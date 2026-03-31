เริ่ดเลยแหละ! เปิดที่มาเทรนด์ฮิตถ่ายภาพกับดอกบัว เปลี่ยนภาพจำใหม่ๆ ของวัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลังซอฟต์พาวเวอร์ที่รับช่วงต่อจากห่มสไบใส่ยีนส์ ตอนนี้อินฟูลฯ ครีเอเตอร์หรือแม้แต่คนในบันเทิง ลุกฮือมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคู่กับดอกบัว จนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ ทำให้ตลาดดอกไม้กลับมาคึกคักอยู่ไม่น้อย โดยเหล่า Gen Z ได้จุดประกาย เปลี่ยนภาพจำของดอกบัว จากเอาไว้ไหว้พระอยู่ในแจกันหรือโต๊ะหมู่บูชา พลิกให้ดอกบัวกลายเป็นดอกไม้สายแฟชั่น ภาพจำใหม่ๆ ของวัฒนธรรม สวยไม่แพ้ช่อกุหลาบ 

โดยที่มาที่ไป เริ่มจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ “เอโคโอเค” ที่โพสต์ภาพดอกบัวในแจกันพร้อมแคปชั่น “เสียตังค์ซื้อดอกไม้นอกแพงๆ ตั้งนาน” โพสต์ดังกล่าวมียอดไลก์และรีโพสต์นับหมื่น ซึ่งชาวเน็ตยอมรับว่าดอกบัวสวยจริง และราคาถูกกว่าดอกไม้อื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กระแสดังกล่าว ทำให้ตลาดดอกไม้อย่างปากคลองตลาด สะพานพุทธ กลับมาคึกคัก นอกจากนำมาเป็นช่อดอกไม้แล้ว ยังสามารถนำไปไหว้พระ พับกลีบดอกบัวทำให้จิตใจสงบอีกด้วย เริ่ดเลยแหละ!




















































เริ่ดเลยแหละ! เปิดที่มาเทรนด์ฮิตถ่ายภาพกับดอกบัว เปลี่ยนภาพจำใหม่ๆ ของวัฒนธรรม
