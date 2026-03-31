“สงกรานต์” อยากมีลูกเพิ่มแล้ว แพลนแต่งงาน “มายด์ ณภศศิ” ภายใน 3 ปีนี้

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆ จับตาว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ สำหรับ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” และ “มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ” ที่คบหาดูใจกันมาเข้าปีที่ 4 แล้ว ล่าสุดควงคู่กันมาเปิดใจในรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ทริปฉลอง 10 ปี ของรายการ โดยพาเที่ยวโบนันซ่า เขาใหญ่ โดยมี “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” เป็นพิธีกร
พร้อมพูดครั้งแรกเตรียมลุ้น ข่าวดีไม่เกิน 3 ปีมีงานแต่ง? ด้านฝ่ายหญิงไปฝากไข่ เพราะเตรียมตัวจะมีลูกจริงหรือเปล่า? อีกทั้งสงกรานต์ยังหลุดโป๊ะว่า “ถ่ายรายการครั้งหน้าอาจจะมีลูกด้วยแล้วนะ” ทำเอาทุกคนกรี๊ดลั่นกันเลยทีเดียว
เป็นแฟนกันกี่ปีแล้ว?
สงกรานต์ : “3 ปี เข้าปีที่ 4 แล้ว เดี๋ยวถ้ามาถ่ายรายการครั้งหน้าอาจจะมีลูกด้วยแล้วนะ”
มายด์ : “โอ้โห เล่นตัวเองแล้ว ว้ายยย”
มายด์ ล่าสุดเห็นว่าไปฝากไข่?
มายด์ : “ใช่ ก็ปรึกษาหมอ คุณหมอบอกว่า ผู้หญิงถ้าถึงอายุ 35 ปี ไข่เราจะลดลง ก็เลยคิดว่าโอเค เรายังไม่ได้มีแพลน ก็เลยฝากเก็บไว้ก่อน”
นิกกี้ : ”ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ไข่ที่แข็งแรงที่สุด เมื่อกี้กำลังคุยกับน้องมายด์อยู่ เขาก็ถามผมว่าผมอยากมีไหม ผมเฉยๆ แล้ว แต่พอถามมายด์ว่าอยากมีไหม มายด์บอกว่าพี่สงกรานต์อยากมี”
ใครขี้หึงมากกว่ากัน?
สงกรานต์ : “เป็นห่วงมากกว่า จริงๆ เป็นคนขี้หึง แต่ว่าเขาทำตัวไม่ให้เราขี้หึงมากกว่าครับ”
อยากแต่งงานกันแล้ว?
สงกรานต์ : “ก็โอเค ก็ต้องมีคิดบ้างครับ ตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วครับว่าจะยังไง”
มายด์ : “แพลนยังไม่มี แต่ก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งจะแต่ง หรือจะมีครอบครัว ก็อยากจะมีในวันที่เรายังไหวอยู่ ยังมีแรงในการสร้างครอบครัว เลี้ยงลูก ใช้ชีวิต เติบโตไปเป็นเหมือนเพื่อน เหมือนมายด์กับแม่ที่เป็นเหมือนพี่สาว”
ภายใน 3 ปีนี้มีแพลนแต่งงาน?
สงกรานต์ - มายด์ : ”ประมาณนี้ บวก/ลบ“
