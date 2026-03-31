NONT TANONT ปล่อย MV ใหม่ “กลัวลืม (The Collection)” Feat. URBOYTJ ภาพจำที่แสนเจ็บปวดแต่ยังงดงาม ก่อนดูคอนเสิร์ตแรกปีที่จัดครั้งเดียวเท่านั้น!

กลายเป็นหนุ่มเลข 3 อย่างเต็มตัวกับศิลปินที่มากทั้งความสามารถและอารมณ์ขัน NONT TANONT ที่ยังเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปล่อย Music Video เพลงใหม่ “กลัวลืม (The Collection)” หนึ่งในซิงเกิลจากอัลบั้ม MONO/SPECTRUM ที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเพลง ด้วยการร่วมงานกับ URBOYTJ ถ่ายทอดอารมณ์สองด้านที่แตกต่างแต่ลงตัว ผ่านเสียงร้องที่อบอุ่นและเปราะบาง ผสานกับท่อนแร็ปที่จริงใจและเจ็บลึกแบบตรงไปตรงมา
“กลัวลืม (The Collection)” หนึ่งในบทเพลงที่พาดำดิ่งสู่มุมลึกของหัวใจของคนที่ยังคง “ติดอยู่กับอดีต”เรื่องราวของคนที่ไม่อยากลืมทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน แม้จะรู้ว่าความทรงจำเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดที่สุดก็ตาม เมื่อสมองพยายามจะลืม แต่หัวใจกลับยังเลือกที่จะจดจำ เพราะทุกความทรงจำนั้นยังคงงดงามเกินกว่าจะลบเลือนได้
ในพาร์ตดนตรี เพลงนี้โดดเด่นด้วยโทน R&B ที่ผสมผสานกลิ่นอาย lo-fi และ chill hop อย่างลงตัว ด้วยเสียงซินธ์และเบสที่ล่องลอยเคล้ากับจังหวะบีทช้า ๆ สร้างบรรยากาศอบอุ่นปนเศร้า ทำให้เพลงนี้เข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ “กลัวลืม (The Collection)” ยังถือเป็น Music Video ตัวสุดท้าย ก่อนชวนแฟนเพลงมาสัมผัสทุกโมเมนต์ใกล้ ๆ กับ นนท์ ธนนท์ อีกครั้งในคอนเสิร์ตแรกรูปแบบใหม่ ที่ย้ำว่าเล่นรอบเดียวเท่านั้น! “มาม่า Presents NONT TANONT THE MOMENT OF SPECTACLE CONCERT” ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ณ BITEC LIVE ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงสำคัญจากทั้ง 2 อัลบั้ม อย่าง MONO/SPECTRUM และ Cigarette Candy & Vanilla Sky ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่สะท้อนตัวตนและช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในเส้นทางดนตรีของ นนท์ ธนนท์
สามารถรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง "กลัวลืม (The Collection)" Feat. URBOYTJ ที่ Youtube : LOVEiS
MV LINK : https://youtu.be/6PClEtdn_U8?si=u2hXiKETlY68uI98
