“คริสติน กุลสตรี” เล่าเรื่องช็อก ถูกกู้ภัยล่วงละเมิดทางเพศ ขณะรอส่งตัวไปรพ.!

ทำเอาช็อก “คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้” นางแบบและนักแสดงลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่มีผลงานโดดเด่นจากการรับบทนำในซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกของกันตนา Reverse 4 You ดาวบริวาร The Series ในบท “โฟร์” และเคยฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง “ปิดเมืองล่า Pattaya Heat” ได้ออกมาเผยผ่านอินสตาแกรม ระบุว่าเธอถูกกู้ภัยล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างที่รอส่งตัวไปที่รพ. ซึ่งเจ้าตัวเล่าเหตุการณ์ว่า
“วันนี้คริสมีเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่คริสอยู่ในสภาพที่เปราะบางอย่างมาก ไม่สามารถขยับตัวหรือปกป้องตัวเองได้ คริสถูกล่วงละเมิดทางเพศ นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ตอนนี้คริสกำลังรวบรวมข้อมูล และกำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย หากใครมีข้อมูลหรือสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ คริสจะขอบคุณอย่างมาก ขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอ่าน และคริสตั้งใจจะใช้พื้นที่ของตัวเองตรงนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด”
“ฉันต้องการชี้แจงสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล แต่เกิดขึ้นในห้องของฉันขณะที่ฉันกำลังประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และไม่สามารถช่วยเหลือหรือปกป้องตัวเองได้ ในช่วงเวลานั้น บุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือฉันได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศฉัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางร่างกายที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้”
“ขณะนี้ฉันได้ยื่นรายงานแจ้งความกับตำรวจแล้ว และตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายโดยเจ้าหน้าที่นิติเวชเพื่อรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมด ขอขอบคุณทุกคนสำหรับความกังวล การสนับสนุน และการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฉัน มันมีความหมายต่อฉันมากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเวลานี้”