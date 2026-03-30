“โอปอล สุชาตา” สวยปัง สวมมงฟ้าคู่ชุดไทยครั้งแรกเป็นนางสงกรานต์ เขินป๊ะ “อิงฟ้า” โรลโมเดลในการทำงาน

“โอปอล สุชาตา” สวยสะกด เปิดตัวนางสงกรานต์ ขอกองแม่สวมมงฟ้าคู่ชุดไทยครั้งแรก ล็อกคิวอยู่ไทยยาวอยากโดนสาดน้ำ แต่ขอเว้นช่วงหน้า ประทับใจแฟนอินเตอร์ให้การต้อนรับที่เวียดนาม สยบดรามาเกาเหลา “อิงฟ้า” เขินเจอหน้า ยกเป็นโรลโมเดลในการทำงาน
ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ปรากฏตัวในลุคนางสงกรานต์ประจำปีนี้ ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวไปแล้วกับงาน “Thailand’s Songkran Festival 2026: สงกรานต์มหาบันเทิง” และ “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” บริเวณ Central Court ชั้น 1 (ลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวขออนุญาตทางกองแม่สวมชุดไทยเต็มยศคู่กับมงฟ้าอันทรงเกียรติให้แฟนๆ ได้ยลโฉมแบบใกล้ชิด
“เป็นนางสงกรานต์ เทพีอาจจะเกินไปนิดนึง (หัวเราะ) ดีใจค่ะ ก็เริ่มเร็วเลย วันที่ 30 มี.ค. ทำร่วมกับทางเซ็นทรัล เราทำงานร่วมกันมาหลายงานแล้ว เหมือนเป็นครอบครัวกันแล้ว ดีใจที่ได้เปิดตัวเป็นนางสงกรานต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้ดีใจได้ใส่ชุดไทยและได้ใส่มงกุฎให้แฟนๆ ได้เห็นด้วย เพราะหลายๆ ท่านเรียกร้องอยากเห็น เป็นครั้งแรกเลยที่ใส่ชุดไทยกับมงกุฏ ก็ขออนุญาตกองมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะในวันนี้
ชุดไทยมีเสน่ห์อยู่แล้ว อาจเป็นเพราะเรามีตำแหน่งเป็นสิ่งที่มีเกียรติ โอปอลคิดว่าวันนึงมันก็เหมาะสมที่จะได้มาสวมใส่อยู่ด้วยกัน แล้วก็มั่นใจว่าออกมาก็ต้องเข้ากัน และสวยแน่นอน อาจมีการเลือกชุดไทยให้มีสีเดียวกับมงกุฎ ธีมเดียวกัน เป็นนางสงกรานต์ของปีนี้
สำหรับนางสงกรานต์ปีนี้ โอปอลเชื่อว่าเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงาม ประเพณีที่สวยงาม ความสนุกสนานที่มีมาตลอด ตั้งแต่เด็กจนวันนี้ เราก็ค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่น่าสนุกและเต็มไปด้วยความสุข เป็นความพิเศษสำหรับคนไทยทุกคนและครอบครัวมากๆ ทุกเพศทุกวัยด้วย อยากฝากทุกท่านให้ออกมาร่วมสนุกกัน สามารถมาได้ที่เซ็นทรัล เรามีหลายๆ สาขา ที่เชื่อว่าใกล้บ้านหลายๆ ท่านเลย การเดินทางสะดวกสบาย ขอให้ใช้เวลาช่วงสงกรานต์กับครอบครัวและเพื่อนๆ อย่างมีความสุข ที่สำคัญมากกว่านั้นคือเดินทางไปไหนมาไหน ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะ”
ล็อกคิวอยู่ไทยในช่วงสงกรานต์ อยากโดนสาดน้ำบ้าง แต่ขอเว้นช่วงหน้ากันเมกอัปเอาไม่อยู่
“แพลนช่วงสงกรานต์ปีนี้อยู่ไทยค่ะ อย่างที่บอกว่าสงกรานต์เป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับบ้านเรา เราขอกองไว้เลยว่าตั้งแต่วันที่ 10-15 เม.ย. ขออยู่เมืองไทยเพื่อใช้เวลากับทุกคนทั้งอีเวนต์ด้วย ครอบครัวด้วย แล้วก็คนไทยทุกคนเลยที่นี่ เรารู้สึกว่าเป็นไทยนิวเยียร์ เราต้องอยู่บ้านเกิดเราเพื่อเริ่มต้นปีนี้อย่างถูกต้องและอย่างดี
