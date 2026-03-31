ครอบครัวดาราสุดฟิน! เหล่าตัวละครดิสนีย์ยกทัพความหรรษามาเยือนกรุงเทพฯ “DISNEY ON ICE PRESENTS MAGIC IN THE STARS” เปิดแสดงแล้ววันนี้ถึง 5 เม.ย. นี้ที่อิมแพ็ค อารีน่า

เปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโชว์มหัศจรรย์ประจำปี ”Disney On Ice Presents Magic In The Stars(ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นท์ส เมจิค อิน เดอะ สตาร์ส)“ ที่จัดการแสดงรอบแรกไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
นำทัพความสนุกโดยเหล่าครอบครัวศิลปินและนักแสดง ฟลุค เกริกพล - นาตาลี, ตูน บอดี้แสลม – ก้อย รัชวิน, โย่ง อาร์มแชร์ – ก้อย วลัยลักษณ์, อาร์ม พิพัฒน์ - น้ำฝน พัชรินทร์, เอ็ม อภินันท์, โบว์ สาวิตรี, โด่ง ศิระ - ออม ภัสสร, เบญ รวิญานันท์, เนย ปภาดา, แนน ปิยะดา, ฝ้าย ณิชานันท์, เดียร์ ปริษา, ดีเจทิชา, พล พูลภัทร, ตาล กัญญา, วีซ่า สิมิลัน, ดีแลน เดโชชัย, ฟลุค จิระ – แอปเปิ้ล, ศิลปินคนรักดิสนีย์หลากหลายวัย ทั้งอูน ชนิสรา และ LeFronce
ชวนคนรักดิสนีย์ทุกคนหนีร้อนไปฉลองปิดเทอมใหม่ในบรรยากาศสุดเย็นฉ่ำพร้อมกันทั้งครอบครัว ร่วมออกเดินทางสู่การผจญภัยสุดหรรษาไปกับ มิคกี้, มินนี่, กูฟฟี่, โดนัลด์ และเดซี่ ผ่านเทพนิยายเหนือกาลเวลาและเรื่องราวในดวงใจของทุกคน พร้อมโปรดักชันส์ใหม่สุดอลังการที่จะดลบันดาลให้เหล่าตัวละครดาวเด่นจากดิสนีย์กลับมีชีวิตโลดแล่นบนลานน้ำแข็ง ผ่านการแสดงสเก็ตสุดตระการตา กายกรรมผาดโผดน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมทั้งแสง สี เอฟเฟกต์สุดล้ำ เครื่องแต่งกายและฉากอันเจิดจรัส เตรียมสัมผัสความยิ่งใหญ่ ที่นำพาความสุขและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างไม่รู้จบใน ‘Disney On Ice Presents Magic In The Stars (ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นท์ส เมจิค อิน เดอะ สตาร์ส)’ 27 มีนาคม – 5 เมษายนนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า บัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท เปิดจำหน่ายที่ thaiticketmajor.com หรือบริเวณหน้างาน