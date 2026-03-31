ครอบครัวบันเทิง เข้ารับรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” ในงาน “FAM FESTIVAL 2026”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงาน “มหกรรมครอบครัว (FAM FESTIVAL 2026)” ภายใต้แนวคิด“COSMIC FAMILY – Always Together: ใกล้ใจ ไม่ไกลกัน” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข"
พร้อมด้วยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานคร และนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.) ทั้งนี้ นางสาวจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) กรุงเทพฯ
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เวทีเสวนา FAM Talk Stage ในหัวข้อ “Family Talk : บ้านนี้มีรัก” และ “Always Together ในวันที่ลูกโตไวกว่าเดิม” กิจกรรมสร้างสรรค์ FAM Creative Lab กับ Workshop สำหรับครอบครัว เช่น “สวนในขวดของฉัน” และ “นักประดิษฐ์กล้องโจรสลัด” กิจกรรม FAM Show & Talk พร้อมโชว์พิเศษจากคุณบี้ ธรรศภาคย์ ชี และการแสดงจากศิลปินวง COMPASS รวมทั้งการพูดคุยกับครอบครัวคนดัง อาทิ ครอบครัวคุณมอสมัดจุก และครอบครัวคุณบุญรอด และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ สุขภาพ และการพักผ่อนสำหรับครอบครัวทุกวัย เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” เพื่อยกย่องครอบครัวต้นแบบที่มีความรัก ความผูกพัน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม จำนวน 17 รางวัล อาทิ ครอบครัวของคุณเปิ้ล นาคร, ครอบครัวคุณบี้ ธรรศภาคย์ ชี ครอบครัวคุณนุ๊ก ธนดล, แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก. ครอบครัว คุณมอสมัดจุก, ครอบครัว แบมแบม กันต์พิมุกต์ โดยมี คุณแม่ เป็นตัวแทนรับ, ครอบครัว อาย ศรสวรรค์ และคุณหนุ่ม อนุวัต เป็นต้น
งานดังกล่าวคาดว่าจะมีครอบครัวและประชาชนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความทรงจำที่มีคุณค่า และตอกย้ำให้สังคมเห็นว่า “ไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหน…หัวใจของครอบครัวก็ยังโคจรอยู่เคียงกันเสมอ”