ตอนนี้แพลนคือทำงาน คิดว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะไปดูที่ไหนบ้างข้างนอก อยากไปดูความครึกครื้น อยากไปดูความสนุกสนาน ความจริงโตมาก็เป็นคนที่ได้เห็นสงกรานต์ แต่ว่าไม่ได้เล่นทุกปี แต่เราก็ติดตาม คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปจอยด้วย (อยากสาดน้ำ?) อยากสาดน้ำ และอยากโดนสาดน้ำ (หัวเราะ) ใครอยากสาดน้ำก็มาที่เซ็นทรัลเวิลด์มาสาดได้เลยค่ะ อาจจะเน้นช่วงตัว เลี่ยงช่วงหน้า เผื่อเมกอัปไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่”
มีถ่ายภาพที่คาดว่าทุกคนชอบ ระหว่างกลับบ้านที่ภูเก็ต
“เพิ่งกลับมาวันที่ 26 มี.ค. เพิ่งลงไปภูเก็ต มีงาน กลับไปรอบปีกว่าเหมือนกัน ตั้งแต่เราได้ตำแหน่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเราก็บินตลอดเลย พอได้ตำแหน่งเราต้องบินตลอดเวลา ไม่ค่อยได้กลับบ้าน แต่รอบนี้ได้ไป และแวะเพิ่งไปเวียดนามมาเมื่อวาน งานมิสเวิลด์ไฟนอลของเวียดนาม แล้วมานี่วันนี้เลย
อยากอยู่ภูเก็ตนานกว่านี้อีกนิดนึง เราก็แฮปปี้ที่จะไปทำงาน แต่ด้วยตารางงาน เราก็บินไปล่วงหน้าเนอะ งานวันที่ 28 เราบินไปวันที่ 26 เราได้ทานข้าว เจอคุณพ่อ เจอเพื่อนๆ ญาติๆ ที่ไม่ได้เจอกันนาน ก็ได้ลงน้ำบ้าง (มีภาพฝากแฟนๆ?) น่ารัก เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆ ถ่ายไว้เยอะเลย คิดว่าทุกคนน่าจะชอบ ตอนกลับบ้านค่ะ”
ประทับใจแฟนอินเตอร์ให้การต้อนรับที่เวียดนาม
“เวียดนามบินไปเมื่อคืน แล้วกลับมาวันนี้ พูดทั้งวันเลย กำลังเรียนรู้ ดีใจค่ะ โอปอลได้รับการซัปพอร์ตจากอินเตอร์แฟนเยอะระหว่างไปเวียดนาม เขาน่ารักกับเราตลอดเลย เราดีใจที่เราได้ไปเป็นครั้งแรกด้วยเมื่อวาน เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเพราะมิสเวียดนามเขาส่งต่อมงกุฎแล้ว ลำดับต่อไปเป็นเรื่องมิสเวิลด์เฟสติวัลใหญ่ ซึ่งตื่นเต้นเพราะเขาก็เก่งเรื่องโปรดักชั่น เรื่องการจัดงาน เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มองว่าเป็นโอเพ่นเฮ้าส์ของนางงาม เราไปนั่งดูเขาเก่งมากๆ ดี คิดว่าสนุกแน่นอน มันใกล้ด้วย ใครสะดวกก็บินไปเที่ยวเวียดนามกันนะคะ
โอปอลไปครั้งแรก ไม่เคยไปเวียดนาม แต่คุณแม่ไปแล้วเขาชอบ เขาก็เล่าว่าไปที่ไหนมา เราอยากไปอยู่แล้ว ถ้ามีเวลา มีแพลนกับทางทีมเหมือนกันอยากอยู่ต่อและบินไปเมืองอื่นด้วย เพราะเวียดนามเขาก็มีครบทะเล ภูเขา เราก็อยากไปเห็นให้ครบ เพราะมันอยู่ไม่ไกลด้วย”
มองหาโอกาสทำงานหาเลี้ยงตัวเอง รับใจหายอีกไม่นานต้องส่งต่อมงกุฎแล้ว
“แพลนตัวเองในอนาคตมีบ้าง ก็ยังอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของไทย โอปอลมองว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้ทำงาน หาเลี้ยงตัวเอง ได้ลองอะไรใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ชีวิตไป สิ่งไหนที่ทำแล้วดี แล้วเวิร์ก อันไหนไม่ใช่ เราจะได้เรียนรู้ต่อไปอีก 3-5 ปีนี้แหละ คิดว่าคงจะอยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้ลองทำทุกอย่างที่เราอยากลองค่ะ
เวลาผ่านไปเร็วก็ตกใจนะ ก็มีบ้างที่รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปช้า แต่พอเรากลับมาบ้าน แล้วรู้ว่าอีกไม่กี่เดือนจะไม่ได้ไปอีกแล้วก็ใจหาย จะเป็นหน้าที่มิสเวิลด์คนใหม่ทำกิจกรรมกับกอง หวังว่าในช่วงเวลาที่เหลือจะได้ทำอะไรมากกว่านี้ และให้แฟนๆ เห็นแล้วใส่มงกุฎมากกว่านี้ หลังจากนี้จะไม่ได้ใส่แล้ว”
