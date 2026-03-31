“ตั๊ก นภัสรัญชน์” โชว์สเต็ปจนไวรัล “ป๊อก ปิยธิดา” ลั่น! สามีเคยสุดมาก่อน ตัวเองยังได้ไม่ถึงเศษ 1 ส่วน 10

“ตั๊ก นภัสรัญชน์” เผยชอบทำอาหารให้ภรรยาเพราะเป็นการบอกรัก เล่าโมเมนต์โชว์สเต็ปในปาร์ตี้ ไม่คิดว่าจะไวรัล ด้าน “ป๊อก ปิยธิดา” รับสามีเคยสุดมาก่อน ตัวเองยังไม่ถึงเศษ 1 ส่วน 10 นิสัยไม่ต่างกัน เลยอยู่ด้วยกันได้ เห็นด้วยคนชมภรรยาหน้าเด็กตลอดกาล
เป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่หลายคนชื่นชม สำหรับคู่ของ “ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” และ “ป๊อก ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์” ล่าสุดวันนี้ (31 มี.ค.) ได้เจอทั้งสองคน ในงานเปิดตัวหนังสือ “ท้องอิ่ม ถิ่นไทย” ของตั๊ก ก็เลยขอสัมภาษณ์คู่กัน ถึงเรื่องการทำอาหารให้ภรรยาทาน พร้อมถามถึงโมเมนต์ที่ไปโชว์สเต็ปในงานปาร์ตี้ หลังคนฮือฮาไม่เคยเห็นตั๊กในโหมดนี้มาก่อน
ตั๊ก : “ที่ชอบทำกับข้าวให้เขา เพราะว่าเราคิดถึงแม่ แต่ไม่ใช่มุมนั้น หมายถึงแม่ผมทำกับข้าวให้ผมกินตั้งแต่เด็ก เรารู้สึกว่าการถ่ายทอดให้คนที่เรารักด้วยการทำอาหารผมว่าอันนี้ทำได้ตลอดชีวิตนะครับ เหมือนที่แม่ผมทำให้ผมตั้งแต่เด็กๆ แล้วทุกๆ ครั้งที่เรากินกับข้าว เรานึกถึงแม่ใช่ไหม ทุกวันนี้แม่ยังถามว่าทำให้กินไหมลูก เวลาเจอ แต่แม่ไม่ไหวแล้วนะ แต่เราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่แม่ทำให้มันเป็นอย่างงั้น เราก็อยากถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้กับเขา หรือใครก็ได้ที่อยากจะกินฝีมือผม เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกดีๆ ดังนั้นการที่จะบอกว่าเราปรารถนาดี เรารักกันนะ ผมว่าอาหารมันบอกได้ครับ”
เคยคิดอยากลงแข่งรายการ “Master Chef”
ป๊อก : “เคยคิดค่ะ แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้พิธีกรลงแข่ง แล้วมีเยอะมากที่บอกว่า อยากให้พี่ป๊อกพี่ตั๊กแข่งกันใน Master Chef แต่ถ้าเกิดพี่ป๊อกไปแข่ง ยังไงก็แพ้ แข่งก็แพ้สิ ไปทำไม (หัวเราะ)”
เล่าโมเมนต์โชว์สเต็ปเต้นในงานปาร์ตี้
ตั๊ก : “อันนั้น AI มั้ง”
