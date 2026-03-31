“ลิซ่า” สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง เปิดโชว์ Residency ที่ลาสเวกัส คนแรกของศิลปิน K-Pop

“ลิซ่า BLACKPINK” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงอีกครั้ง หลังมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอจะเป็นศิลปิน K-Pop คนแรกที่ได้จัดโชว์แบบ Residency เดี่ยวในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา กับโปรเจกต์ “VIVA LA LISA” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขยายอิทธิพล K-Pop สู่เวทีโลกในระดับสูงสุด
โดยโชว์ดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ The Colosseum at Caesars Palace หนึ่งในสถานที่แสดงระดับตำนานใจกลางลาสเวกัส ซึ่งเคยต้อนรับศิลปินระดับโลกมากมาย กำหนดการแสดงมีทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ วันที่ 13, 14, 27 และ 28 พฤศจิกายนนี้ ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ร้อนแรงจากแฟนเพลงทั่วโลกตั้งแต่ยังไม่เปิดขายบัตร
สำหรับระบบการจำหน่ายบัตรจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน เวลา 10.00 น. (ตามเวลาแปซิฟิก) ไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน ก่อนเข้าสู่รอบพรีเซลสำหรับแฟนคลับในวันที่ 22 เมษายน และเปิดขายทั่วไปในวันที่ 23 เมษายน สะท้อนถึงความต้องการสูงและการวางแผนอย่างเป็นระบบสำหรับอีเวนต์ระดับเมกะโปรเจกต์
ทั้งนี้ รูปแบบ Residency ในลาสเวกัสถือเป็นอีกระดับของความสำเร็จในวงการบันเทิง เนื่องจากศิลปินต้องนำเสนอการแสดงขนาดใหญ่ในสถานที่เดียวอย่างต่อเนื่อง ผสานทั้งโปรดักชัน เวที และประสบการณ์ท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ซึ่งมักสงวนไว้สำหรับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเท่านั้น
การก้าวเข้าสู่รูปแบบนี้ของลิซ่า จึงไม่เพียงสะท้อนความนิยมในฐานะศิลปินเดี่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังเป็นการยืนยันการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม ทั้งจากผลงานเพลง ดีลแบรนด์ระดับโลก และบทบาทแอมบาสเดอร์ของ Nike ที่ช่วยขยายอิทธิพลของเธอในหลายมิติ
นักวิเคราะห์มองว่า ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะส่วนบุคคลของลิซ่า แต่ยังเป็นสัญญาณสำคัญว่า K-Pop ได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันบนเวทีบันเทิงเชิงพาณิชย์ระดับโลกอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะในพื้นที่อย่างลาสเวกัสที่เคยถูกครอบครองโดยศิลปินตะวันตกมาโดยตลอด
ทั้งนี้ “VIVA LA LISA” ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการ K-Pop ที่อาจยกระดับเพดานความสำเร็จของศิลปินเอเชียในเวทีโลกไปอีกขั้นอย่างชัดเจน