ผู้ประกาศสาวเปิดใจ! เจ็บแค่ไหน หลังโดนนักมวยปล้ำ “ซูเพล็กซ์” กลางรายการสด

ผู้สื่อข่าว Fox News ยืนยันไม่เจ็บหนัก แม้โดนทุ่มกลางรายการสด ชี้เป็นประสบการณ์ “โหดแต่สนุก” พร้อมปกป้องนักกีฬาว่าเป็นมืออาชีพ
“แอบบี ฮอร์นาเซ็ก” ผู้สื่อข่าวของ Fox News ออกมาเปิดใจหลังถูก “เคนเนดี เบลดส์” นักมวยปล้ำระดับโอลิมปิก ทุ่มด้วยท่า suplex กลางรายการสด จนกลายเป็นคลิปไวรัล หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นในรายการ Fox & Friends เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา
ระหว่างการสัมภาษณ์ก่อนงานแข่งขัน Real American Freestyle ที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา ฮอร์นาเซ็กได้อาสาให้นักกีฬาสาธิตท่าประจำตัว โดยยอมรับว่าเธอรู้สึก “ประหม่า” แต่ก็ยังตัดสินใจลอง ซึ่งท่า suplex เป็นท่าที่ต้องยกคู่ต่อสู้ขึ้นแล้วทุ่มไปด้านหลัง
อย่างไรก็ตาม จังหวะที่ถูกทุ่ม ฮอร์นาเซ็กดูเหมือนจะลงพื้นผิดตำแหน่ง โดยมีเสียงอุทานจากคนรอบข้าง เนื่องจากเธอเหมือนจะลงที่บริเวณคอแทนที่จะเป็นหลัง แต่หลังจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นและพูดติดตลกว่า “ไมค์พัง แต่ฉันยังรอด” พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ “ดูแรงกว่าความเป็นจริง” และเธอรู้สึกสนุกกับประสบการณ์นี้
ภายหลัง ฮอร์นาเซ็กยอมรับว่า วันถัดมามีอาการระบมไม่น้อย โดยเปรียบเทียบความรู้สึกเหมือน “ถูกยกแล้วปล่อยลงมาจากตึกสูง” แต่ย้ำว่า “เคนเนดี เบลดส์” เป็นมืออาชีพตัวจริง และไม่ได้ทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายแต่อย่างใด
เธอยังเปิดเผยว่าเป็นฝ่ายขอทดลองท่าด้วยตัวเอง พร้อมปกป้องนักกีฬาว่า “ใจดีมาก” และพยายามดูแลอย่างดีที่สุด แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าการสาธิตอาจเสี่ยงเกินไป
ทั้งนี้ ฮอร์นาเซ็กระบุว่าแม้จะศึกษาคลิปท่า suplex มาล่วงหน้าแล้ว แต่ประสบการณ์จริงแตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อทั้งเธอและเบลดส์มีความสูงใกล้เคียงกัน (ประมาณ 5 ฟุต 11 นิ้ว) ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมและแรงในการทุ่ม ทำให้เธอเกือบศีรษะกระแทกพื้น