ป๊อก : “AI แน่ๆ เลย แต่จริงๆ คือวันนั้นน่ะ เป็นวันที่พี่ตั๊กไปเลี้ยงทีมงานค่ะ แล้วก็เป็นร้านของน้องทีมงานด้วย ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นคนที่รู้จักกันหมด และทีนี้ก็จับฉลาก คือตอนแรกเราก็ดูเอ๊ะ ปกติพี่ตั๊กก็ไม่ได้เต้นเยอะ แต่วันนั้นจับฉลากแล้วพี่ตั๊กเขาได้กางเกงใหญ่ๆ ตัวนึง พี่ตั๊กก็ใส่ครอบเลย ใส่ทับไปเลย แล้วเวลาพี่ตั๊กเขาเวลาลองเสื้อผ้าอะไรใหม่ๆ ที่บ้านแล้วถูกใจ เขาจะเต้นทุกครั้ง ไม่ว่าเป็นกางเกง ใส่สูท พอใส่เสร็จเขาก็ยืนหน้ากระจก แล้วเขาก็จะเต้นทุกครั้ง แล้วทีนี้วันนั้น อยู่ในหมู่คนที่คุ้นเคยอยู่แล้วไง พอใส่อันนั้นแล้วมันโคร่งๆ พี่ตั๊กเขาก็เลยเต้น ถูกใจ”
ตั๊ก: “คืออย่างนี้ครับ เราเป็นนักแสดง ผมเล่นละครเวทีมาก่อน ดังนั้นการที่เราใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่ เราต้องเช็กว่ามันได้ไหม เรารู้สึกว่ากางเกงตัวใหญ่ เฮ้ย มันเป็นแดนเซอร์เลยนะ ก็เลยลุกขึ้นเต้นหน้าเขา ก็หันหลังให้คนอื่นแล้ว แต่ไม่คิดว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้าอีกกล้องนึงไง น้องๆ แอบถ่ายอยู่ เราไม่รู้”
ป๊อก : “จริงๆ ป๊อ ยังไม่ได้เศษ 1 ส่วน 10 ของพี่ตั๊ก สมัยก่อนเขาสุดมาก่อน แต่เราเพิ่งสุด แต่วันนั้นพี่ตั๊กมากกว่าค่ะ เราสบายๆ แต่ก็จอยกับทีมงาน เพราะว่ามันเหมือนเลี้ยงปีละครั้ง แต่ว่าก็ลุกขึ้นเต้นด้วยบ้าง จะให้เรานั่งไม่ปฏิสัมพันธ์เลย มันก็ไม่ดีใช่ไหม (เราฝืนเหรอ?) ฝืน แย่จังเลย เอาใจคนอื่นบ้างแบบฝืนๆ (หัวเราะ)”
สุดไม่ต่างกับคู่ “ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์” และ “เอมี่ กลิ่นประทุม”
ป็อป : “คือเขาแค่อายุน้อยกว่าเราเท่านั้นเอง แต่นอกนั้นเราเหมือนกัน (หัวเราะ)”
ตั๊ก : “แต่วันนั้นผมไม่เอียงครับ ผมไม่เอียง”
ป๊อก : “พี่ตั๊กต่อให้ยังไงก็ไม่ทิ้งตัว”
ตั๊ก : “คือถ้าเขาอยู่ ผมไม่เอียงครับ”
ป๊อก : “ยังไงก็ดูแลกันได้อยู่ตลอด แต่ถ้าไปทั้งคู่ ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าเรามีคนขับรถอยู่แล้ว”
ตั๊ก : “แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดไปด้วยกัน ผมยังไงก็ต้องตัวตรงตลอด”
ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัล
ป๊อก : “ไม่คิด เพราะว่าวันนั้นน่ะจริงๆ แล้วเหมือนเราโดนแอบถ่าย มันไม่ได้เป็นการตั้งกล้องมาแล้วบอกว่าดื่มแล้วเต้นกันนะ อะไรอย่างนั้นมากกว่าก็คือมันเป็นการจอยบรรยากาศเฉยๆ มากกว่า”
ตั๊ก : “จริงๆ เป็นการลองกางเกงเฉยๆ ครับ”
หลายคนบอกรู้แล้ว ทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้
ป๊อก : “ใช่ไหม เห็นเปล่า เราไม่ได้แปลก เราไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้น (หัวเราะ)”
ชมภรรยาหน้าเด็ก แอบนั่งมองตอนหลับ
