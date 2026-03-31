“บิวกิ้น” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ เบอร์ดี้ ส่งมอบโมเมนต์ดี ๆ ให้กับทุกคน

“เบอร์ดี้” (Birdy)กาแฟกระป๋องอันดับหนึ่งของไทย ภายใต้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งสำคัญเพื่อสร้างความกินดีมีสุขเปิดตัวโลโก้ที่มาพร้อม Smiley Icon สัญลักษณ์แห่งรอยยิ้ม เพื่อสะท้อนบทบาทของแบรนด์ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของ โมเมนต์ดี ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด“Good Moments, Your Way วันดีดีในแบบคุณ” พร้อมเปิดตัวศิลปินสุดฮอต “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดให้กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ โรบัสต้า ถ่ายทอดภาพลักษณ์แบรนด์ที่สนุก สดใส และใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ณ เซ็นทรัลพาร์ค แบงคอก
เบอร์ดี้ เลือก บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย ไม่จำกัดตัวเองอยู่เพียงบทบาทเดียว มีความเป็นธรรมชาติและความจริงใจ เหมือนกับเบอร์ดี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่แตกต่าง พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมี “Good Moments” ในแบบของตัวเองผ่าน Smiley icon ในโลโก้ใหม่ เพื่อให้กาแฟเบอร์ดี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันดีดีในแบบคุณ การปรับภาพลักษณ์ของ เบอร์ดี้ในครั้งนี้ยังสะท้อนแนวคิดกินดีมีสุขของอายิโนะโมะโต๊ะ
บิวกิ้น พุฒิพงศ์ เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เบอร์ดี้ ที่มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้สนุกและแฮปปี้ขึ้น ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผมที่ชอบทำกิจกรรมหลากหลายและกล้าลองอะไรใหม่ ๆ แค่ได้ทำในสิ่งที่ชอบก็เกิดเป็น Good Moments ในแบบของผมได้แล้ว ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อรอยยิ้มสร้างความกินดีมีสุขให้ทุกคน และเบอร์ดี้ ยิ่งดื่ม ยิ่งชอบ เข้มติดใจเลยครับ”
กิจกรรมไฮไลท์ “Good Moments, Your Way วันดีดีในแบบคุณ”
ภายในงานเปิดตัว ณ เซ็นทรัลพาร์ค เบอร์ดี้ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น 'Birdy Smile Station' ดินแดนแห่งความสุข พร้อมกิจกรรมที่ให้แฟนคลับและคอกาแฟได้ร่วมสนุกอย่างใกล้ชิด อาทิ
• Birdy Smile Meter: กิจกรรมวัดระดับรอยยิ้มเพื่อค้นหารสชาติกาแฟเบอร์ดี้ที่แมตช์กับคุณ
• Photo Booth & Game Zone: มุมถ่ายรูปสุดคิ้วท์และโซนเกมลุ้นรับของที่ระลึก Exclusive สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ
• Lucky Fan: ช่วงเวลาพิเศษที่ผู้โชคดีได้ร่วมเล่นเกมบนเวทีกับบิวกิ้นอย่างใกล้ชิด