“เฉิน เจ๋อหยวน” ส่งตรงความน่ารักและดาเมจสุดร้อนแรง ในงาน Taokaenoi X ChenZheYuan A Global Journey of Flavor

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดสาหร่ายแปรรูปอันดับ 1 ของไทย แบรนด์ “เถ้าแก่น้อย“ จัดงานเอาใจแหล่าแฟนคลับทั่วประเทศไทย ในงาน Taokaenoi X ChenZheYuan A Global Journey of Flavor เปิดประสบกาณ์สุดฟินแบบ Exclusive กับ เฉิน เจ๋อหยวน (Chen Zheyuan, 陈哲远) นักแสดงชาวจีน สุดโด่งดังระดับภูมิภาคเอเชีย ตัวแทนของคลื่นวัฒนธรรมเอเชียยุคใหม่ (New Asian Wave) ที่บรรดาเหล่าแฟนคลับ โดนขยี้ หัวใจจนละลายกันไปทั่วหน้า
เฉิน เจ๋อหยวน (Chen Zheyuan, 陈哲远) นักแสดงชาวจีน กล่าวถึงความรู้สึกของการร่วมงานกับ เถ้าแก่น้อย ในครั้งนี้ว่า " ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับเลือกเป็น Global Brand Ambassador คนใหม่ของแบรนด์เถ้าแก่น้อย บทบาทนี้จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเจเนอเรชันจากหลายประเทศเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผมต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆ คน ที่ให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด เพราะพลังของแฟนคลับเป็นพลังสำคัญในช่วยผลักดันการเติบโตของศิลปิน เป็นคอมมูนิตี้ที่มีความผูกพันสูงและมีบทบาทในการสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย ผ่านการแชร์คอนเทนต์ และสนับสนุนแคมเปญผลงานต่างๆ เสมอมา และอยากให้แฟนๆ ทุกคนร่วมสนับสนุนแบรนด์ เถ้าแก่น้อย เหมือนกับการสนันสนุนผม เพราะเถ้าแก่น้อย เป็นแบรนด์ที่สะท้อนความทันสมัย และเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง” เฉิน เจ๋อหยวน กล่าว
การจัดงานครั้งนี้ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ใกล้ชิดระหว่างแบรนด์ ศิลปิน และเหล่าแฟนคลับ รวมถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ ไว้ด้วยกัน เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเท่านั้น แต่เป็นแบรนด์ที่สร้างความผูกพันและประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคได้จริง ช่วยเสริมภาพลักษณ์ใหม่ให้เถ้าแก่น้อยมีความ "ทันสมัย เทรนดี้ และ ยื่นยันในการเป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง สร้างภาพลักษณ์ที่สดใส เสน่ห์อันอบอุ่น พร้อมทั้งสร้างกระแสการรับรู้ผ่านพลังของคอมมูนิตี้แฟนคลับและโซเชียลมีเดียในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งไทย จีน และตลาดเอเชีย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภครุ่นใหม่ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นแรงสำคัญในการผลักดันธุรกิจสมัยใหม่
เถ้าแก่น้อย มองว่า "เฉิน เจ๋อหยวน" ในฐานะ Global Brand Ambassador คนใหม่ของแบรนด์ ช่วยเสริมการเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี สะท้อนแนวคิดการตลาดที่ต้องการเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคในระดับภูมิภาค ผ่านพลังของวัฒนธรรมแฟนคลับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่อย่างมาก
เถ้าแก่น้อย พร้อมวางตำแหน่งของแบรนด์ใหม่ ต่อยอดจากการเป็นผู้ผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป ยกระดับสู่การเป็นแบรนด์ไทยที่มีความทันสมัย มีวัฒนธรรมของแบรนด์ที่ชัดเจนในตลาดสากลให้เป็น Modern Asian Snack Brand ที่เชื่อมต่อกับผู้บริโภครุ่นใหม่ในตลาดสากลได้อย่างชัดเจน สะท้อนความทันสมัย และเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพ และความสนุกในการบริโภค การสื่อสารผ่านคอนเทนต์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สามารถแข่งขันในตลาดโลกระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง
โดยในงาน นอกจากการเปิดโอกาสให้เหล่าแฟนคลับทุกๆ คน ได้ร่วมสนุกกับ เฉิน เจ๋อหยวน อย่างใกล้ชิด เหล่าแฟนๆ ยังจะได้รับของ Premium สุดพิเศษ ที่จัดทำขึ้นเพื่อแฟนคลับในงานนี้โดยเฉพาะ แบบจัดเต็ม สำหรับผู้ที่สนใจหรือพลาดโอกาสจากงานครั้งนี้ สามารถรอติดตามรายละเอียดของกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้จากเถ้าแก่น้อยที่จะเกิดขึ้นอีก ได้ที่ Facebook: Taokaenoi Club
#TaokaenoiXChenZheYuan #Taokaenoi #เถ้าแก่น้อย #ถ้าสาหร่ายต้องเถ้าแก่น้อย