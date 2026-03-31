“เก้า-เจนเย่”เปิดใจเรื่องผู้หญิงที่หลายคนต้องทน! ร่วมแคมเปญ “STOP HER PAIN – เข้าใจฮอร์โมน เข้าใจผู้หญิง”

เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ทั้งในบทบาทการทำงานและไลฟ์สไตล์ส่วนตัว สำหรับสองนักแสดงสาวสุดฮอต “เก้า สุภัสสรา ธนชาต” และ “เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร” ที่ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันสตรีสากล (International Women’s Day) กับงานเปิดตัวแคมเปญ “STOP HER PAIN – เข้าใจฮอร์โมน เข้าใจผู้หญิง” ณ สยามสแควร์ BLOCK I ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท ฟูจิ ฟาร์มา จำกัด ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพผู้หญิงจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วยพันธมิตรด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ “อาการปวดประจำเดือน” เรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงจำนวนมากต้องเผชิญในทุกเดือน แต่ยังคงถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนและมักถูกมองข้าม
ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. ทาเคฟุมิ ซากะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรด้านสุขภาพ ร่วมเปิดงานและกล่าวถึงแคมเปญ “STOP HER PAIN – เข้าใจฮอร์โมน เข้าใจผู้หญิง” จากนั้นร่วมพูดคุยในหัวข้อ “คนกลางประสานรอยร้าว” โดยมี นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมด้วย “น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” ตัวแทนฝ่ายชาย และสองนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ เก้า สุภัสสรา และ เจนเย่ เมธิกา ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไมโอม่า (Myoma Uteri) หรือเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกอย่างเปิดใจ ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดเอ็กคลูซีฟกับ “เก้า-เจนเย่” จัดเต็มความใกล้ชิด ร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดี เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสยามสแควร์
บรรยากาศภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจร่างกายของผู้หญิงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Education Zone ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนและสาเหตุของอาการปวดประจำเดือน, Interactive Activity Zone กับเกมและกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ และอีกหนึ่งไฮไลท์กับ Message Wall พื้นที่ส่งต่อกำลังใจถึงผู้หญิงรอบตัว เพื่อย้ำว่า “ความเจ็บปวดของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องเล็ก” และทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคมได้
เก้า สุภัสสรา กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เก้าเคยตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เป็นช่วงที่ฮอร์โมนและสภาพจิตใจไม่มั่นคง ตอนนั้นรอบเดือนมาทุกวันเลย บางวันเลือดออกเยอะมาก จนต้องเปลี่ยนกางเกงหลายตัว เสียเลือดเยอะมากจนวูบเป็นลมในห้องน้ำ จนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล ตอนนั้นรู้สึกเลยว่าร่างกายเราส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วประสบการณ์ตรงของเก้าสะท้อนให้เห็นว่า อาการปวดหรือความผิดปกติของร่างกายผู้หญิงไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ควรถูกมองข้าม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญ ‘STOP HER PAIN – เข้าใจฮอร์โมน เข้าใจผู้หญิง’ ที่ต้องการเชิญชวนให้สังคมหันมาฟังและเข้าใจสัญญาณจากร่างกายของผู้หญิงมากขึ้นค่ะ”
ด้าน เจนเย่ กล่าวเสริมว่า “วันนี้เราสองคนดีใจที่มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘STOP HER PAIN – เข้าใจฮอร์โมน เข้าใจผู้หญิง’ โดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนและอาการปวดประจำเดือน ซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากกว่าที่หลายคนคิดค่ะ อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของเดือนแห่งวันสตรีสากลอีกด้วย เราสองคนขอเป็นตัวแทนผู้หญิงรุ่นใหม่ที่กล้าออกมาพูดเรื่องสุขภาพของตัวเองอย่างเปิดเผยค่ะ”
แคมเปญ “STOP HER PAIN – เข้าใจฮอร์โมน เข้าใจผู้หญิง” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันสตรีสากล แต่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และผลักดันให้สังคมเห็นคุณค่าของสุขภาพผู้หญิงอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกบทบาทของตนเอง