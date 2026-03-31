MRT ผนึกกำลัง THE 52 ARENA จัดเต็มโปรเจกต์ “Artist of The Month” ดัน 52 ศิลปินหน้าใหม่สู่เวที T-POP ตลอดปี 2026

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลทันที สำหรับรายการแนว Survival Reality & Show อย่าง “THE 52 ARENA” ทางช่อง one31 ที่ปิดฉากซีซันแรกไปอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศผู้ชนะถึง 52 คน เตรียมก้าวสู่เส้นทางศิลปินเต็มตัวในปี 2026 ภายใต้โปรเจกต์ “Projext 52” ที่พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการ T-POP
ล่าสุด ความสนุกบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว กับกิจกรรมสุดพิเศษ MRT x THE 52 ARENA “Artist of The Month” ที่จะพาแฟน ๆ ไปพบกับ 52 ศิลปินหน้าใหม่แบบใกล้ชิดตลอด 12 เดือนเต็ม โดยจัดขึ้น ณ เมโทร มอลล์ ใจกลางเมือง แหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครันทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ และพื้นที่กิจกรรมสุดชิค ซึ่งงานนี้เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญของ PROJEXT52 ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ที่ต้องการผลักดันพื้นที่ MRT ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของคนรุ่นใหม่และศิลปินไทย
ดร.อารยา ปานุราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ผู้แทน BEM กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพของพื้นที่เมโทร มอลล์ จตุจักร ซึ่งเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ใจกลางเมืองที่เชื่อมต่อผู้คนหลากหลายกลุ่มในแต่ละวัน เรามองเห็นโอกาสในการยกระดับพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นมากกว่าพื้นที่ขนส่งมวลชน แต่เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ความร่วมมือในครั้งนี้ เราตั้งใจเติมชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ MRT ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเสียงเพลงและพลังของศิลปิน PROJEXT52 ที่จะเข้ามาสร้างบรรยากาศความสุข ความสนุก และความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เราเชื่อว่าพื้นที่ที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่รองรับการเดินทางหรือการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และเป็นจุดหมายที่ผู้คนอยากกลับมาอีกครั้ง ซึ่งเมโทร มอลล์ จตุจักร กำลังก้าวสู่บทบาทนั้นอย่างเต็มรูปแบบ”
ด้าน นายเกรียงศักดิ์ เกรียงไกรนิยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROJEXT52 เผยว่า “รับรองว่าแฟน ๆ จะได้สนุกกับศิลปิน Projext52 แบบใกล้ชิด กับโชว์จากทั้ง 52 คน ที่จะหมุนเวียนกันมามอบความสุขตลอด 12 เดือนอย่างแน่นอน พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘FAN MEET FIRST FAN@MRT’ ที่จะเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้เจอศิลปินแบบใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญระดับท็อปของวงการ T-POP มาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย อยากชวนทุกคนมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ทั้ง 52 คนครับ“
โดยภายในงานแถลงข่าว MRT x THE 52 ARENA “Artist of The Month” ที่นอกจากจะเปิดตัว Line Up แบบจัดหนักจัดเต็มแล้ว ยังมาพร้อมการรวมตัวของเหล่าแขกรับเชิญคนพิเศษ อาทิ ฟลุ๊คจ์ - พงศภัทร์ กันคำ เจ้าของฉายา ไอ้ต้าวเงือก ลักยิ้มละลาย หล่อละมุน, กลุ่ม BBG.Bubblegum (แบงค์, เกมส์, บีม, อาร์ม) รวมถึงครีเอเตอร์ชื่อดังอย่าง DRiPA และ AngelAngie ที่มาร่วมสร้างสีสันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความสนุกครั้งนี้
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ PROJEXT52 ที่มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ผ่านพลังของศิลปินคนรุ่นใหม่หลากหลายสไตล์ พร้อมพิสูจน์ศักยภาพความเป็น “ศิลปินตัวจริง เสียงจริง” ที่จะเข้ามาครองใจแฟนคลับทั่วประเทศ
เตรียมพบกับความสนุกแบบจัดเต็มตลอดปี 2026 กับ MRT x THE 52 ARENA “Artist of The Month” และร่วมติดตามการเติบโตของ 52 ศิลปินหน้าใหม่ ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการ T-POP ได้ที่สถานีแห่งนี้…สถานีแห่งเสียงเพลงและความฝัน
