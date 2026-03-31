เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์” (AIA Sharing A Life) ครั้งที่ 13 มอบบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 15,000 เข็มฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศ

เอไอเอประเทศไทย สานต่อโครงการเพื่อตอบแทนสังคมประจำปี กับการจัดกิจกรรม เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์(AIA Sharing A Life) หรือวันทำดีร่วมกันของชาวเอไอเอ ปีที่ 13 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Stronger Together” ด้วยการมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวม 15,000 เข็มเพื่อเสริมเกราะป้องกันความรุนแรงของโรคให้แก่คนไทยทั่วประเทศ พร้อมจับมือกับ กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บขยะและกวาดถนน ของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมทั้งยังขยายการสนับสนุนวัคซีนไปสู่เจ้าหน้าที่ขุดเจาะสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้นับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องออกมาทำงานในพื้นที่ชุมชนและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเชื้อ ซึ่งในงานแถลงข่าว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ ครั้งที่ 13 (AIA Sharing A Life 13) ร่วมด้วยพันธมิตรใจดีที่ได้มาร่วมบริการน้ำดื่มและของว่างให้แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครแล้ว เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ ครั้งที่ 13(AIA Sharing A Life 13) ยังได้จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในอีก 5 จังหวัดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ สมุทรปราการ สงขลา เพชรบุรี เชียงใหม่ และนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด บริษัทด้านสุขภาพระดับโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG ในฐานะผู้นำด้าน ESG ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและแข็งแรงอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’
นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง ผ่านการมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ถือเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยในโครงการ AIA Sharing A Life ปีที่ 13 นี้ เรายินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรแนวหน้าของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมถึงประชาชนในวงกว้าง ผ่านการมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 15,000 เข็ม พร้อมขยายการเข้าถึงวัคซีนไปทั่วประเทศผ่านโครงการ AIA Smart Network เพื่อให้ลูกค้าของเราโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้รับการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูที่มีการระบาดหนัก ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเราสู่พันธกิจในการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป”
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ เอไอเอ ประเทศไทยที่มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลความสะอาดให้กับกรุงเทพฯโดยจัดฉีด ณ ศาลากลางจังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 2,000 เข็ม และจะดำเนินการจัดฉีดวัคซีนอีก 10,000 เข็มในอีก 50 เขตทั่ว กทม. ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานของ กทม. ทุกภาคส่วน รวมไปถึงสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และพันธมิตรต่าง ๆซึ่งความร่วมมือกับเอไอเอครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้ว เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวนกว่า 1 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่จำนวนกว่า 129 ราย ขณะที่สถานการณ์ตั้งแต่ต้นปี 2569 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศไทยแล้วกว่า 169,000+ ราย และมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 23 ราย โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดกว่า 27,000+ รายแล้ว* โดยวันนี้ กทม. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่างเอไอเอ ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการป้องกันไข้หวัดใหญ่ และจัดกิจกรรม AIA Sharing A Life ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมมือกันลดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และสร้างกรุงเทพฯ ที่แข็งแรง เป็นเมืองที่น่าอยู่ของทุกคน”