Kinnaree by Vanessa Wu ฉลอง 20 ปี ตำนานอาหารไทยร่วมสมัยในกรุงเทพฯ สู่บทใหม่ที่งดงาม

กรุงเทพฯ — Kinnaree by Vanessa Wu (กินรี บาย วาเนสซ่า วู) ร้านอาหารไทยแท้ในรูปแบบร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางและนักชิมระดับสากลในกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี อย่างอบอุ่นและเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ลูกค้าคนสำคัญ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมย้อนรำลึกเส้นทางความสำเร็จของร้านอาหารไทยที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ Contemporary Thai Cuisine ซึ่งผสานรสชาติอาหารไทยแท้เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ วัตถุดิบท้องถิ่น และการบริการแบบไทยอย่างประณีต จนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่นักชิมทั่วโลกต่างแวะเวียนมาเยือน
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา Kinnaree by Vanessa Wu ได้สร้างชื่อในฐานะร้านอาหารที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของ Contemporary Thai Cuisine อย่างมีเอกลักษณ์ ผ่านการตีความอาหารไทยแท้ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพ เทคนิคการปรุงที่ประณีต การบริการแบบไทยที่อบอุ่น สะท้อนวัฒนธรรมการต้อนรับอันงดงามของประเทศไทยก่อตั้งโดย คุณหน่อย – วนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร (Vanessa Wu) นักการศึกษาและนักวิจัยผู้หลงใหลในศาสตร์อาหารไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เธอได้ทุ่มเทในการเผยแพร่อาหารไทยสู่เวทีนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเผยแพร่อาหารไทยสู่ Global Taste โดยยังคงรักษาแก่นแท้ของ Thai Authentic Taste ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินธุรกิจร้านอาหารแล้ว Vanessa Wu ยังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทยให้แก่ เชฟ นักเรียน และผู้ประกอบการร้านอาหารในหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและจีน จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกศิษย์และนักธุรกิจในประเทศจีน
ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดัน Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหารไทย สู่เวทีโลก Vanessa Wu ยังเตรียมเดินหน้าโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยในประเทศจีน พร้อมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจอาหารไทยเพื่อสร้าง Ecosystem อาหารไทยในตลาดจีน ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้
ในปี 2025 ที่ผ่านมา Kinnaree by Vanessa Wu (Thailand) ยังได้รับรางวัล Global Sustainable Gastronomy Award จาก TOP25 Restaurants Awards ร่วมกับ International Council of Culinary Experts (ICCE) เพื่อยกย่องแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน Sustainable Gastronomy ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ผลิต ไปจนถึงการลด food waste และการบริหารทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
สำหรับค่ำคืนเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีจัดขึ้นอย่างอบอุ่น ภายใต้แนวคิด “The Legend in Bloom” ตอกย้ำตำนานร้านอาหารไทยร่วมสมัยในกรุงเทพฯ ก้าวสู่บทใหม่แห่งความงดงาม ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ ทั้งนักการทูต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร และบุคคลสำคัญในแวดวงสังคม โดยผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์อาหารมื้อพิเศษที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ Kinnaree อย่างครบถ้วน
ไฮไลต์ของค่ำคืนคือการนำเสนอเมนูที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย อาทิ ข้าวขยำปลาช่อนแม่ลา วัตถุดิบขึ้นชื่อจากจังหวัดสิงห์บุรีที่ถูกตีความใหม่อย่างร่วมสมัย ซุปเลียงทอง แรงบันดาลใจจากแกงเลียงไทยที่นำเสนอในรูปแบบซุปสีทองรสนุ่มละมุน เป็ดเมารัก หรือเป็ดบอมเบย์ที่ผ่านการเผาไฟจนได้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ลูกชุบเชอร์รี่ตับเป็ด การผสานเสน่ห์ของขนมไทยเข้ากับวัตถุดิบชั้นเลิศ และ ขนมโสมนัส คุกกี้ไทยโบราณเนื้อกรอบเบาที่ละลายในปาก โดยเมนูทั้งหมดถูกจับคู่อย่างพิถีพิถันกับเครื่องดื่มที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ทั้งไวน์ขาว ไวน์แดง สปาร์กกลิ้งไวน์ สวีทไวน์ รวมถึง สาโทจากเมืองแพร่ ซึ่งนำเสนอรสชาติของสุราพื้นบ้านไทยในมิติใหม่ร่วมกับสำรับอาหารไทยระดับพรีเมียม
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท., นายจาง รั่วอวี๋ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ, นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมูลนิธิไท, ดร.ชัย ธนิชานันท์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจภัตตาคารไทยจีน, นายเบอร์นาร์ด เมทซ์เกอร์ (Bernard Metzger) ผู้ก่อตั้ง TOP25 Restaurants Guide and Award พร้อมด้วย คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยเข้าร่วม อาทิ ฯพณฯ ปาตริซิโอ พาวเวลล์ โอโซริโอ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย, ฯพณฯ จอห์น สมิธ เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย, ฯพณฯ วิคเตอร์ เซเมนอฟ เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย, ฯพณฯ ฟุอาด เตาฟีก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย, ฯพณฯ ดร. ซิลเวีย ซาโลกี เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย, ฯพณฯ เอทิริสิงเห อารัจจิลาเค ศรียานี วิชยันติ เอทิริสิงเห เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย รวมถึง นายพีรพัชร ภูบูรณ์กง ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ออกแบบอัตลักษณ์ของร้านอาหารกินรี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ เข้าร่วมงาน ณ ร้านอาหาร Kinnaree สุขุมวิท 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้
เพื่อเฉลิมฉลองสำคัญครั้งนี้ Kinnaree by Vanessa Wu เตรียมเปิดตัวประสบการณ์ Chef’s Table สุดเอ็กซ์คลูซีฟเป็นครั้งแรกของร้าน ซึ่งจะนำเสนอคอร์สเมนูพิเศษที่รวบรวมเมนูไฮไลต์ตลอดสองทศวรรษของร้าน พร้อมวัตถุดิบท้องถิ่นระดับพรีเมียม ถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารไทยในมิติใหม่สำหรับนักชิมผู้หลงใหลในรสชาติและวัฒนธรรมอาหาร เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2569 เดือนละ 1 รอบ (จำนวนจำกัดต่อรอบ) ราคา 2,900 บาท++
