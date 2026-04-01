มาคนเดียว ไปคนเดียว “ครูอ้วน” อัปเดตชีวิตวัย 65 โสดแบบมีความสุข หัวใจสีชมพู

“ครูอ้วน” อัปเดตชีวิต ยังสอนร้องเพลงอยู่ สุขสบายดี แค่ไม่ค่อยได้ออกสื่อ เผยก่อนหน้านี้ดูแลคุณแม่ป่วยติดเตียง ก่อนออกเดินทางไกล เลยปรับชีวิตให้รู้จักสิ่งที่น้อยๆ แต่มีความสุขมากๆ ก้าวสู่วัย 65 แบบไม่เหงา โสดแต่หัวใจเป็นสีชมพู ลั่นหมดแล้วทั้งบุญและกรรม มาคนเดียว ไปคนเดียว เล่าถูกสอดจดหมายขู่ไล่ออกจากบ้าน คาดเป็นคนไม่ปกติ
เรียกว่าห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ สำหรับ “ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต” ล่าสุดเมื่อวานนี้ (31 มี.ค.) ได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมในงานแถลงข่าวการแข่งขันประกวดดนตรี Eurovision Song Contest Asia2026 ก็เลยขออัปเดตชีวิตกันสักหน่อย ซึ่งครูอ้วนก็เผยว่าตอนนี้มีความสุขดี โสดแบบไม่เหงา และมีความสุขได้ด้วยตัวเอง
“ตัวอ้วนเองก็สบายดีค่ะ ขอบคุณมาก ตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านของการสอนร้องเพลง หลักสูตรการสอนร้องเพลงอยู่ที่ KPN ค่ะ ทุกๆ สาขาทั่วประเทศไทย อยากเจอครูอ้วนก็เจอได้นะคะ ช่วงก่อนหน้านี้ไม่ค่อยออกสื่อ เพราะหลังจากโควิดมา รายการทีวีก็ตายหมด เราก็เลยทำใจให้สบายๆ แล้วประกอบกับด้วยว่า ตอนช่วงโควิดคุณแม่ติดเตียง แล้วหลังจากโควิดมาได้ 2 ปี คุณแม่ก็เดินทางนะคะ เลยทำให้อ้วนปรับชีวิตของตัวเอง ให้รู้จักถึงสิ่งที่น้อยๆ แต่มีความสุขมากๆ แต่ยังมีความสุขอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ ขอบคุณมากๆ จริงๆ 42 ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมา มีความสุขมากๆ ค่ะ
จริงๆ ที่หายไป เราไม่ได้คิดว่าหายเลยนะ แต่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอทีวี แล้วโซเชียลอ้วนก็อาจจะเล่นน้อย เพราะว่าดูแลคุณแม่ค่ะ คุณแม่เดินทางในปี 2567 เพราะฉะนั้นในช่วงของปี 67 มาเนี่ย เราก็เริ่มดูแลตัวเอง เพราะเราก็อยากที่จะให้รู้ว่าการสูญเสียครั้งนี้ จิตใจของเราแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่า หรือว่าเราหลอกตัวเองว่าเราไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสบายๆ อ่านจิตตัวเอง ดูแลสุขภาพของตัวเอง ไปออกกำลังกาย แล้วก็สอน อยู่กับเด็ก อยู่กับดนตรี นั่นก็คือเป็นโลกที่แท้จริงของครูอ้วนค่ะ”
โสดแบบหัวใจเป็นสีชมพู มาคนเดียว ไปคนเดียว
“โอ้โห คุณป่านนี้แล้วนะ ใครจะเอาไปเลี้ยง ติดเตียงไหมเนี่ย โสดค่ะ แต่หัวใจเป็นสีชมพชมพูทุกวันเลย (หัวเราะ) ไม่หรอก เราก็มีความสุขกันทุกวัน ในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ย ทุกคนก็อยากมีชีวิตคู่ และชีวิตคู่ก็เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเกิดเราดูแลกัน แล้วก็มีทำบุญด้วยกันมา แต่สำหรับอ้วน อ้วนคิดว่าอ้วนคงจะไม่มี อ้วนหมดกรรม แล้วอ้วนก็หมดบุญ อ้วนมาคนเดียว และเดี๋ยวอ้วนจะไปคนเดียว สัญญา”
