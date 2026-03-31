Levi’s® ชวน “ปันปัน-สุทัตตา” ร่วมสร้างสีสัน Pop-Up Takeover สะท้อนตัวตนผู้หญิงยุคใหม่ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจ ในป๊อปอัพ “Behind Every Original” ครั้งแรกในประเทศไทย

แบรนด์ Levi’s® นำประสบการณ์ป๊อปอัพ “Behind Every Original” มาสู่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26–30 มีนาคม 2569 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกกับพื้นที่ Immersive experience ณ Parc Paragon ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ป๊อปอัพที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกตลอดทั้งปี
สำหรับป๊อปอัพ “Behind Every Original” เชิญชวนผู้เข้าชมก้าวเข้าสู่โลกที่ Levi’s® ได้มีบทบาทในการแต่งกายและเสริมพลังให้กับผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเองในทุกรูปแบบ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแคมเปญระดับโลก “Behind Every Original” ของ Levi’s® ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้าของแบรนด์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Levi’s® ได้กลายเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง และช่วงเวลาสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นแรงผลักดันของความก้าวหน้าเหล่านั้น หัวใจของการเล่าเรื่องภายในป๊อปอัพครั้งนี้ คือ ROSÉ ศิลปินระดับโลก ผู้เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในงานจะมีพื้นที่ “Backstory” ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ จำลองบรรยากาศจากวิดีโอแคมเปญและภาพถ่ายของเธอ ผ่านเซตที่ได้แรงบันดาลใจจากห้องซ้อม
ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงชุด Levi’s® ที่ออกแบบพิเศษสำหรับ ROSÉ ซึ่งเธอสวมใส่ระหว่างการแสดงของ BLACKPINK ที่กรุงโตเกียว รวมถึงไอเทม archive จาก Levi’s® หลายชิ้น เช่น กางเกงยีนส์ผู้หญิงตัวที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้สัมผัสงาน craftsmanship และความเป็นต้นฉบับของ Levi’s® อย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน จะมีกิจกรรมพิเศษแต่ละวัน (Pocket Events) มากมาย ได้แก่
● Opening Night Event
● Levi’s® Archive Session กับ Tracey Panek นักประวัติศาสตร์ของ Levi’s®
● ROSÉ Playlist Listening Party สำหรับแฟน ๆ
● Pop-Up Takeover โดย ปันปัน (สุทัตตา อุดมศิลป์) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569
โดยหนึ่งในไฮไลต์ที่แฟน ๆ ให้ความสนใจ คือ กิจกรรม Pop-Up Takeover ที่มีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2569 ที่ได้ “ปันปัน -สุทัตตา อุดมศิลป์” นักแสดงและครีเอทีฟหญิงรุ่นใหม่ มาร่วมถ่ายทอดตัวตนความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าเป็นตัวของตัวเอง สะท้อนความเป็น “Original” ผ่านไลฟ์สไตล์และมุมมองที่ชัดเจน
ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ปันปันได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวในฐานะตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าใช้ชีวิตในแบบของตนเอง พร้อมถ่ายทอดเส้นทางชีวิต
และการเติบโตในมิติที่ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนบทบาทของผู้หญิงที่มีพลังในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและสร้างแรงบันดาลใจในสังคมปัจจุบัน นอกเหนือจากบทบาทในวงการบันเทิง เธอยังต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการก่อตั้งแบรนด์ Punpun Matcha ที่คัดสรรมัทฉะคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น และถ่ายทอดแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสติ (mindful lifestyle) ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและประสบการณ์การชงมัทฉะที่สะท้อนตัวตนของเธออย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัส “Punpun Backstory” ที่เปิดเผยแรงบันดาลใจ ตัวตน และช่วงเวลาสำคัญที่หล่อหลอมมุมมองการใช้ชีวิตของเธอ รวมถึงกิจกรรม Matcha Workshop ที่ปันปันจะมาถ่ายทอด ritual และเทคนิคการชงมัทฉะแบบใกล้ชิด สร้างประสบการณ์ที่ทั้งสร้างสรรค์และเป็นกันเอง นอกจากนี้ เธอยังพาแฟน ๆ ไปรู้จักอีกบทบาทในฐานะผู้ประกอบการ กับแบรนด์ Punpun Matcha ที่เน้นแนวคิดการใช้ชีวิตแบบ mindful lifestyle ผ่านกิจกรรม Matcha Workshop ที่จะถ่ายทอด ritual และเทคนิคการชงมัทฉะแบบใกล้ชิด สะท้อนตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
กิจกรรมของ ปันปัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของป๊อปอัพ “Behind Every Original” ที่เชิญชวนผู้เข้าชมก้าวเข้าสู่โลกของ Levi’s® ซึ่งมีบทบาท
ในการเสริมพลังให้ผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแคมเปญระดับโลกที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้าและความเป็นตัวของตัวเอง
