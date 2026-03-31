“บอส ชัยกมล“ เปิด FREEZE DROP LABEL นั่งเก้าอี้ Founder & Executive Director พร้อมซิงเกิลใหม่ 9TOFLY (925)

ก้าวสำคัญของ “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” กับบทบาทใหม่ Founder & Executive Director ของ ”FREEZE DROP LABEL” พร้อมทั้งเปิดตัวซิงเกิลใหม่ “9TOFLY (925)” (ไนน์-ทู-ฟลาย) เพลงแรกภายใต้ค่าย FREEZE DROP LABEL ค่ายเพลงที่เจ้าตัวนั่งเก้าบริหารและดูแลทุกขั้นตอน ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ EM SKYPE 14F, EM TOWER, ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยมีเพื่อนๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งในและนอกวงการมาแสดงความยินดีมากมาย รวมไปถึง แฟนคลับเหล่า ShawtyBoss (ชอว์ตี้บอส) ก็มาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วย
FREEZE DROP LABEL ค่ายเพลงที่หนุ่มบอสก่อตั้งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตความฝันด้านดนตรีของตัวเอง พร้อมพัฒนาแนวคิดและงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Freeze Attention. Drop Impact.” สะท้อนพลัง ความสดใหม่ และการกล้าคิดต่างของคนรุ่นใหม่
“บอส ชัยกมล” กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า…. “จากภาพจำในฐานะนักแสดง วันนี้ผมขอพาทุกคนไปรู้จักกับตัวตนลึกๆ ของผม ในด้านของ 'ดนตรี' ผ่านค่ายเพลงที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อซัพพอร์ตความฝันที่ชัดเจนที่สุด FREEZE DROP LABEL สำหรับผมเปรียบ Freeze Drop เหมือน 'มหาสมุทร' ที่ไร้ขอบเขต โดยมีดนตรีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ สำหรับปีนี้เราจะมีการปล่อย EP แรกที่ชื่อว่า 'On' ออกมาพร้อมการเดินทางครั้งใหม่กับ World Tour ที่จะเริ่มปักหมุดที่กรุงเทพฯเป็นที่แรก ต่อเนื่องมาจากพลังบวกที่ผมเคยได้รับในคอนเสิร์ต 'Dream Warrior' เมื่อปีที่ผ่านมาครับ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ Freezer ที่ผมตั้งใจทำมันขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแชร์ตัวตนที่จับต้องได้อย่าง Merchandise รวมถึงประสบการณ์ ช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้ผมและทุกคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ ในส่วนเพลงซิงเกิลแรก “9TOFLY (925)” เพลงนี้ผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อชวนทุกคนออกจากกรอบเดิมๆ แล้วบินไปสู่ความอิสระด้วยกัน สุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆ ผู้ใหญ่ พาร์ทเนอร์ และแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนผมเสมอมาครับ”
