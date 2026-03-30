ขายจริง ไม่เล่นมุก! “เจี๊ยบ” เน้นย้ำ “ที่ชอบ ที่ชอบ” จนพี่ยุทธยังต้องทวนตาม

โมเมนต์นี้เอาไปสิบสิบสิบ เมื่อ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ที่ออกมาช่วยโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณสามี “บอย อนุวัฒน์” หรือ “บอย พีซเมคเกอร์” ใน PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ จนกลายเป็นไวรัลทันที เมื่อ พี่ยุทธ สรยุทธ ให้เจี๊ยบช่วยคุณสามีโปรโมทคอนเสิร์ต
โดยในคลิป เจี๊ยบตั้งใจขายแบบจริงจังสุด ๆ แนะนำแฟนเพลงว่า
บอย : PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT
พี่ยุทธ : พิสูจน์ความผูกพันเจี๊ยบแนะนำคอนเสิร์ตนี้สักหน่อยไหนลองดู
เจี๊ยบ : คอนเสิร์ตมี 2 วันนะคะ 16-17 พฤษภาคม นี้ เลือกวันที่ใช่ และก็เลือกที่นั่งที่ชอบ ที่ชอบนะคะ
พี่ยุทธ : ที่ชอบ ที่ชอบ
เจี๊ยบ : เลือกวันที่ใช่ เลือกที่นั่งที่ชอบ ที่ชอบนะคะ อุ้ย !!
ใครที่อยาก “เลือกวันที่ใช่…และได้ที่ชอบ ที่ชอบจริงๆ” ห้ามพลาด! กับ PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 23 ปี ของบอย พีซเมคเกอร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2569 ณ UOB LIVE, EMSPHERE เตรียมวอร์มนิ้วให้พร้อม แล้วไปกดบัตรกันได้แล้วทาง THAITICKETMAJOR เพราะงานนี้…ที่ชอบ อาจจะหมดก่อนแล้วนะ