ตั๊ก : “ก็หน้าเด็กจริงๆ นะ เจอหน้าตอนเช้า เออหน้าเด็ก ยิ่งตอนเขานอนหลับนะ เหมือนเด็กมากเลย หน้าเล็กๆ หลับพริ้มๆ แล้วก็นอนนิ่งๆ ถ้ามีเสียงดนตรีหน่อย เขาก็จะเหมือนเด็กเพิ่งกินนมหลับ (แสดงว่าแอบนั่งมอง?) ก็ต้องมองนะ”
ป๊อก : “จะไม่ค่อยให้เขาชม เพราะเราจะถามนำร่องก่อน วันนี้สวยไหมคะ คือจะไม่ต้องรอให้เขาชม ก็บอกว่าวันนี้สวยไหม โอเคไหม คำตอบที่ได้ก็มักจะดีเสมอ”
ตั๊ก : “แต่วิธีตอบต้องมองก่อนด้วยนะครับ คือไม่ใช่ตอบเลย สวยค่ะ แล้วไม่มอง ไม่ได้”
ป๊อก : “บางวันพี่ตั๊กนั่งหน้าคู่กับน้องคนขับรถ แล้วเราก็ขึ้นรถมา ถามว่าวันนี้สวยไหมคะ แล้วเขาตอบ สวยค่ะ ยังไม่หันมามองเลย ช่วยหันมามองก่อนได้ไหม”
ตั๊ก : “เห็นตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วไง คนเขาก็ชมเยอะแล้วนี่นา”
ป๊อก : “แต่ว่าเวลาถามเขา เราจะได้คำตอบที่ค่อนข้างจริง สมมติว่าเอาชายเสื้อลงหน่อยไหม คือจะเป็นการคอมเมนต์เพื่อเช็กความเรียบร้อยกันมากกว่าค่ะ ไม่ได้ถึงขนาดแบบ อวยยศอะไรขนาดนั้น (ถ้าเราไม่นำร่อง เขาชมไหม?) ก็ไม่ค่อย เราต้องถามนำ แล้วเป็นคำถามที่ดี จะไม่ถามว่า วันนี้หน้าดูหมองไหมคะ เราจะไม่พูดคำที่เป็น Negative (ลบ) เราจะพูดคำที่เป็น Positive (บวก) ตลอดเวลา”
เห็นด้วยกับคนชม เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิม
ตั๊ก : “ก็จริงครับ ไม่ได้ขัดใครเลย”
ป๊อก : “ไม่ได้ขัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ก็จะบอกว่าจริงๆ มันต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามวัยอยู่แล้วค่ะ เพียงแต่ว่าเราทำยังไง ให้เราเป็นตัวเราเองที่ดูดีที่สุดในวัยนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าพอคนชมหน้าเด็ก เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อเอี๊ยมมาใส่ ก็ไม่ใช่ ก็คือจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ”
(เคล็ดลับของเราคืออะไร การกินแอลกอฮอล์ มันช่วยทำให้เลือดฝาดหรืออะไรไหม?) เรากินตามกาลเทศะเฉยๆ จะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าเลียนแบบเด็ดขาด เพราะเราไม่ได้ดื่มทุกวัน ภาพที่เห็นมันเป็นภาพที่เป็นโอกาสพิเศษ จริงๆ แล้วบางทีสองเดือนครั้งด้วยซ้ำ การกินทุกวันไม่มีทางทำให้คุณสดใสและสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะ มันจะโทรม แต่ว่าในภาพที่พรีเซนต์ออกไป มันคือแค่หนึ่งส่วนที่ทุกคนเห็นในชีวิตเราเท่านั้นเอง แต่จริงๆ ไม่ใช่ค่ะ อยู่บ้านกินอาหารคลีน เดี๋ยวนี้ 4 ทุ่มครึ่งก็ง่วงแล้ว (หัวเราะ)”