันส์ของซัมเมอร์ไปกับ “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ที่จะพาคุณปล่อยใจไปกับทุกจังหวะดนตรีและเอเนอร์จี้ของเฟสติวัลแบบจัดเต็มตลอดทั้งงานระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 นี้ ณ พาร์คพารากอน ชั้น M และเต็มอิ่มกับกิจกรรมมหาสงกรานต์แบบรักษ์โลกได้ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: Siam Paragon

