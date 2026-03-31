Eurovision Song Contest Asia 2026 ครั้งแรกของการเปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย ปักหมุดกรุงเทพฯ เจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลก

ปรากฏการณ์ทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย สหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (EBU) และ Voxovation ร่วมกับ S2O Productions ของประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ประกาศจัดการประกวดดนตรีรายการใหญ่ที่สุดของยุโรป Eurovision Song Contest Asia 2026 ที่จะเปิดตัวในเอเชียเป็นครั้งแรกในปี 2569 โดยคัดเลือกให้ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเจ้าภาพในการประเดิมความยิ่งใหญ่ครั้งปฐมฤกษ์นี้ โดยจัดงานแถลงข่าวการประกวดรอบชิงชนะเลิศ Eurovision Song Contest Asia 2026 ณ ห้องแอนดาซ บอลรูม โรงแรมแอนดาซ วัน แบงค็อก
ภายในงาน มาร์ติน กรีน (Martin Green) ผู้อำนวยการ Eurovision Song Contest , ชูวิทย์ ศิริเวชกุล รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. พร้อมด้วย สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ, วิโรจน์ ควันธรรม, มณีนุช เสมรสุต, ผุสชา โทณะวณิก, กุลพงศ์ บุนนาค, พัชริดา วัฒนา, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, แดน เหตระกูล, มณฑล จิรา ผู้ร่วมก่อตั้ง Wonderfruit, ปุลิน มิลินทจินดา ผู้ร่วมก่อตั้ง S2O, ธเนส สุขวัฒน์ มิวสิคกูรู, พิไลวรรณ บุญล้น, วงศธร ควันธรรม, ดีแลนด์ เดโชชัย Thai Supermodel Male 2024 และ แทนตะวัน ทัดเดโอ พระเอกช่อง 7HD ฯลฯ รับหน้าที่พิธีกรโดย ปีติภัทร คูตระกูล ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระดับเอเชียภูมิภาค
Eurovision Song Contest มหกรรมดนตรีสดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกของ EBU ส่งเพลงใหม่เข้าประกวดเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ โดยจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2499 (ยกเว้นในปี 2563) ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา Eurovision Song Contest ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกผ่านเสียงเพลงและความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมหลายร้อยล้านคนอย่างต่อเนื่อง โดย Eurovision Song Contest Asiaเป็นการเปิดตัวในเอเชียเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปิดบทใหม่ที่หล่อหลอมความหลากหลายของ พลังแห่งการสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาค ภายใต้จิตวิญญาณอันเป็นหัวใจสำคัญอย่าง United by Music (รวมกันเป็นหนึ่งภายใต้เสียงดนตรี) โดยคัดเลือกให้ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเจ้าภาพประเดิมความยิ่งใหญ่ และครั้งนี้จะรวบรวมตัวแทนจาก 10 ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้, ไทย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ร่วมด้วย มาเลเซีย, กัมพูชา และลาว ตลอดจนบังกลาเทศ, เนปาล และภูฏาน โดยคาดว่าจะมีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้
มาร์ติน กรีน (Martin Green) ผู้อำนวยการ Eurovision Song Contest เปิดเผยว่า “การร่วมงานครั้งนี้คือการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเอเชียและจะกลายเป็นหนึ่งในมหกรรมความบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคด้วยแรงขับเคลื่อนจาก ZOOP พันธมิตรทางโซเชียลมีเดีย โดย ZOOP จะมอบประสบการณ์ใหม่ให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน เข้าร่วมคอมมูนิตี้ รวมถึงได้รับการยอมรับและรางวัลตอบแทนจากการมีส่วนร่วม”
ปีเตอร์ เซตต์แมน (Peter Settman) ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Voxovation กล่าวว่า “ตั้งแต่วันแรก ความทะเยอทะยานของเราคือการสร้าง Eurovision Song Contest Asia ร่วมกับเหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ที่เก่งที่สุดในภูมิภาค เพื่อเนรมิตการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียอย่างแท้จริง ภายใต้ความร่วมมือกับ S2O Productions เรากำลังออกแบบการแสดงที่ศิลปินและแฟนเพลงสามารถเชื่อมต่อกันข้ามพรมแดนในรูปแบบใหม่” ปุลิน มิลินทจินดา ผู้ร่วมก่อตั้ง S2O กล่าวเสริม“โดยศิลปินที่จะเข้าชิงชัยเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอยู่แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่เคยมีรูปแบบนี้มาก่อนในไทย เกณฑ์การตัดสินจะใช้สัดส่วนคะแนนจาก ทางบ้าน 50% และจากคณะกรรมการอีก 50% ขอให้ทุกคนรอติดตามชมรายการรอบประเทศไทยก่อน เพื่อหาตัวแทนไปสู้ในระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ” ชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้แทน ททท. กล่าวว่า “ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพการประกวดเป็นครั้งแรก งานนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของความเปิดกว้างที่นำเอาความแตกต่างและมุมมองที่หลากหลายมารวมกันผ่านเสียงดนตรี เราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วภูมิภาคและจากทั่วทุกมุมโลกด้วยไมตรีจิต” “สุดา ชื่นบาน” ศิลปินแห่งชาติ เผยความรู้สึก “ส่วนตัวติดตามชมรายการ Eurovision Song Contest มายาวนาน จึงรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานระดับโลกนี้กำลังจะมาจัดในรูปแบบเอเชีย ถือว่านี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักร้องและนักดนตรีในประเทศไทยที่จะได้สร้างสรรค์ผลงาน”
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ Eurovision Song Contest Asia 2026 จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569
ถ่ายทอดสดผ่านความร่วมมือกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมด้วยพันธมิตรสถานีโทรทัศน์จาก 10 กว่าประเทศทั่วเอเชีย ซึ่งแต่ละประเทศจะนำเอาเสียงร้อง อัตลักษณ์ และการเล่าเรื่องที่เปี่ยมเสน่ห์มาถ่ายทอดบนเวทีเดียวกัน ติดตามความเคลื่อนไหวของ Eurovision Song Contest Asia ได้ที่ www.eurovisionasia.com