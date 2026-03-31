อะไรยังไง! “เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” หลังวิวาห์ล่มจบรัก 7 ปี

เซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียว เมื่อ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” โพสต์รูปร่วมเฟรมกับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายของนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” อีกครั้งในงานทำบุญครบรอบ 3 ปีการจากไปของพ่อ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม”
โดยเพลงโพสค์รูปพร้อมข้อความว่า…
”Thank you for coming
Dad is sure smiling from above”
“ขอบคุณที่มาร่วมงานนะ พ่อคงกำลังยิ้มมองลงมาจากบนฟ้าแน่นอน 🤍🕊️”
ด้าน เป๊ก เองก็ได้รีโพสต์สตอรี่ด้วย แม้วิวาห์ เพลง-เป๊ก จะล่มไปแล้ว ตอนนี้ทั้งคู่กลับมาคุย เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้ง ก็อาจจะมีโอกาสวิวาห์รีเทิร์น? เพราะชุดแต่งงาน เพลง ก็ยังคงเก็บไว้อยู่