“ดีเจณัฐผี“ เปิดมิติใหม่ทอล์กโชว์สายมู “คุยขลังใต้แสงดาว” ร่วมกับ “เบญ ฅนขลังคลังวิชา” ชวนเรียนรู้แนวทางสวดมนต์–ปฏิบัติธรรมครั้งแรก!

วันนี้ (28 มีนาคม 2568) “ดีเจณัฐผี- ธนภัทร เหมวงศ์” ในนามบริษัท รวมอัศจรรย์ จำกัด ได้จัดงานสายมูมิติใหม่ภายใต้ชื่องาน “คุยขลังใต้แสงดาว“ จ.นครนายก โดยงานนี้ถือเป็นสร้างรูปแบบใหม่ของทอล์กโชว์สายความเชื่อ โดยเน้นการ ถ่ายทอดแนวทางการสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม และการทำบุญตักบาตร ให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
โดยกิจกรรมนี้ถือแนวคิดหลักของงานคือ “ไม่ต้องวิ่งหาผู้พิเศษ แต่ให้เราสร้างความวิเศษด้วยตัวเอง” ตามแนวทาง หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แทนการยึดติดบุคคลภายนอก และเรียกได้ว่าเมื่อเพียงแค่ประกาศว่าจะจัดงานนี้ ก็ได้รับกระแสตอบรับจากสายมูเป็นอย่างมาก เพราะบัตรรอบแรก 3,000 ใบหมดเกลี้ยง!ภายใน 10 นาที ก่อนเปิดเพิ่มอีก 2,000 ใบให้พอกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกกรม
“ดีเจณัฐผี- ธนภัทร เหมวงศ์” ในนามผู้จัดการเผยว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่มีแฟนคลับให้ความตอบรับกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก โดยตัวผมมองว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็น ทอล์กโชว์ครั้งแรกที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการสวดมนต์และการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเข้าถึงง่าย โดยผมหวังว่าผู้เข้าร่วมงานนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับ และอยากขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ตอบรับและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ”
งาน “คุยขลังใต้แสงดาว” มีไฮไลท์บนเวทีนำโดย “ ดีเจณัฐผี, เบญ ฅนขลังคลังวิชา พร้อมศิลปินและผู้ร่วมเสวนาหลากหลายสายศรัทธา อาทิ “ตูมตาม ยุทธนา, ปิ๊ก คุ้มเทวา, บาส Galaxy” และ “เอ็ม อิทธิฤทธิ์”ร่วมพูดคุยในครั้งนี้
