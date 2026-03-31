ดาวตลก “ร็อบ ชไนเดอร์” เสนอสหรัฐฯ ฟื้นเกณฑ์ทหาร บังคับวัย 18 ต้องรับใช้ชาติ 2 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักแสดงฮอลลีวูดชี้ การรับใช้ชาติจะช่วยสร้างความสามัคคี เสริมวินัย และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ขณะที่สหรัฐฯ ยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาตั้งแต่ปี 1973

“ร็อบ ชไนเดอร์” นักแสดงและคอมเมเดียนชาวอเมริกัน ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเสนอว่าสหรัฐอเมริกาควรนำระบบเกณฑ์ทหารกลับมาใช้อีกครั้ง พร้อมระบุว่า ประเทศควร “หวนกลับมายึดมั่นในความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้พระเจ้า และไม่อาจแบ่งแยกได้” เขาเสนอให้เยาวชนอเมริกันทุกคนเมื่ออายุครบ 18 ปี ต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา 2 ปี หรือสามารถเลือกทำงานอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้ชาติได้

ชไนเดอร์ยังระบุว่า การเป็นพลเมืองอเมริกันมาพร้อมกับ “เสรีภาพและโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้” ซึ่งเป็นที่อิจฉาของทั่วโลก แต่สิ่งเหล่านี้ “ไม่ได้มาโดยไม่มีต้นทุน” พร้อมชี้ว่าการให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันรับใช้ชาติ ไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ จะช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวทั้งต่อประเทศและต่อกันเอง

นอกจากนี้ เขายังมองว่าการเกณฑ์ทหารจะมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งการฝึกวินัยทางร่างกายให้เยาวชน การสร้างกองกำลังที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงการช่วยรับมือกับสถานการณ์ภายในประเทศ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาได้ยุติระบบเกณฑ์ทหาร (conscription) ไปตั้งแต่ปี 1973 อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีการบังคับรับราชการทหาร อาทิ เดนมาร์ก และเกาหลีใต้ โดยกรณีของเกาหลีใต้ ศิลปินเคป๊อประดับโลกอย่างวง BTS ก็ต้องหยุดกิจกรรมเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย และเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนมิถุนายน 2025 ที่ผ่านมา




