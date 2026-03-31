“พาลูกวิ่งดะ Obstacle on the Beach 2026” ภายใต้ธีม “Survival Family – ฝ่าภารกิจครอบครัวติดเกาะ” กิจกรรมวิ่งผจญภัยสำหรับครอบครัว

กิจกรรมวิ่งผจญภัยสำหรับครอบครัว จัดขึ้นที่ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท เก็ตอัพ สแตนด์อัพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ สร้างสีสันและความคึกคักให้กับการท่องเที่ยวชายทะเลหัวหิน–ประจวบคีรีขันธ์ในช่วงสุดสัปดาห์
ภายในงาน เด็กๆ และผู้ปกครองได้ร่วมฝ่า 15 ด่านอุปสรรค บนเส้นทางระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับเด็กและครอบครัว ผ่านกิจกรรมและด่านท้าทายที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในทีม
“พาลูกวิ่งดะ” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมวิ่ง แต่เป็นพื้นที่ที่ผสมผสาน การออกกำลังกาย การเรียนรู้ และการผจญภัย เข้าไว้ด้วยกัน เด็กๆ ได้ใช้พลังงานอย่างเต็มที่ ขณะที่พ่อแม่และลูกได้ร่วมกันเผชิญความท้าทายและสร้างประสบการณ์ร่วมกันในครอบครัว
แม้กิจกรรมจะจบลงแล้ว แต่เสียงหัวเราะและภาพของครอบครัวที่จับมือกันฝ่าด่านบนชายหาดสวนสน ยังคงเป็นความทรงจำที่อบอุ่น ซึ่งทำให้ “พาลูกวิ่งดะ” กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครอบครัวที่หลายบ้านรอคอยในทุกๆปี
สามารถติดตามกิจกรรมสำหรับครอบครัวของ “พาลูกเที่ยวดะ” ได้ที่
Facebook: พาลูกเที่ยวดะ
Line Official: @palukteawda