ก้าวเข้าสู่วัย 65 ปี แบบมีความสุขด้วยตัวเอง
“ถูกต้องค่ะ มีความสุขมากค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะที่เราอยู่ในวงการบันเทิง อยู่กับประชาชน อยู่กับพี่ๆ สื่อมวลชน น้องๆ สื่อมวลชน เราก็รู้สึกว่าเรามีครอบครัวใหญ่ๆ ที่ไม่เหงา ไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย คุยกันได้ จริงๆ แล้วการทำงานของอ้วนคือความสุข เพราะว่าอ้วนออกไปเจอเด็ก แล้วเด็กทุกๆ คนก็มีความซน หรือมีความยาก การเลี้ยงดูแต่ละคนไม่เหมือนกัน วิธีการนำเสนอ โดยเฉพาะเด็กเจนอัลฟ่า แต่สนุกมาก”
เล่าเจอมิจฉาชีพแบบใหม่ สอดจดหมายขู่ให้ย้ายออกจากบ้าน คาดเป็นคนไม่ปกติ
“คุณมันน่ากลัวมากเลยนะ มิจฉาชีพมาหน้าบ้านเลย แล้วก็มาสอดกระดาษ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสตินะ ถ้าเราตื่นกลัวมากจนเกินไป มันก็เปิดประตูให้กับมิจฉาชีพได้ง่ายขึ้น เขาเขียนมาแบบว่าฉันอยู่ที่นี่ให้ย้ายออก ถ้าเราจิตตกก็ถือว่าข่มขู่นะ บอกว่าคุณเป็นใคร คุณมาอยู่ในบ้านของฉัน ฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้ เธอน่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ออกไปจากบ้านนี้นะ ไม่งั้นเธอจะต้องเป็นอันตราย ซึ่งคิดว่าคนปกติคงไม่ทำ แล้วเผอิญเราอยู่ที่นี่มา 50 ปีไง รีเช็กกล้องวงจรปิด เราก็เห็น ทุกวันนี้บางครั้งเขาก็เดินผ่านหน้าบ้านอยู่นะ
แต่ไม่ระแวงค่ะ เพราะอ้วนเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดี แล้วเราก็รู้ได้ว่าคนที่มาเนี่ย เขาไม่ปกติ เขาทำแล้วเขามีความสุข ให้เขาทำไป ถ้าเกิดว่าเขาไปทำบ้านอื่นก็อันตรายหน่อย จริงๆ ถ้าเราจะเอาเป็นเรื่องมันก็ได้ เพราะตัวกระดาษมันก็มีหลักฐาน แล้วก็กล้องวงจรปิดก็มี แต่ว่าเราก็รู้ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งความปั๊บ เขาก็จะลำบาก แล้วเขาก็คงจะต้องมีอะไรต่างๆ มากมายเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นอ้วนคิดว่าอย่าดีกว่าค่ะ เขาไม่ได้ปกติ”
เหตุการณ์นี้ทำให้ต้องระวังตัวมากขึ้น
“ก็มีส่วนเหมือนกัน เช่นมาสมมติเราเปิดประตูบ้าน ขับรถเข้าบ้าน เราก็ควรจะต้องปิดประตูบ้านให้เร็ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาในเรื่องของการที่พอเราเอารถเข้าบ้าน แล้วก็เราไม่เข้าไปที่โรงจอดรถเลย แล้วประตูมันก็เปิดอยู่ แล้วมันก็ค่อยๆ ปิด มันก็ดูอันตราย ถ้าสมมติเกิดมีใครเข้ามา แล้วมาถึงตัวเราเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะจอดรถก่อนประตูจะปิด แล้วก็รอให้ประตูเนี่ยมันปิดก่อน แล้วเราถึงได้เข้าบ้าน แล้วก็ลงจากรถ”