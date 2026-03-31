กดไลก์กว่า 4 ล้าน! “ลิซ่า” สาดความแซบริมทะเล ฉลองวันเกิด 29 ปี

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที เมื่อซุปตาร์ระดับโลกอย่าง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดอายุครบ 29 ปี เป็นการบอกลาเลข 2 ก่อนจะก้าวเข้าสู่เลข 3 ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับทั่วโลกฮือฮา เพราะเจ้าตัวมาในลุคพักผ่อนริมทะเลที่ทั้งสดใสและเซ็กซี่ขยี้ใจ ชุดดีไซน์เก๋ขับผิวออร่า อวดหุ่นเป๊ะ สมเป็นตัวแม่แฟชั่นไอคอน ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย กับพระอาทิตย์ตกดิน มีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดร่วมยินดี
เพียงไม่นาน รูปดังกล่าวทำเอฟซีไลก์กันสนั่น ทะลุทะลวงกว่า 4 ล้าน แฟนๆ เข้ามาอวยพรกันล้นหลาม โดยส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าในวัย 29 ปี ดูสวยสะพรั่งมากๆ