โครงการต่างๆ ก็ทำต่อแน่นอน ด้วยการเดินทาง อะไรหลายๆ อย่างก็เสียดาย ที่ปีนี้ไม่ได้มีเวลามาก เป็นส่วนบริจาค สมทบทุน แต่หลังว่าเดี๋ยวเราอำลากลับมาอยู่ไทย เราจะมีโอกาสได้ทำอย่างอื่นมากขึ้น ได้ไปหลายๆ ที่มากขึ้น อีกอย่างที่หาทางแพลนอยู่ คืออยากทำอะไรที่ไม่ใช่แค่ทำครั้งนึงแล้วจบไป อยากทำอะไรที่สานต่อให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยเขาได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ของเราในโครงการได้ในระยะยาว เราทำครั้งนึงมันจะต่อของมันเองไปเรื่อยๆ ซึ่งการประกวดประกาศวันแล้ว วันที่ 9 ส.ค. เริ่มวันแรก วันที่ 5 ก.ย. คือวันไฟนอล ระยะเวลาประมาณเกือบเดือน”
เล่าโมเมนต์เขินเจอหน้า “อิงฟ้า วราหะ” โรลโมเดลในการทำงาน
“เขิน (หัวเราะ) เอาจริงๆ ก็ติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้ว ตอนเขาประกวดในเมืองไทย ตอนนั้นรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นพี่ฟ้าแน่นอนที่ได้มงกุฎ เราก็ติดตามและรู้สึกว่าเขามีอะไรออฟเฟอร์ได้หลายๆ มุมมากกว่าการเป็นนางงามอย่างเดียว รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจ มีความสามารถ รู้สึกว่าเขาไปในทิศทางไหนก็ได้ แล้วเขาเต็มที่ในทุกงานที่เขาทำ ยิ่งช่วงพี่ฟ้าเริ่มแสดง ก็เป็นอีกช่วงที่ติดตามมากขึ้น เพราะเรารู้สึกว่าเราดูผลงานการแสดงเขาแล้วรู้สึกว่าเขาทุ่มเท มันเห็นได้ผ่านผลงานของเขาจริงๆ ก็เป็นอีกคนนึงที่เราชื่นชอบ เป็นโรลโมเดลแล้วกัน ว่าอยากทำงานเก่ง และอยากทุ่มเทได้เหมือนพี่ฟ้า
วันนั้นเจอครั้งแรก แต่ความจริงเราก็คุยกับพี่ๆ ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน ก็เขินๆ นิดนึงช่วงแรก แต่เราก็อยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำ พี่ฟ้าเขาชวนถ่ายติ๊กต๊อก (หัวเราะ) ตอนแรกพี่ฟ้าถามว่าน้องได้ไหม หนูบอกว่าได้ ไม่ติดอะไรอยู่แล้ว มันเป็นความสนุก ทุกวันนี้หนูก็ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกวัน ก็ติดมาจากนั้นด้วย
มองว่าสยบดรามา ก็ดีค่ะ เราอยู่ตรงนี้ต้องการ Celebrate relationship ที่ดีอยู่แล้ว โอปอลว่าสุดท้ายเรามาอยู่ในเส้นทางนี้ทุกคนผ่านเรื่องยากมาเหมือนกัน เราคงไม่มีแรงไปพุชเรื่องอะไรตรงนั้นแล้ว เราเชื่อว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกัน สุดท้ายแล้วมันคือเราเดินบนเส้นทางเดียวกัน เข้าใจกัน คุยกันเรื่องเดียวกัน คิดว่าสุดท้ายแล้วเป็นคนกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ว่าเราจะได้เจอกันมากน้อยแค่ไหนตามวาระโอกาส อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของงาน เพราะอย่างโอปอล พี่ฟ้า หรือนางงามท่านอื่นก็มีสโคปงานของเขาที่ไม่เหมือนกัน มีอีเวนต์ที่ไปบ่อยๆ อาจไม่ได้ตรงกันทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าวาระโอกาสนั้น ช่วงนี้เจอพี่พลอยบ่อย (พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์) เพราะเดินแบบ จะเจอบ่าย ก็คละๆ กันไป
วันนั้นโต๊ะแต่งหน้าอยู่ข้างๆ กัน เราไปถึงทีหลัง นั่งทำอะไรของเรา ทีมจะไปซื้อชาเขียวพอดี ก็เลยถามเขาว่าเอาไหม ก็ได้คุยครั้งแรก ทีมพี่ฟ้าก็น่ารักมาก เราก็เล่นๆ กันตรงแต่งหน้านั่นแหละค่ะ”