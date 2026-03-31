‘เน็ต – เจเจ – ลาเต้ - คิม’ ย้อนอดีต ตามหาปริศนาข้ามภพ ในซีรีส์ ‘ภพเธอ Love Upon a Time Series’ แนวพีเรียดเรื่องแรกจาก ‘ดูมันดิ’

สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ผ่านผลงานให้ชวนติดตามและ ความท้าทายครั้งใหญ่ของ ‘ดูมันดิ’ ในการสร้างซีรีส์แนวพีเรียดเรื่องแรกของค่ายที่จะมาเสิร์ฟความสนุกกับซีรีส์ ‘ภพเธอ Love Upon a Time Series’ ผลงานการผลิตภายใต้ ‘บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด’ นำทีมโดยบอสใหญ่ ‘อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา’ พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนย้อนอดีตไปตามหาความจริง เพราะอะไรถึงทำให้เกิดความผูกพันกันมาถึงปัจจุบัน
เรื่องราวความสัมพันธ์ที่เป็นปริศนาจนต้องข้ามภพ เพื่อสืบหาคนสำคัญที่จะมาช่วยคลี่คลายทุกอย่าง ผ่านการถ่ายทอดจากทีมนักแสดงนำโดย เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ, เจเจ รัชพล พรพินิต, ลาเต้ ธนรรถชล จันทร์แก้วอมร, คิม พงศธร สิทธิพันธ์ ร่วมด้วย ต้นเตย จิดาภา ผลโรจน์ปัญญา, มอส อัครธีร์ พิชาภิรมย์ภิญโญ, มัส มนัสสิตา จารุศะศิ, ใหม่ จิรวัฒน์ วงศ์ดิลกวัฒน์, น้ำฝน สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ และอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้ ผ่านผลงานการกำกับโดย ‘ครูเด่น ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์’
นอกจากเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและชวนติดตามในทุก EP แล้ว ว่าต้นเหตุในการต้องข้ามภพมาจากอะไร ทีมผู้ผลิตซีรีส์ ‘ภพเธอ Love Upon a Time Series’ ยังให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียดขององค์ประกอบฉากในเรื่อง ให้สมกับงานโปรดักชันของ ‘มันดีเวิร์ค’ ที่ถ่ายทอดความสวยงามในทุกมุมมองผ่านซีรีส์
ด้านทีมนักแสดงนำอย่าง ‘เน็ต – เจเจ – ลาเต้ – คิม’ เผยความรู้สึกว่า “ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเรารอคอย อยากให้ทุกคนได้ชมกันมาก ๆ เลยครับ สนุกแน่นอนและ ยังได้เห็นพวกเราในการเล่นซีรีส์พีเรียดที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์พวกเราไปอีกแบบ รวมถึงการปรับตัวในเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทำให้ช่วงการถ่ายทำรู้สึกท้าทายมาก นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ หลายอย่าง ฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะครับ พวกเราตั้งใจกันมาก ๆ เลยครับ”
ซีรีส์ ‘ภพเธอ Love Upon a Time Series’ เป็นเรื่องราวของ ‘ณคุณ’ หนุ่มที่ต้องพบกับโชคร้ายต้อนรับวัย 20 ปี จนเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อต้องหลุดย้อนกลับไปในอดีตสมัยอยุธยาที่ทุกคนต่างเรียกว่า ‘เกล้า’ พร้อมกับเรื่องราวที่ยิ่งกว่าโชคร้าย และชายที่เหมือนมีความสำคัญต่อเกล้าอย่าง ‘ท่านหมื่นภพ’ ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาและ ความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามใจไม่ให้หวั่นไหว ผ่านฝีมือการแสดงของ
• เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ รับบท ภพ / ติณณภพ
• เจเจ รัชพล พรพินิต รับบท ณคุณ / เกล้า
• ลาเต้ ธนรรถชล จันทร์แก้วอมร รับบท ธีร์ / จอม
• คิม พงศธร สิทธิพันธ์ รับบท ปัณณ์ / แก้ว
• ต้นเตย จิดาภา ผลโรจน์ปัญญา รับบท วรรณา
• มอส อัครธีร์ พิชาภิรมย์ภิญโญ รับบท คง
• มัส มนัสสิตา จารุศะศิ รับบท สาย
• ใหม่ จิรวัฒน์ วงศ์ดิลกวัฒน์ รับบท แม่หมอรัตติกาล / โหรจรจัด
• น้ำฝน สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ รับบท คุณหญิงประยงค์
และความพิเศษสำหรับเรื่องนี้ เพลง OST. ซีรีส์‘ภพเธอ Love Upon a Time Series’ เพลงประกอบ ซีรีส์เพลงแรกที่มอบความอบอุ่นและละมุนในหัวใจกับ เพลง ‘ภพเธอ’ จากเสียงร้องของ ‘เฟิร์สวัน วรรณกร เรืองรัตน์’ ที่มาเซอร์ไพรส์ในการร่วมงานกับซีรีส์เรื่องนี้
ล็อควันเตรียมรับชมความสนุกจากซีรีส์ ‘ภพเธอ Love Upon a Time Series’ เริ่ม EP 1 ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ ออนแอร์ทุกวันศุกร์ เวลา 21.30 น. ทางช่อง Workpoint 23 ชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 22.30 น. บนแอป iQIYI(อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น