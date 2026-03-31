ภาพประวัติศาสตร์ “แด๊ก - เจ๋ง” รวมตัว “บิ๊กแอส” ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่

เป็นภาพที่ทำเอาโซเชียลสั่นสะเทือน แฟนๆ ขยี้ตารัวๆ คิดว่าเป็นภาพเอไอหรือเปล่า หลังจากเฟซบุ๊ก “บิ๊กแอส ร็อกแบนด์” ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์กับการรวมตัวกันครั้งสำคัญ พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า “เจอกันคอนเสิร์ตใหญ่ พ.ย. 2569 อิมแพค อารีนา”
โดยจุดที่ทำแฟนๆ กรี๊ดกันสนั่นและคอมเมนต์กันกระจาย คือการปรากฎตัวของ “แด๊ก เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด” หรือ แด๊ก Rock Rider อดีตนักร้องนำในตำนาน ที่มาร่วมเฟรมกับ “เจ๋ง บิ๊กแอส” เดชา โคนาโล นักร้องนำคนปัจจุบัน พร้อมสมาชิกในวงแบบครบทีม ซึ่งถือเป็นภาพที่หาดูได้ยาก ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็นมิตรภาพที่กลับมาสวยงามอีกครั้งบนเวที
งานนี้ทำเอาคอมเมนต์แตก อาทิ หืมม ขยี้ตาเลย, พี่แด๊กจริงใช่ไหม ไม่ใช่เอาอันบางกอกมานะ, พี่แด๊กมาแล้ว บังมาต่อเลยได้ไหม 555 , ไม่ใช่ ai ใช่ไหมครับ 555, อยากไปโว้ยยย555 โตมากับเพลงพวกพี่จริงๆ ฯลฯ