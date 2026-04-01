“เจมส์ เรืองศักดิ์” เผยโชคดีเมียไม่หึง ชอบให้แซวแฟนคลับบนเวที ห่วงลูกติดคอนเทนต์ไว เสี่ยงสมาธิสั้น

“เจมส์ เรืองศักดิ์” เผยรู้สึกโชคดี “ครูก้อย” ห่วงเวลาทำงาน แต่ไม่เคยหึง ชอบให้แซวให้จีบแฟนคลับบนเวที เพราะเข้าใจความรู้สึก รับห่วงลูกเข้าถึงมือถือ ให้เล่นวันละ 20 นาที โดยต้องอ่านหนังสือแลก และจะนั่งอยู่ด้วยตลอด หวั่นเสพคอนเทนต์ไว เสี่ยงสมาธิสั้น
เป็นอีกหนึ่งนักร้องยุค 90 ที่ยังเดินสายเล่นคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆ สำหรับ “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” ล่าสุดเมื่อวานนี้ (31 มี.ค.) ได้เจอเจ้าตัวในงานแถลงข่าวการแข่งขันประกวดดนตรี Eurovision Song Contest Asia2026 เลยขอถามถึงประเด็นที่เพิ่งเป็นกระแส เกี่ยวกับการที่ภรรยาหึงแฟนคลับ ว่าส่วนตัวแล้ว “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” เคยมีอารมณ์นี้บ้างไหม
“ก็มีบ้างนะ แต่ว่าเขาก็เป็นลักษณะแบบคอยดูแลมากกว่า ไม่ได้ห่วงแบบว่ากลัวเราจะไปโน่นไปนี่ เขาจะดูแลให้เราดูดีตลอดเวลา คือเป็นคนที่ภรรยาไว้วางใจอยู่แล้ว ถ้าเขาจะเป็นห่วง ก็จะเป็นห่วงเรื่องการแบบว่าคนขับรถ ขับรถดีไหม กลัวอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีลักษณะหวงขนาดนั้น จะเป็นห่วงมากกว่า เป็นห่วงการกิน เวลาที่เขาโทร.หาก็จะเช็กว่าทานอะไรหรือยัง กินอาหารดีๆ ไหม เรื่องตามจิกไม่มี”
เผย “ครูก้อย” ชอบด้วยซ้ำ เวลาแฟนคลับชื่นชมสามี และไม่เคยหวงเวลาแซวหรือเล่นมุกจีบแฟนคลับ
“ครูก้อยชอบ เวลาเล่นคอนเสิร์ตบนเวที ถ้าเราเล่นแล้วไม่แซวแฟนคลับ ครูก้อยบอกไม่สนุก ต้องแซว ต้องจีบแฟนคลับบนเวที คือเขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่มาชมไง มันต้องมีความรู้สึกแบบใกล้ชิด การที่เราเล่นมุกแซวเนี่ยเขาชอบ”
เข้าใจแฟนคลับยุค 90 ถึงเนื้อถึงตัว ถ่ายรูปกอดกันตลอด
“ได้ ก็ตลอด เวลาที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ย คือเราแฟนคลับในยุค 90 เราจะเป็นสไตล์ถึงเนื้อถึงตัวอยู่อยู่แล้ว เวลาไปคอนเสิร์ต เราก็จะเผื่อเวลาเลย อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหลังคอนเสิร์ต บางทีกอดทุกเกือบทุกคนนะ ส่วนใหญ่จะกอด”
รู้สึกโชคดีที่ภรรยาเข้าใจ
“ก็รู้สึกโชคดีครับ ภรรยาก็เข้าใจ แล้วภรรยาก็ชอบให้กอดด้วย (หัวเราะ) ให้อิสระ ภรรยาบอกว่าเขาเข้าใจไง เขาเข้าใจ FC แล้วก็เขาเข้าใจเลยว่าความรู้สึกของ FC เขาอยากใกล้ชิดศิลปินที่เขารักยังไง คือเขาก็ไม่ได้ถึงกับไม่หึงเลยนะ แต่ว่าเขาไม่หึงจนเกินไป แต่ถ้าเกิดเวลาที่เราดูทีวี แล้วไปค้างหน้าจอเป็นผู้หญิง เขาจะแบบใคร ประมาณแค่นั้นแหละ”
เผยงานฉลองวันเกิด “น้องเมดา” อายุ 7 ขวบ ลูกสาวเป็นคนจัดเอง ตั้งแต่เลือกเมนู ไปจนถึงการชวนเพื่อน
