“True AF x Universal Music Thailand” ปลุกพลังนักล่าฝัน! จัดเวิร์กช็อปติวเข้มโค้งสุดท้าย ปั้น 200 ผู้กล้าก่อนลงสนามออดิชันภาคกลาง 3 - 4 เม.ย. นี้

แรงดีไม่มีตกสำหรับเวทีประกวดระดับตำนานอย่าง ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย (True Academy Fantasia) เรียลลิตี้โชว์ระดับตำนาน ที่ปีนี้ได้เล่นใหญ่จัดเต็ม และได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่ด้านดนตรีอย่าง Universal Music Thailand ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ปูทางสู่ดวงดาว จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ TRUE Alpha Hub สยามสแควร์ ซอย 3 เพื่อเตรียมความพร้อมแบบจัดเต็มให้กับผู้สมัครและผู้โชคดีรวม 200 ชีวิต ก่อนเข้าสู่การคัดเลือกด่านสำคัญในรอบออดิชันภาคกลาง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นและไฟแห่งความฝัน หลังจากที่รายการเพิ่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Online Audition จำนวน 19 คนแรกไปหมาดๆ กิจกรรมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนคอร์สลัดที่จะช่วยอัปเกรดทักษะรอบด้านให้เหล่าว่าที่นักล่าฝัน โดยได้รับเกียรติจากกูรูตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมถ่ายทอดวิชา นำโดย ครูแอน - ณัฏฐ์ณัชชา นำเจริญสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงและการแสดงออกบนเวทีที่ผ่านเวทีประกวดมานับไม่ถ้วน พร้อมด้วย ครูบอส - คมสัน ประทีปสว่างวงค์ ผู้อยู่เบื้องหลังท่าเต้นสุดปังของศิลปินชื่อดังมากมาย มาช่วยปรับบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหวให้โดดเด่นสะดุดตา
ไฮไลต์สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานคือการปรากฏตัวของรุ่นพี่เอเอฟตัวจริงอย่าง มิ้นท์ - มิณฑิตา วัฒนากุล (มิ้นท์ AF 3) ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงจากบ้านนักล่าฝัน พร้อมเผยเทคนิคการครองสติและการบริหารเสน่ห์บนเวทีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เหล่าผู้กล้ายังได้สัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการลองแสดงสดหน้ากล้องและโชว์ศักยภาพบนจอใหญ่ภายใน TRUE Alpha Hub โดยมีการหยิบยกเพลงฮิตอย่าง "Die On This Hill" ของ Sienna Spiro มาใช้เป็นบททดสอบเพื่อโชว์พลังเสียงและอารมณ์แบบเน้นๆ สร้างความมั่นใจให้ทุกคนพร้อมก้าวไปสู้ในสนามจริง
สำหรับก้าวต่อไปที่ทุกคนจับตามองคือการออดิชันรอบภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2569 ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เวทีนี้ถือเป็นด่านตัดสินที่จะคัดกรองเค้นความสามารถให้เหลือเพียง 12 นักล่าฝันตัวจริงที่จะได้ก้าวเข้าสู่บ้านเอเอฟเพื่อเริ่มต้นเส้นทางศิลปินมืออาชีพอย่างเต็มตัว
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด และร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะเป็นตัวจริงในซีซันนี้ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: TrueAF Thailand และเตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดบ้านแห่งความฝันไปพร้อมกัน
