“ท็อป – จุง – เลิฟ - เอิร์ธ” ร่วมฉลอง G-SHOCK Flagship Store แห่งใหม่ ใจกลางเมือง ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เรียกเสียงฮือฮาลั่นห้าง เมื่อเหล่านักแสดงชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง ท็อป - ทศพล หมายสุข
จุง - อาเชน ไอย์ดึน เลิฟ - ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร เอิร์ธ - พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และบอยแบนด์สุดฮอตวง FAVIQ แท็กทีมกันมาร่วมฉลอง G-SHOCK Flagship Store แห่งใหม่ ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้คอนเซ็ปต์ดีไซน์ระดับโลก อย่าง “G-SHOCK Garage” ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเท่และความแข็งแกร่ง อันเป็น DNA ของแบรนด์ นอกจากนี้ยังเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของเหล่าผู้คนที่หลงใหลในสตรีทคัลเจอร์อีกด้วย
ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยมีเหล่านักแสดงชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมสวมนาฬิกาคู่ใจ ถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่นที่สะท้อนตัวตนของแต่ละคนได้อย่างลงตัว อย่าง ท้อป - ทศพล หมายสุข มาพร้อมนาฬิกา CASIO Vintage AQ-240 กับสไตล์เรโทร-โมเดิร์น เหนือกาลเวลา ตัวเรือนแปดเหลี่ยมโค้งมน หน้าปัดคลาสสิกผสานเข็มอะนาล็อกกับจอ LCD จับคู่สายโลหะเรียบหรู ลงตัวระหว่างกลิ่นอายวินเทจกับความร่วมสมัย ใส่ง่าย ดูดี ไม่ตกยุค จุง - อาเชน ไอย์ดึน กับนาฬิกา G-SHOCK DW-5000R การกลับมาของนาฬิการุ่นต้นกำเนิดในวาระ 40 ปี ดีไซน์ออริจินัล ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวเรือนสเตนเลสสตีล กรอบ–สายเรซินชีวภาพ รักษ์โลก แต่ยังคงจิตวิญญาณ G-SHOCK ครบถ้วน ตามด้วย เลิฟ - ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร โดดเด่นด้วยนาฬิกา CASIO AQ-230 นาฬิกาอะนาล็อก-ดิจิทัลที่มีดีไซน์แบบมินิมอล เรียบง่ายและเพรียวบาง ทำให้ง่ายต่อการจับคู่กับทุกสไตล์ ไม่ว่าจะในเวลางานหรือนอกเวลางาน นาฬิการุ่นนี้ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และยังคงเป็นที่ชื่นชอบของหลาย ๆ คนในแง่ความสวยงามสะอาดตา ปิดท้ายกับ เอิร์ธ - พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ มาพร้อมนาฬิกา G-SHOCK GST-B1000 ที่ถ่ายทอดปรัชญา G-SHOCK ซึ่งเน้นความแข็งแกร่งควบคู่ความงาม ปรับดีไซน์ให้เรียบหรู ขนาดพอดี ใช้งานคล่องตัว ใส่ได้ทุกโอกาส ตั้งแต่ประชุมธุรกิจ ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนี้ เพิ่มดีกรีความฮอตด้วย 8 หนุ่มวง FAVIQ ที่ยกทีมมาอวดลุคสุดคูลกับนาฬิกา G-SHOCK GA-V01 ดีไซน์ล้ำสมัยด้วยหน้าจอ LCD เต็มจอ และ G-SHOCK Nano ที่นำ DW-5600 มาย่อส่วนเหลือเพียง 1/10 ใส่บนนิ้วมือได้จริง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเลือกชมคอลเลกชันนาฬิกาที่ครบครันที่สุดได้แล้ววันนี้
ที่ G-SHOCK Flagship Store ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
