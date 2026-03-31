“คริส เจนเนอร์” กลายเป็นสัญลักษณ์ความมั่งคั่งคนใหม่ของชาวจีน แห่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เต็มโซเชียล

กลายเป็นสัญลักษณ์ความมั่งคั่งของชาวจีน Gen Z เลยทีเดียวสำหรับ “คริส เจนเนอร์” แม่สุดสตรองของสาวๆบ้าน “คาร์เดเชีบน - เจนเนอร์” ที่ล่าสุดในโซเชียลมีเดียของจีนแห่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตาม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงตรุษจีนคนจีนพากันแห่ใช้รูป ทอม เฟลตัน ที่รับบทเป็น เดรโก มัลฟอย มาใช้เพราะมัลฟรอย ชื่อพ้องภาษาจีนกลางเขียนว่า 'Mǎ ěr fú’ ซึ่งแปลว่า ม้านำโชค
ล่าสุดคนที่เป็นไวรัลสำหรับชาวจีนคือคุณแม่ คริส เจนเนอร์ ที่คนจีนมองว่าเธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่มั่งคั่งและประสบความสำเร็จ
ตามรายงานจาก Business Insider ระบุว่าแฮชแท็ค #krisjenner ถูกใช้กว่า 52.9 ล้านวิวจากแพลตฟอร์มต่างๆของชาวจีน
ซึ่งเบื้องหลังการเปลี่บนรูปโปรไฟล์และการใช้แฮชแท็คนี้มาจากการที่ชาวจีนมองว่า เธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่ทำงานหนักในสหรัฐอเมริกาและชาวจีนเคารพชื่นชมคนที่ทำงานอย่างหนักจนประสบความสำเร็จ
การที่ชาว Gen Z เปลี่ยนรูปหรือพยายามใช้ภาพของเธอมาเป็นเครื่องรางก็เพื่อเรียกโชคลาภความสำเร็จ
ซึ่งนอกจากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นคริส เจนเนอร์แล้ว ยังใช้ภาพเธอตั้งเป็นพื้นหลังทั้งในไอโฟน ไอแพด คอมพิวเตอร์ ส่วนนักเรียน-นักศึกษาใช้ภาพของเธอเพื่อให้สอบผ่านหรือเรียนจบ
มีการใช้ AI เปลี่ยนภาพของเธอเพื่อการค้าด้วยทั้งกินราเมน ดื่มชานมไข่มุก ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือใส่ชุดครุยจบการศึกษา เรียกได้ว่าอยู่ทุกที่เพื่อเรียกความโชคดีให้กับวัยรุ่นและชาว Gen Z
ในปี 2025 คริส เจนเนอร์ มีทรัพย์สินรวมกว่า 170 - 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการที่เธอเป็นผู้จัดการส่วนตัวทรงพลังให้กับลูกๆที่ประสบความสำเร็จของเธอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น คิม คาร์เดเชียน, คอร์ทนีย์ คาร์เดเชียน, โคลอี คาร์เดเชียน, เคนดัล เจนเนอร์, ไคลี เจนเนอร์ และ ร็อบ คาร์เดเชียน โดย คริส จะได้ส่วนแบ่ง 10% ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวและการบริหารแบรนด์ของลูกๆไม่ว่าจะเป็น SKIMS, Kylie Cosmetics, 818 Tequila, Poosh และ Good American
ความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆล้วนมาจากรายการเรียลลิตี “Keeping Up With the Kardashians,” ที่มีมายาวนานถึง 20 ซีซันตั้งแต่ปี 2007 - 2021
คริส เคยกล่าวกับกับ Vogue Arabia ในปี 2025 ว่า “ลูกสาวของฉันทุกคนเป็นนักธุรกิจหญิงที่ขยันมากๆ ดังนั้นแน่นอนว่าพวกเธออยากจะคุยเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับเงินและส่วนแบ่ง และเมื่อพูดถึงลูกสาว พวกเธอรู้ว่าพวกเธอมีแม่ที่อยากทำให้ทุกอย่างสำเร็จมากพอๆ กับพวกเธอ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพวกเธอเป็นสำคัญ”