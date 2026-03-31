“แซมมี่” ค้นพบตัวเองเวอร์ชันใหม่ ให้ธรรมชาติฮีลใจและได้สุขภาพที่ดี เปิดความสุขของการเดินป่า ที่รู้แบบนี้เข้าวงการนานแล้ว

ยกให้เป็นสาวสายลุยที่รักการเดินป่าไปเลย สำหรับ “แซมมี่ เคาวเวลล์” ที่หันมาเดินป่าจากคำชวนของแฟนหนุ่ม “แชมป์ ชนาธิป” ที่เป็นคนตั้งต้นในการหากิจกรรมทำและต้องมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน จนตอนนี้การเดินป่าคือความสุขในชีวิตไปแล้ว แม้จะเพิ่งหันมาเดินป่าได้ไม่นาน แต่แซมมี่บอก รู้แบบนี้น่าจะเข้าสู่วงการเดินป่าตั้งนานแล้ว เพราะสิ่งที่คาดเดาจากธรรมชาติและเส้นทางข้างหน้าไม่ได้เลย คือ เสน่ห์ที่ทำให้ “แซมมี่” หลงรักการเดินป่า รวมถึงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และได้ร่างกายที่แข็งแรงด้วย
“แซมมี่” บอกเพราะชีวิตอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ และอยากออกกำลังกายเพื่อให้เข้ากับความชอบของตัวเอง เลยชวนปรับมุมมอง อย่าติดกรอบว่าออกกำลังกายต้องเข้าฟิตเนสเท่านั้น เพราะยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่เสริมให้สุขภาพไปในทางที่ดี ส่วนตัวเองยกใจให้กับการเดินป่า ที่ได้ทั้งการบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจ แบบไม่ฝืนเดินเพื่อให้เหมือนคนอื่น แต่ประเมินร่างกายตัวเองด้วยความเข้าใจ
“สิ่งที่สำคัญของการเดินป่า คือ ได้เรื่องหัวใจ ระบบการหายใจ และกล้ามเนื้อ เพราะว่าบางทีป่าที่ไม่เคยไป เราไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไง จะชันมากขนาดไหน จะเป็นแค่ทางลาดหรือทางไกล บางทีถึงขั้นจะต้องปีน การที่เรามีสติในการเดินและร่างกายที่พร้อม จะทำให้ผ่านไปได้ ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองรับมือกับทางชันได้ดีขึ้น พักน้อยลง อัตราการเต้นของหัวใจดีขึ้น จะไม่บังคับตัวเองว่าทริปต่อไปต้องไม่เหนื่อย แล้วมาหักโหมซ้อม ก็ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป แล้วร่างกาย กล้ามเนื้อ ระบบการหายใจของเราจะค่อยๆ ปรับเอง เดินในความเร็วที่ร่างกายเราทำได้ ทำแบบนี้ในการเดินหลาย ๆ ป่า จะค่อย ๆ แข็งแรงขึ้น และจะเดินได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น”
การเดินป่า = การออกกำลังกาย ที่แซมมี่บอกเหมือนได้พาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติ และได้ของรางวัลเป็นสุขภาพที่ดีกลับมา ให้ธรรมชาติบำบัดที่เต็มไปด้วยความสุข และได้ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันใหม่
“การเดินป่าเหมือนเป็นการดึงโฟกัสด้วยการไปเที่ยวสัมผัสธรรมชาติรอบตัว และเดินไปถึงจุดหมาย มีผลพลอยได้ที่เราได้ฝึกระบบหายใจ ได้ฝึกกล้ามเนื้อขา และมีปอดที่ดี เป็นการไปเที่ยวแล้วได้สุขภาพที่ดี ได้หัวใจที่แข็งแรงกลับมา สุขภาพที่ดีไม่ได้มีแค่ร่างกาย แต่คือจิตใจด้วย เพราะสมองหรือจิตใจเราแฮปปี้ ก็รู้สึกว่าเอ็นจอยและมีความสุข การออกกำลังกายเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ในวันที่ร่างกายแข็งแรง จะรู้สึกว่าเราทำอะไรได้เยอะมาก บางทีก็เซอร์ไพรส์ตัวเองว่าเราก็ทำได้ พอมาลองฝึกเดินป่าได้รู้วิธีการและรู้ว่าจริง ๆ ทุกอย่างเป็นไปได้หมด ถ้าเรามีใจที่อยากจะทำ อยากให้หลาย ๆ คนลองหันมาเดินป่าที่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการทำอะไรที่ออกนอกกรอบ ไปที่ไหนก็ได้ที่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้น อยู่กับธรรมชาติ มีอากาศที่ดี ทุกอย่างดีไปหมด จิตใจและสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วย”
แซมมี่ยังบอกว่าดีใจที่ตอนนี้เห็นคนไทยรักสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้น มองว่าแค่ได้ลองเริ่มต้นก็เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีของตัวเราเองแล้ว แถมยังหาข้อมูลในการดูแลสุขภาพและสามารถทำตามได้อีกด้วย
“ทุกวันนี้เทรนด์การดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย Wellness มาแรงมาก รู้สึกดีที่ตอนนี้ค่านิยมหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ได้เห็นข่าวต่าง ๆ ทำให้เราซึมซับไปเรื่อย ๆ และมีทาง สสส. ที่รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพมาตลอด เช่น คำที่ได้ยินมานาน คือ ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส พอเราอ่านก็จำมาตลอด ได้ขยับเล็กๆน้อยๆ ก็เท่ากับร่างกายเราได้เคลื่อนไหว ได้ขยับ ได้สุขภาพที่ดี และมีแนวทางการดูแลตัวเองในวิธีการต่างๆ ซึ่งวิธีการเยอะมาก สามารถเอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ เพราะฉะนั้นการที่เราสร้างเกราะป้องกันการแก้ไขในอนาคตตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่า เชื่อว่าการที่ค่อยๆ สะสมแต้มการออกกำลังกายวันละนิด จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้น แล้วลดโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นโรคได้”
ส่วนคนที่อยากจะเริ่มเข้าสู่วงการเดินป่า แซมมี่บอกไม่มีคำว่ายาก เตรียมร่างกายให้พร้อมและซ้อมให้ดี หาข้อมูลในทริปที่อยากไป สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นและพาตัวเองไปถึงจุดนั้นให้ได้
“การเดินป่านอกจากจะเตรียมต้องเตรียมร่างกาย ต้องเตรียมจิตใจตัวเองด้วย เพราะเมื่อเราไปแล้วหันหลังกลับไม่ได้ การเตรียมตัวในการเดินป่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะ ต้องซ้อมเดินลู่ เดินชัน หรือจะแบกกระเป๋าและเดินไปด้วยก็ได้ แค่วันละ 20 นาที ก็พอแล้ว แต่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ”
“แซมมี่” ยังแชร์มุมมองให้กับทุกคนที่อยากร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี ด้วยการหาในสิ่งที่ตัวเองชอบและลองดูว่าทำอะไรได้บ้าง ไม่ต้องรีบร้อน ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ เปลี่ยน ค่อย ๆ ปรับ สุดท้ายร่างกายและจิตใจจะค่อย ๆ ซึมซับ สิ่งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่เราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลาอะไรเลย