‘ เจฟ - นุนิว - F.HERO – PERSES- ไททศมิตร ’ นำทัพศิลปินสาดความมันส์ ใน FWD Music Live Fest 5 ฟรี !! คอนเสิร์ตเล่นน้ำกลางเมือง ส่งท้ายสงกรานต์ 3 วันเต็ม !!

ถึงเวลาสาดความสนุกให้ฉ่ำใจกับเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอย “ FWD Music Live Fest 5 ” โดย FWD ประกันชีวิต ขยายเวลาความสุขสนุกส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ เนรมิตลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นพื้นที่สาดความมันส์ จัดเต็มศิลปินตัวท็อปทั้งไทยและต่างประเทศ นำทัพโดย เจฟ ซาเตอร์, นุนิว, Three Man Down , F.HERO , PERSES, VVV, IN THE 8IGHT, DS.RU.BAND, KID PHENOMENON + LIL LEAGUE, Three Man Down, โจอี้ ภูวศิษฐ์, ไททศมิตร, MIRRR, FLI:P, Woodstock , CLO’VER, SuperThai, NAMP, Mandrake Band รวมทั้งเหล่ามาสคอตสุดน่ารัก ยัยซัง - โพคาซัง, เพิ่มพูน , จัมโม่ ,อะโวเชี่ยน , และ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ มอส มัดจุก + ยัยมายด์ , Mr. Braian ฯลฯ พร้อมเวทีปล่อยพลังด้านดนตรีสำหรับน้องๆ School Bands ตลอด 3 วันเต็ม! ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569
นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “FWD ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จจากการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต FWD Music Live Fest ตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 105,000 คน โดยเรายังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้กลยุทธ์ Brand Experience ที่เราทำเป็นเจ้าแรกในวงการประกัน โดยใช้ Music Experience เป็นสื่อกลางที่ Connect ผู้คนทุก Generation ให้มาสนุกด้วยกัน และทำให้ FWD ประกันชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่”
ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้บริโภค โดย YouGov บริษัทวิจัยข้อมูลตลาดออนไลน์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเชิงวิเคราะห์และเทคโนโลยี พบว่าการจัดฟรีคอนเสิร์ตในครั้งที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญในการยกระดับ Brand Performance ของ FWD ประกันชีวิต ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยส่งผลให้ Brand Awareness เพิ่มขึ้น 12.1% หลังการจัดงานครั้งที่ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าของการจัดงาน สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยสร้างการจดจำและเชื่อมโยงแบรนด์ FWD ประกันชีวิตกับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“FWD Music Live Fest 5” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดของ Brand Campaign “ชอบชีวิตแบบไหนก็ใช้แบบนั้น” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มา Celebrate living ร่วมกัน ผ่านการรับรู้ สัมผัส และมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ FWD ประกันชีวิตอย่างใกล้ชิด พร้อมคงคอนเซ็ปท์การจัดงานในรูปแบบของฟรีคอนเสิร์ตใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่จัดต่อเนื่อง 3 วันเต็ม ในฐานะเทศกาลดนตรีสร้างความสนุกส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2569 ขนทัพศิลปินโดนใจวัยรุ่นทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงเปิดเวทีให้น้องๆ School Bands ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคได้แสดงความสามารถด้านดนตรีบนเวทีเดียวกับศิลปินชั้นนำเช่นเคย เราหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความื สุข ความสนุก และร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆ ไปกับ FWD ประกันชีวิต ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์” นางสาวปวริศา กล่าว