“หนุ่ม ศรราม” ฟาดรัฐบาล “ลักหลับ” ขึ้นค่าน้ำมัน กระทบทุกหย่อมหญ้า ขอความชัดเจน อย่าลอยแพประชาชน

ได้ใจชาวโซเชียลอยู่ไม่น้อย กรณีที่ “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” ออกมาโพสต์ข้อความผ่านช่องทางส่วนตัว สื่อสารถึงรัฐบาลแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น โดยในโพสต์ดังกล่าว หนุ่มใช้คำค่อนข้างแสบสันต์ หยิบยกประเด็นในอดีตอย่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับลักหลับ มาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นถึง 6 บาท แบบไม่ทันตั้งตัว จนถูกนิยามว่าเป็นน้ำมันลักหลับ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกอาชีพ พร้อมขอความชัดเจนจากรัฐบาลในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ขอให้พูดความจริง อย่าลอยแพประชาชน
“พ.ร.บ.นิรโทษกรรมลักหลับ VS ขึ้นค่าน้ำมัน 6 บาทลักหลับ
🙏
รัฐบาลย้ำแล้วว่า น้ำมันเราไม่ขาด
ถ้าเช่นนั้นช่วยหามาตรการที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มด้วยเถอะครับ เพราะเดือดร้อนกันทุกอาชีพ ทุกหย่อมหญ้า ไม่ใช่เฉพาะประชาชนกลุ่มใดกลุ่มนึง
พอจะทำได้ไหม เดือนหน้า เมษา สงกรานต์ สามารถยืนยัน กำหนดราคาน้ำมันที่แน่นอน ชัดเจน สำหรับประชาชน เพื่อที่จะได้เตรียมตัววางแผนการดำรงชีวิตของพวกเราและครอบครัวได้ ไม่ใช่เอะอะก้อคนละครึ่งมาแค่ประทังชีวิต
อยากให้พูดความจริงกับประชาชน อย่าลอยแพประชาชนเลยครับ
^^บอกประชาชนให้พอเพียง แต่พวกคนบางคนพอเพียงรึยังครับ หรือยังไม่พอ^^”