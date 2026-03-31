นางเอกดัง "ฮิคาริ มิตสึชิมะ" แต่งงานใหม่ขณะตั้งครรภ์ กับนายแบบรุ่นน้องอายุน้อยกว่า 9 ปี

นักแสดงดังญี่ปุ่นประกาศข่าวดีสองต่อ แต่งงานใหม่พร้อมเผยกำลังตั้งครรภ์ ท่ามกลางคำยินดีจากแฟนคลับทั่วเอเชีย
“ฮิคาริ มิตสึชิมะ” นักร้องและนักแสดงชาวญี่ปุ่นวัย 40 ปี สร้างความฮือฮาให้วงการบันเทิงเอเชีย หลังประกาศแต่งงานใหม่อย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมเผยข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับสามีคนใหม่ “เคสุเกะ อาซาโนะ” นายแบบหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอ 9 ปี โดยทันทีที่ข่าวถูกเผยแพร่ ก็มีแฟนๆ ทั้งในญี่ปุ่นและไต้หวันร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม
ก่อนหน้านี้ มิตสึชิมะเคยแต่งงานกับผู้กำกับ ยูยะ อิชิอิ ตั้งแต่อายุ 24 ปี หลังร่วมงานกันในภาพยนตร์ Love Exposure (คำทักทายจากก้นแม่น้ำ) โดยชีวิตคู่ดำเนินอยู่ราว 6 ปี ก่อนจะหย่าร้างในปี 2016
มิตสึชิมะเกิดที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และมีเชื้อสายฝรั่งเศสหนึ่งในสี่ เส้นทางในวงการเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก เมื่ออายุ 12 ปีได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง Folder5 ก่อนจะผันตัวสู่การแสดงอย่างเต็มตัว โดยมีผลงานทั้งในโทรทัศน์และภาพยนตร์ เช่น Ultraman Max และ Death Note
อย่างไรก็ตาม ผลงานที่ส่งให้เธอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชียคือซีรีส์ First Love ที่แสดงร่วมกับ ทาเครุ ซาโตะ ในปี 2022 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ติดอันดับ 8 ของโลกในหมวดซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของ Netflix ในสัปดาห์แรก และไต่ขึ้นสู่อันดับ 5 ในสัปดาห์ถัดมา ส่งให้เธอได้รับฉายา “เทพีแห่งรักแรก” จากแฟนๆ ทั่วเอเชีย