“น้องเมดา อายุครบ 7 ขวบครับ เขาก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง คือเขาจะจัดงานเอง หมายความว่า เขาจะเลือกอาหารเอง แล้วก็คือเลือกเพื่อน เอาเพื่อนที่คุยกันบ่อยๆ ในห้อง ตอนแรกเราบอกว่าชวนเพื่อนมาให้หมดเลย มามาทั้งห้องเลย แต่น้องเมดาบอกว่าเอาเป็นว่ากลุ่มเล็กๆ ก็พอแล้ว ก็เลยชวนมาแค่แบบ 5-6 คน ก็เป็นสิทธิของเขา จริงๆ แล้ว เขาเป็นคนที่เพื่อนทั้งห้องรักกันหมดเลย แต่ก็จะมีการเล่นๆ ด้วยกันอยู่แค่ 5-6 คน แค่นั้นเองครับ”
บอกยุคนี้สิ่งที่น่าห่วง คือเรื่องการใช้มือถือ คอนเทนต์เร็วๆ เสี่ยงทำให้สมาธิสั้น
“จริงๆ ยุคนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆ เลย ก็คือ เรื่องของการใช้มือถือ ตรงนั้นเป็นห่วงมากกว่า เวลาที่เขาเข้าถึงมือถือได้เนี่ย ต้องยอมรับว่าทุกบ้านก็ต้องได้ใช้แหละ แต่ว่าเราจะต้องเลือกคอนเทนต์ที่เขาจะเข้าถึงได้ให้ดี เพราะว่าปัจจุบันการที่เด็กปัดๆไป มันก็เสี่ยงต่อการเป็นทั้งเรื่องของสมาธิสั้น คอนเทนต์ที่มันเร็ว มันเหมือนความสุขมาปุ๊บแล้วก็ไป ทำให้สารเคมีในสมองมีโอกาสที่จะไม่ปกติได้ ห่วงอันนี้มากกว่า
แล้วอย่างทุกวันนี้ มีพวกคลิปพวก AI เข้ามาเยอะมาก อันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากนะครับ คือที่บ้านเนี่ยต้องยอมรับว่าน้องอายุ 7 ขวบแล้ว เราก็จะมีโควตาให้ดูคอนเทนต์ที่เหมาะสม วันหนึ่งประมาณสัก 20 นาที เราไม่ใช่ไม่ให้ดูเลย แต่ว่าทุกครั้งที่ดู เราก็จะนั่งอยู่ข้างๆ เพื่อจะเช็กว่าเขามีลักษณะของการแบบว่าดูคอนเทนต์แบบเร็วๆ เลื่อนจอ บางทีเดี๋ยวนี้คนทำคอนเทนต์เยอะ ใช้ AI ทำคอนเทนต์ เพราะฉะนั้นมันจะมีคอนเทนต์ที่ทำให้เด็กติด ดูแล้วก็เลื่อนๆ อันนี้อันตรายมากนะครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกเล่นมือถือแล้วก็ไม่ได้อยู่เฝ้าหน้าจอกับลูก”
มีลิมิตให้ดูวันละ 15-20 นาที แต่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน เช่นอ่านหนังสือ หรือท่องบทเรียน
“จะให้ดูวันละ 15-20 นาที โดยการที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแลกนะครับ ให้เขาเลือกเอา ระหว่างอ่านหนังสือ 1 เล่ม ในการแลก หรือว่าให้ท่องสูตรคูณบ้าง ให้ท่องเดือน ให้ท่องวัน แล้วก็ให้ทำโจทย์เลข เขาก็จะได้รับรางวัลในการดู ซึ่งเราก็ไม่ได้ล็อกว่าให้ดูช่องนั้นช่องนี้ เพียงแต่ว่าเราให้สิ่งที่เขารู้จักการเลือก คือเมดาจะเป็นเด็กที่รู้ว่าคอนเทนต์นี้ไม่ดี คอนเทนต์นี้จะทำให้เขาสมาธิสั้น เขารู้เอง เราให้ความคิด ให้มายด์เซ็ตตรงนั้นมากกว่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราล็อกเครื่องนี้ เขาไปอีกเครื่องหนึ่ง เขาก็สามารถที่จะดูได้ เราไม่ใช่สักแต่ว่าห้าม บางทีเราห้ามจนเด็กแบบ อ้าว ทำไมล่ะ พ่อแม่ก็ยังใช้ คือเราก็ไปกับเทคโนโลยีได้แหละ แต่ว่าเราต้องให้เขาเลือก แล้วก็เวลาที่เขาดู เราก็นั่งอยู่กับเขาด้วย”